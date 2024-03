Li Auto Mega 2024 - MPV na ná Hyundai Stargazer, giá 1,83 tỷ đồng

Li Auto Mega 2024 mới là một chiếc xe cỡ lớn với mang kiểu dáng công nghệ và tương lai của thương hiệu ôtô Trung Quốc khá giống với mẫu MPV Hyundai Stargazer đang bán ở Việt Nam. Mẫu xe MPV Li Auto Mega 2024 này có thiết kế đường nắp ca-pô dốc nối vào các cột A. Các đặc điểm khác của ngoại thất bao gồm đường mái kiểu dáng đẹp, tay nắm cửa ẩn, LiDAR trên mui và cửa sau trượt. Như đã đề cập, Mega là một chiếc xe MPV khổng lồ có kích thước lên tới 5350/1965/1850 mm với chiều dài cơ sở 3300 mm. Để rõ ràng, nó chỉ ngắn hơn 20 mm so với đối thủ Mercedes-Benz V-Class. Bánh xe có kích thước 18 inch đi kèm với lốp 245/60 R18. Đi sâu vào thiết kế độc đáo của Mega, nhiều người sẽ nghĩ rằng nó chỉ nhằm mục đích gây sự chú ý nhưng thực tế, hình dáng này hoàn toàn nhằm mục đích công dụng, khả năng cản gió, cũng chính là điểm đột phá lý tưởng để xây dựng chiếc MPV này. Hệ số cản lý tưởng của Mega là 0,215Cd , đạt đến mức của nhiều ô tô điện thuần túy, không cần phải mang theo một cục pin nặng đến mức vô lý và nó cũng giúp cho chiếc ô tô này có thể thực hiện được. Chẳng hạn Mega có hệ số cản gió nhỉnh hơn con số Porsche Taycan 0,220 Cd. Mega nhìn kỹ sẽ có phần đầu xe giống như một chiếc tàu cao tốc, với sự chuyển tiếp mượt mà giữa cản trước và cửa sập phía trước. Từ đây, một vòng cung kéo dài về phía sau xe, với điểm cao nhất là đỉnh chữ B trụ cột. Bề mặt đầu xe rất đơn giản, không có trang trí gì thêm, thậm chí cả logo thương hiệu cũng được giấu ở vùng màu đen phía trên. Chiếc xe MPV điện này tiếp tục là loại đèn vòng sao dễ nhận biết nhất của dòng Ideal L. Để đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ người đi bộ, đèn vòng sao mới được giữ trên mặt phẳng với thân xe, không có chỗ phình ra hoặc đường nối. Bên dưới đầu xe còn có khu vực hình chữ U tương tự dòng L, tích hợp cụm đèn, lưới tản nhiệt và một số cảm biến. Để làm sạch kính chắn gió quá khổ, chiếc xe này còn được trang bị cần gạt nước cực dài che camera phía trên, ngoài ra còn sử dụng chức năng phun nước cho lưỡi gạt nước, chi phí cao hơn so với cần gạt nước truyền thống. Sự kết hợp giữa màu sơn đen và bạc gợi nhớ đến một con tàu vũ trụ hay một tòa nhà kết cấu thép. Màu sơn này cũng là ấn tượng đầu tiên của mọi người về chiếc xe này. Ngoài ra, hãng cũng sẽ cung cấp màu sơn xám ánh kim và màu sơn trắng ngọc trai gấu trúc, Elephant Grey Special Edition. Sơn ngọc trai (tùy chọn 10.000 nhân dân tệ). Mỗi người có một cách hiểu khác nhau về thiết kế, một số người cho rằng Mega rất khoa học viễn tưởng, còn những người khác lại cho rằng nó không có tính thẩm mỹ chút nào. Dù khen hay chê thì chiếc xe này cũng nhận được rất nhiều sự chú ý trong thời gian ngắn chỉ vì thiết kế phá cách, thế là đủ. Mega tất nhiên phải