Ra mắt Lexus IS 300 và 350 đặc biệt, giới hạn 150 chiếc

Lexus Australia vừa giới thiệu phiên bản giới hạn đặc biệt IS Black Line Special Edition cho 2 dòng xe Lexus IS 300 và IS 350. Phiên bản đặc biệt này có số lượng giới hạn 105 chiếc đối với mẫu IS 300 và 45 chiếc cho mẫu IS 350. Giống như tên gọi, mẫu xe này có các điểm nhấn màu đen ở ngoại thất lẫn nội thất. Nhìn từ phía trước, Lexus IS Black Line mới nổi bật với cụm lưới tản nhiệt hình đồng hồ cát màu đen bóng với đường viền mạ crom xung quanh. Hệ thống đèn chiếu sáng chính sử dụng công nghệ bi-LED giúp tăng cường khả năng quan sát vào ban đêm. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép đường kính 18 icnh. Lexus Australia cung cấp cho khách hàng 4 màu ngoại thất bao gồm White Nova, Liquid Metal, Graphite Black và Colbalt Mia. Scott Thompson, CEO Australia, cho biết IS Black Line là phiên bản mang đến cho khách hàng sự cá nhân hóa nhiều hơn, nó cho phép khách hàng nhận được một chiếc xe với nhiều cảm xúc và các họa tiết thị giác bóng bẩy hơn. Nội thất của Lexus IS Black Line mới sử dụng tông màu đen/xám độc đáo. Gói cải tiến cho IS 300 Black Line có thêm hệ thống âm thanh 15 loa Mark Levinson trị giá 2.280 USD và cửa sổ trời trị giá 1.425 USD, trong khi đó phiên bản IS 350 Black Line chỉ được trang bị hệ thống âm thanh Mark Levinson. Ghế trước của IS 300 và IS 350 phiên bản Black Line có ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi. Các tiện nghi trên xe có thể kể đến như vô lăng chỉnh điện, điều hòa khí hậu 2 vùng, màn hình giải trí 10 inch... IS 300 được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất 240 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Trong khi IS 350 dùng động cơ V6 hút khí tự nhiên 3.5L, sản sinh công suất 311 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Cả 2 đều dùng hộp số tự động 8 cấp. Cặp đôi này sử dụng chung phần cứng với phiên bản thể thao F Sport, bao gồm hệ thống treo biến thiên thích ứng, má phanh hiệu suất cao ở phía trước, ghế thể thao nhớ vị trí, cảnh báo điểm mù... Các công nghệ an toàn trên xe có thể kể đến như cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm trước đầu xe... Video: Chi tiết Lexus IS300 F Sport Blackline Edition 2020.

