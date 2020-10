Lộ diện Mercedes-Benz EQC 4x4² bản chạy điện đầy cơ bắp

Từ Ford Mustang Mach-E thử nghiệm tốc độ cao trong điều kiện đường tuyết cho tới bán tải Rivian R1T thống trị những địa hình thử thách, các nhà sản xuất xe đang trên đường thực hiện nhiệm vụ chứng minh rằng hệ truyền động điện cũng bền bỉ và có tiềm lực, bất chất điều kiện ra sao. Mới đây, Mercedes-Benz EQC 4x4² mới cũng đã lộ diện, xe trên EQC 400 4Matic. Đây là một mẫu SUV hạng sang chạy điện mà có thể tự đối đầu mọi dạng địa hình. Mercedes-Benz EQC 4x4² chạy điện có vòm bánh lớn, đồng thời hệ thống treo nâng cao khiến nó cao hơn gần 20 cm so với EQC tiêu chuẩn. Khoảng sáng gầm và độ lội nước sau cũng đều được tăng lên khoảng 15 cm. Chiếc xe đạt được những con số này nhờ lắp đặt các trục cổng đa liên kết, theo đó các bánh xe được đặt ở vị trí thấp hơn nhiều so với tâm trục. So sánh với EQC 400 4Matic, các góc tiếp cận/khởi hành/vượt đỉnh tăng lên thành 31,8/33/24,2 độ so sánh với 20,6/20/11,6 độ của mẫu xe tiêu chuẩn. Bán kính quay đầu xe nhỏ được duy trì nhờ vào hệ thống trục trước 4 liên kết bất chấp bộ la-zăng lớn lớn 20 inch. Là một mẫu xe điện lặng tiếng, Mercedes-Benz EQC 4x4² có trang bị hệ thống âm thanh nền riêng. Cụ thể, hệ thống này sẽ cung cấp những hiệu ứng âm thanh đa dạng tương ứng với hành vi điều khiển của người lái như đỗ xe, kích hoạt tính năng, đồng thời cũng tạo nên một trải nghiệm lái nhiều cảm xúc hơn. Hơn nũa, hệ thống âm thanh đặc thù này còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tốc độ và vị trí của chân ga. Ngoài ra, xe còn thiết bị tạo tiếng ồn bên ngoài, với đèn pha được sử dụng làm loa ngoài mà nhà sản xuất gọi đơn giản là “loa đèn”.SUV điện Mercedes-Benz EQC 4x4² có thể đương đầu đủ dạng địa hình thử thách. Đáng tiếc EQC 4x4² chỉ mang vai trò nghiên cứu và không được đưa vào sản xuất thương mại Theo sau hai mẫu concept G500 4x4² và E400 All-Terrain 4×4², EQC 4x4² mới trở thành thành viên thứ ba của gia đình Mercedes-Benz 4x4². Thông qua nghiên cứu này, Mercedes-Benz muốn cho mọi người thấy rằng dù họ lựa chọn lối sống ra sao thì cũng có một mẫu xe điện tân tiến phù hợp cho họ. Video: Xe SUV Mercedes-Benz EQC 4x4² bản chạy điện đầy cơ bắp.