bám sát khái niệm “ngôi nhà di động” lý tưởng nhưng phải được nâng cấp lên tầm cao hơn về quy mô và trải nghiệm. Li Auto Mega 2024 mới vẫn tiếp tục phong cách nội thất của dòng L nhưng đã có nhiều điều chỉnh về vị trí. Bảng điều khiển trung tâm của xe được thay đổi sang thiết kế nhiều lớp, hình dạng các cửa gió điều hòa cũng được thay đổi. Vô lăng đa chức năng với màn hình nhỏ và màn hình kép trung tâm/hành khách đã rất quen thuộc với mọi người nhưng màn hình kép đã được nâng cấp lên màn hình OLED, chip xe cũng được nâng cấp lên chip Qualcomm 8295. Cỗ máy ô tô mới đã được cải tiến về tốc độ tính toán và khả năng tương tác. Đây cũng lần đầu tiên có 1 chiếc xe đưa hình ảnh gương chiếu hậu kỹ thuật số lên HUD, trong khi vẫn giữ lại gương chiếu hậu vật lý và gương chiếu hậu phát trực tuyến, đồng thời được trang bị hệ thống âm thanh Ideal Platinum với 21 loa tiêu chuẩn và công suất tối đa 2160 watt. Ở hàng ghế trước, chiếc xe Li Auto Mega được trang bị gương chiếu hậu nội thất điện tử khung hẹp và sạc nhanh thông gió kép 50W. Hàng ghế trước có chức năng sưởi, thông gió, massage 16 điểm (10 điểm cho lưng và 6 điểm cho đệm ngồi). Ngoài ra còn có 2 điểm nổi bật, ghế lái chính hỗ trợ điều chỉnh độ mềm, độ cứng của đệm ghế, có các chế độ Comfort, Standard, Sport, Auto, ở chế độ tự động sẽ tự động điều chỉnh theo cài đặt hệ thống treo, ghế hành khách có chân tích hợp chỉnh điện với góc nghiêng lên tới 65 độ, có thể sử dụng bình thường mà không cần dịch chuyển ghế về phía sau. Hàng ghế thứ hai là át chủ bài của xe, vì thế nó được trang bị màn hình Oled 17 inch độ phân giải 3K, đại diện hãng cho biết đây là phiên bản xe đầu tiên cung cấp cả trải nghiệm Dolby Vision và Dolby Atmos. Ngoài ra, hiệu ứng âm thanh chiếu màn hình của nó đã được cải thiện so với dòng L. Ở đây, chiếc bàn nhỏ phía sau hành khách và tủ lạnh trên ôtô chắc chắn sẽ không thể thiếu. Tủ lạnh sử dụng máy nén để làm mát/sưởi, nhiệt độ lần lượt là 0-7°C/35-50°C, dung tích 8,8L. . Nút điều khiển điều hòa phía sau nằm trên tủ lạnh sử dụng màn hình cảm ứng, thay thế cho nút bấm vật lý của bản trước. Ghế độc lập ở hàng ghế thứ hai thậm chí còn mạnh mẽ hơn với tính năng massage 16 điểm, sưởi ấm xung quanh 270 độ (bao gồm tựa tay, tựa chân, tựa lưng và đệm ngồi), hệ thống thông gió cho ghế, hệ thống thông gió không dây 50W và sạc nhanh. Dữ liệu chính thức cho thấy chiều dài đệm ghế của nó là 530mm, chiều cao tựa lưng là 613mm, góc tựa lưng có thể đạt tới 70 độ khi nằm phẳng và góc điều chỉnh tựa lưng có thể đạt tới 78 độ. Sau khi lắp hai ghế độc lập, chiều rộng hầm trung tâm xe vẫn là 160mm, tương đối thân thiện cho hành khách ngồi hàng ghế thứ 3 ra vào. Nhờ thân xe rộng nên khả năng vận hành hàng ghế thứ 3 của Li Auto Mega cũng rất đáng mong đợi. Vị trí này có cửa sổ hông dài hơn 1m, chiều dài đệm ngồi của 3 hàng ghế đạt 530mm, chiều cao tựa lưng đạt 613mm, mang đến những chiếc gối