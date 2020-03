Chi tiết xe sanng Lexus IS 250 F-Sport chỉ 999 triệu ở Hà thành

Tại thị trường Việt Nam, Lexus IS thế hệ thứ 2 (XE20; 2005 – 2015) có số lượng ít hơn các đối thủ cùng đời như Mercedes-Benz C-Class (W204) hay BMW 3 Series (E90/F30). Để lý giải điều này, từ trước đến nay tại Việt Nam dòng xe Lexus IS luôn được nhập khẩu tư nhân khi Lexus Việt Nam không phân phối dòng IS. Phiên bản IS 250 này sử dụng động cơ V6 dung tích 2.5L hút khí tự nhiên (4GR-FSE) cho công suất tối đa 205 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250Nm tại 4.800 vòng/phút. Mẫu xe sang Lexus IS 250 F-Sport có 02 phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) và cầu sau (RWD) rất lý tưởng về mặt phân bổ trọng lượng giữa hai trục để xử lý tối đa. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT) với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng. Ngoài ra, Lexus IS đời này còn có phiên bản IS 350 mạnh mẽ hơn sử dụng động cơ V6 3.5L cho công suất 306 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375Nm. Tất cả hai động cơ V6 này của Lexus IS đều sử dụng công nghệ van biến thiên kép thông minh (Dual VVT-i), hệ thống điều khiển bướm ga điện tử (ETCS-i). Và hệ thống ACIS (Acoustic Control Induction System) sử dụng van điều khiển khí nạp chia đường nạp thành 2 đoạn để phù hợp với tua máy từ thấp đến cao, cũng như góc mở bướm ga để tối đa hiệu suất động cơ. Ngoại thất Lexus IS250 được trang bị gói nâng cấp F-Sport với bodykits và lưới tản nhiệt thể thao, bodylip bên dưới cản trướt và cánh lướt gió liền thân phía sau. Đèn pha HID tích hợp LED chiếu sáng ban ngày. Tổng thể chiếc sedan trông hài hoà hơn với bộ mâm hợp kim nhôm 18 inch sơn màu xám trang nhã đi cùng với lốp 225/40R18 (trước) và 255/40R18 (phía sau). Nội thất của Lexus IS250 khá đẹp vẫn vẫn còn rất chất sau nhiều năm sử dụng. Phiên bản F-Sport này được trang bị bộ ghế thể thao bọc da pha vải Alcantara (da lộn), ốp trần thể thao. Vô lăng F-Sport bọc da đục lổ, đa nút chức năng + lẫy chuyển số, khởi động Start/Stop, cửa sổ trời, pedan thể thao, màn hình Navi,... Đồng hồ hỗ trợ lái dạng analog tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin (nhiệt độ bên ngoài, khiển hành trình,…). Lexus IS 250 đời 2011 được trang bị hầu như đầy đủ các công nghệ an toàn chủ động của Lexus tại thời điểm ra mắt như: cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRAC), phanh (ABS/BA/EBD), 10 túi khí và hơn thế nữa. Chiếc Lexus IS 250 F-Sport đời 2011 này là một gợi ý dành cho những ai đang muốn nâng cấp lên xe sang để trải nghiệm với số tiền vừa phải, và chi phí nuôi dễ chịu hơn xe Đức. Hơn hết, người mua sẽ thụ hưởng được nhiều giá trị mà nó mang lại như: thương hiệu sang trọng, lịch lãm, khả năng vận hành mạnh mẽ, đầm chắc và độ an toàn cao,... điều mà người mua sẽ không tìm thấy khi lựa chọn “đập hộp” các mẫu xe phổ thông trong tầm giá 1 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe sang Lexus Is 250 tại Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, Lexus IS thế hệ thứ 2 (XE20; 2005 – 2015) có số lượng ít hơn các đối thủ cùng đời như Mercedes-Benz C-Class (W204) hay BMW 3 Series (E90/F30). Để lý giải điều này, từ trước đến nay tại Việt Nam dòng xe Lexus IS luôn được nhập khẩu tư nhân khi Lexus Việt Nam không phân phối dòng IS. Phiên bản IS 250 này sử dụng động cơ V6 dung tích 2.5L hút khí tự nhiên (4GR-FSE) cho công suất tối đa 205 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250Nm tại 4.800 vòng/phút. Mẫu xe sang Lexus IS 250 F-Sport có 02 phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) và cầu sau (RWD) rất lý tưởng về mặt phân bổ trọng lượng giữa hai trục để xử lý tối đa. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT) với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng. Ngoài ra, Lexus IS đời này còn có phiên bản IS 350 mạnh mẽ hơn sử dụng động cơ V6 3.5L cho công suất 306 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375Nm. Tất cả hai động cơ V6 này của Lexus IS đều sử dụng công nghệ van biến thiên kép thông minh (Dual VVT-i), hệ thống điều khiển bướm ga điện tử (ETCS-i). Và hệ thống ACIS (Acoustic Control Induction System) sử dụng van điều khiển khí nạp chia đường nạp thành 2 đoạn để phù hợp với tua máy từ thấp đến cao, cũng như góc mở bướm ga để tối đa hiệu suất động cơ. Ngoại thất Lexus IS250 được trang bị gói nâng cấp F-Sport với bodykits và lưới tản nhiệt thể thao, bodylip bên dưới cản trướt và cánh lướt gió liền thân phía sau. Đèn pha HID tích hợp LED chiếu sáng ban ngày. Tổng thể chiếc sedan trông hài hoà hơn với bộ mâm hợp kim nhôm 18 inch sơn màu xám trang nhã đi cùng với lốp 225/40R18 (trước) và 255/40R18 (phía sau). Nội thất của Lexus IS250 khá đẹp vẫn vẫn còn rất chất sau nhiều năm sử dụng. Phiên bản F-Sport này được trang bị bộ ghế thể thao bọc da pha vải Alcantara (da lộn), ốp trần thể thao. Vô lăng F-Sport bọc da đục lổ, đa nút chức năng + lẫy chuyển số, khởi động Start/Stop, cửa sổ trời, pedan thể thao, màn hình Navi,... Đồng hồ hỗ trợ lái dạng analog tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin (nhiệt độ bên ngoài, khiển hành trình,…). Lexus IS 250 đời 2011 được trang bị hầu như đầy đủ các công nghệ an toàn chủ động của Lexus tại thời điểm ra mắt như: cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRAC), phanh (ABS/BA/EBD), 10 túi khí và hơn thế nữa. Chiếc Lexus IS 250 F-Sport đời 2011 này là một gợi ý dành cho những ai đang muốn nâng cấp lên xe sang để trải nghiệm với số tiền vừa phải, và chi phí nuôi dễ chịu hơn xe Đức. Hơn hết, người mua sẽ thụ hưởng được nhiều giá trị mà nó mang lại như: thương hiệu sang trọng, lịch lãm, khả năng vận hành mạnh mẽ, đầm chắc và độ an toàn cao,... điều mà người mua sẽ không tìm thấy khi lựa chọn “đập hộp” các mẫu xe phổ thông trong tầm giá 1 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe sang Lexus Is 250 tại Việt Nam.