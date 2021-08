Lộ diện Hyundai Grand i10 2021, bản cũ thanh lý từ 300 triệu đồng

Nhiều nguồn tin nhận định Hyundai Grand i10 thế hệ mới chuẩn bị trình làng với giá niêm yết cao hơn hẳn "người tiền nhiệm" (giá niêm yết dao động từ 330 triệu đến 415 triệu đồng). Song đó chỉ là lời đồn đoán. Giá xe Hyundai Grand i10 2021 thế hệ mới sẽ được công bố tại buổi lễ giới thiệu xe. Thế nhưng, thông tin Grand i10 thế hệ mới tăng giá tạo cơ hội tốt cho các đại lý dọn kho, đẩy hàng tồn.

Chỉ còn vài ngày nữa mẫu xe cỡ A - Hyundai Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới sẽ ra mắt người tiêu dùng Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, các đại lý vẫn còn tồn một lượng không nhỏ xe Hyundai Grand i10 thế hệ cũ. Tranh thủ xe mới chưa ra mắt, các đại lý chào khách mua bản cũ với giá từ 300 triệu đồng đối với bản tiêu chuẩn, 375 triệu đồng đối với bản cao cấp. Nếu khách hàng chịu khó thương lượng có thể được giảm thêm vài triệu. Khách chọn phiên bản tiêu chuẩn sẽ được tặng kèm thêm đầu CD.

Trong phân khúc xe hạng A, Kia Moring cũng đang bán song song với thế hệ cũ (giá 304-383 triệu đồng). Việc đại lý giảm giá cho Hyundai Grand i10 khiến Kia Moring cũ mất đi sức hấp dẫn bởi giá hai mẫu xe khá cạnh tranh trong khi Hyundai Grand i10 được người dùng ưa chuộng hơn.

Hyundai Grand i10 2021 mới có thiết kế khác biệt hẳn so với thế hệ tiền nhiệm do được phát triển dựa trên nền tảng mới. Ngoại hình của xe được chăm chút hơn, tinh tế hơn với cụm đèn pha và đèn hậu vuốt nhọn. Mặc dù hãng xe chưa tiết lộ trang bị kèm theo xe nhưng người dùng hoàn toàn hi vọng bản cao cấp sẽ sử dụng đèn LED projector, đèn hậu LED.

Khoang nội thất xe Hyundai Grand i10 cũng được làm mới hoàn toàn. Đáng chú ý trong đó có cụm đồng hồ và màn hình đặt nổi giống hệt Kia Seltos. Cửa gió điều hoà dạng tua-bin và hoạ tiết 3D tại những tấm ốp nhựa. Hyundai chưa tiết lộ động cơ xe nhưng thông tin rò rỉ cho thấy Grand i10 2021 có thể sử dụng động cơ 1.2L hoặc 1.0L tương tự đời cũ, đi kèm tùy chọn số sàn hoặc số tự động.

Dự đoán, lần "thay máu" này sẽ giúp Hyundai Grand i10 thế hệ mới tăng lực cạnh tranh với VinFast Fadil, giành lại "ngai vàng" từ đối thủ, đồng thời lấy lại phong độ trong Top 10 xe bán chạy nhất thị trường ôtô Việt.