êm ái, tựa lưng chỉnh điện và chức năng sưởi ghế. Ngoài ra, để thuận tiện cho việc liên lạc giữa hành khách hàng ghế trước và hàng ghế thứ ba, xe còn cung cấp chức năng gọi điện cho hành khách hàng ghế thứ nhất và thứ ba. Hàng ghế thứ 3 có thể gập điện bằng một nút bấm và gập về phía trước bằng một nút bấm, độ sâu gập đạt 1066mm, độ sâu tiêu chuẩn có thể đạt tới 680mm. Trong thử nghiệm thực tế, khi chở đầy đủ 7 người, nó có thể chứa tối đa 4 vali 28 inch và 2 vali 20 inch. Ngoài ra, xe còn có cốp chứa đồ dưới sàn rộng 42L. Trên thực tế, Li Auto Mega cũng có cách bố trí tám chỗ 2+3+3 khi nó được phát triển. Li Auto Mega được xây dựng trên kiến trúc điện thuần 800V và được trang bị hệ dẫn động bốn bánh hai động cơ. Công suất tối đa của động cơ phía trước là 155 kW và công suất tối đa của động cơ phía sau là 245kW. Công suất tối đa tổng hợp là 400 kW, tương duong9 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 Nm, tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,5 giây. Đồng thời, với hệ số cản gió cực thấp, mức tiêu thụ điện năng vận hành CLTC chỉ 15,9kWh/100km và chi phí tiêu thụ năng lượng trên mỗi km là 7,6 cent (sạc tại nhà). Về phần pin, chiếc xe này được trang bị pin Kirin 5C do Ideal và CATL hợp tác phát triển với công suất 102,7kWh, giúp xe có phạm vi di chuyển CLTC là 710km. Về mặt sạc, nếu sử dụng sạc quá mức có thể đạt được phạm vi 500km trong 12 phút sạc và công suất sạc cao nhất là 520kW. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ chức năng phóng điện ngoài 3,5kW. Xe sử dụng cấu trúc khung gầm đa liên kết tay đòn kép phía trước hình chữ H. Điều đáng nói là nó được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén hai buồng và giảm xóc giảm xóc biến thiên CDC. Phạm vi điều chỉnh hệ thống treo của nó là 70mm và hỗ trợ chế độ tải, chế độ điều chỉnh tốc độ và chế độ thoát hiểm. Li Auto Mega được trang bị hệ thống lái tự động AD Max bao gồm hai chip Nvidia Orin-X với sức mạnh tính toán tổng hợp là 508 TOPS. Nó cũng có cảm biến LiDAR của Hesai, 11 camera, 12 radar siêu âm và radar sóng milimet. Nhờ phần cứng tiên tiến, Li Auto Mega hỗ trợ hệ thống điều hướng trên hệ thống lái tự động (NOA) toàn cảnh. Nó có thể tự lái trên đường đô thị và đường cao tốc. Tuy nhiên, người lái xe vẫn cần theo dõi quá trình. Trong trường hợp xe gặp sự cố sẽ được trang bị 9 túi khí.Độ cứng xoắn của chiếc xe MPV điện này đạt con số ấn tượng là 44.000 Nm/độ. Li Auto chính thức thông báo rằng các trạm tăng áp 5C của họ bắt đầu hoạt động. Đến cuối năm 2024, Li có kế hoạch tung ra 2.000 bộ sạc 5C trên khắp Trung Quốc. Sau cùng, giá xe Li Auto Mega 2024 cho một phiên bản duy nhất là 559.800 nhân dân tệ (77.800 USD, khoảng 1,83 tỷ đồng). Tại Trung Quốc, nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ nội bộ như Hồng Kỳ HQ9, Zeekr 009, Voyah Dream và Denza D9. Video: Xem chi tiết MPV điện cỡ lớn Li Auto Mega 2024.

