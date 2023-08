"Soi" loạt ôtô mới sắp ra mắt Việt Nam ngay trong tháng 9/2023

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross là một trong những mẫu ôtô mới về Việt Nam được mong chờ nhất. Thuộc phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh với Hyundai Creta, Kia Seltos và Honda HR-V. Toyota Yaris Cross tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện giá xe chưa được công bố, nhưng theo một số nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, giá xe dự kiến 740 triệu với bản máy xăng và 840 triệu đồng với bản hybrid. Toyota Innova 2024

Thế hệ mới của Toyota Innova 2024 dự đoán sẽ ra mắt vào cuối tháng 9/2023, xe có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng hoàn toàn mới, dung tích 2.0L (mã hiệu M20A-FKS), sản sinh công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 205Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L (mã M20A-FXS) sản sinh 150 mã lực và 187Nm, kết hợp cùng mô-tơ điện đem lại tổng công suất là 183 mã lực. Phiên bản này sẽ có chế độ lái thuần điện (EV Mode). Skoda Kodiaq



Theo thông bố của Skoda Việt Nam, vào ngày 23/9 tới đây, bao gồm Kodiaq và Karoq. Trong đó, Skoda Kodiaq thuộc phân khúc SUV cỡ trung, cạnh tranh với Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe này là 2 tùy chọn động cơ xăng. Đầu tiên là động cơ tăng áp 1.4L, tạo ra công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Thứ hai là động cơ tăng áp 2.0L với công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, đi với hệ dẫn động 4 bánh. Skoda Karoq

So với Kodiaq, Skoda Karoq có kích thước nhỏ hơn và thuộc phân khúc SUV cỡ C, tương tự Honda CR-V và Mazda CX-5. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu xe này cũng có 2 phiên bản là Ambition 1.4 TSI Turbo và Style 1.4 TSI Turbo với giá bán tương ứng 1,07 tỷ và 1,15 tỷ đồng. Mercedes-Benz EQB



Trong triển lãm xe và nghệ thuật The Avantgarde 2023 do Mercedes-Benz tổ chức vào ngày 23/9 tới đây, mẫu SUV điện hạng sang EQB sẽ chính thức được giới thiệu với khách hàng Việt. Tại Việt Nam, mẫu xe này chỉ có 1 phiên bản là EQB 250 và giá bán khởi điểm 2,289 tỷ đồng. Mercedes-Benz EQE SUV

Tương tự EQB, Mercedes-Benz EQE SUV cũng sẽ chính thức ra mắt Việt Nam trong triển lãm xe The Avantgarde 2023. So với EQB, EQE SUV có kích thước lớn hơn và giá bán cao hơn, lên đến 3,999 tỷ đồng. Mercedes-Benz EQE SUV tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là EQE 500 4Matic SUV. Mẫu xe này dùng mô-tơ điện mạnh 300 kW (khoảng 408 mã lực) và 858 Nm. Xe cũng có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mercedes-Benz EQS SUV



Sau sedan thuần điện hạng sang EQS, Mercedes-Benz sẽ tiếp tục giới thiệu phiên bản SUV của mẫu xe này trong triển lãm xe và nghệ thuật The Avantgarde 2023. Mercedes-Benz EQS SUV tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là EQS 500 4Matic SUV và giá bán 4,999 tỷ đồng. Mercedes-Benz EQS 500 4Matic SUV được trang bị mô-tơ điện với công suất tối đa 330 kW (khoảng 443 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 828 Nm. Ngoài ra, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic. MG RX5

Tháng 9/2023 cũng là thời điểm thương hiệu MG giới thiệu 2 mẫu xe với thị trường Việt Nam. Một trong số đó là mẫu xe hoàn toàn mới mang tên RX5. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, MG RX5 tại Việt Nam sẽ có giá khởi điểm chỉ từ 650 triệu đồng, tương đương một số mẫu SUV cỡ B ở Việt Nam như Kia Seltos và Hyundai Creta. Tuy có giá chỉ như xe cỡ B nhưng MG RX5 lại sở hữu kích thước ngang ngửa SUV cỡ C. MG HS



MG HS đã bị ngừng bán tại Việt Nam vào cuối năm ngoái. Sau 1 năm vắng bóng, mẫu SUV cỡ C này dự kiến sẽ quay trở lại vào cuối tháng 9 năm nay, cùng với tân binh RX5. So với RX5, MG HS dự kiến sẽ có giá bán cao hơn. Vào hồi cuối tháng 7/2023, mẫu xe này đã bị bắt gặp tại cảng ở Hải Phòng. Hình ảnh này cho thấy MG HS sắp ra mắt Việt Nam sở hữu thiết kế giống xe ở Thái Lan và Indonesia. Hyundai Custo

Theo thông tin từ một số đại lý, trong tháng 9 năm nay, danh mục sản phẩm của thương hiệu Hyundai ở Việt Nam sẽ được mở rộng với 2 cái tên mới, trong đó có Custo. Là sản phẩm của liên doanh Beijing Hyundai tại Trung Quốc, Custo thuộc phân khúc MPV cỡ lớn, dự kiến cạnh tranh với Kia Carnival. Tại Việt Nam, Hyundai Custo được dự đoán có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng. Hiện chưa rõ mẫu MPV này sẽ được lắp ráp trong nước hay nhập khẩu nguyên chiếc. Hyundai Palisade



Không chỉ Custo, trong tháng 9 năm nay, Hyundai dự kiến còn giới thiệu mẫu SUV cỡ lớn Palisade ở Việt Nam như đối thủ dành cho Ford Explorer và Volkswagen Teramont. Sự xuất hiện của Palisade sẽ khiến danh mục SUV của thương hiệu Hyundai ở Việt Nam trở nên đầy đủ hơn khi trải dài từ phân khúc B đến E. Theo tin đồn, Hyundai Palisade ở Việt Nam sẽ có giá dao động trong khoảng 2 tỷ đồng, rẻ hơn 2 đối thủ kể trên. Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết Suzuki Jimny sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam trong tháng 9 tới đây, xe được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L 4 xi-lanh cho ra công suất tối đa 101 mã lực và 130 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mức giá xe dự đoán từ 800 triệu đồng, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Video: Điểm mặt 5 mẫu xe mới chuẩn bị về Việt Nam.

