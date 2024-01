Lạnh "cắt da, cắt thịt" dùng ôtô điện cần lưu ý điều gì?

Video: Kinh nghiệm săn băng tuyết ở Mẫu Sơn với xe điện.

Thực tế, nhiệt độ môi trường hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới tất cả các loại ôtô, nhưng xe điện bị tác động rõ rệt hơn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ôtô điện có thể giảm vận hành tới 30 – 40% khi nhiệt độ môi trường xuống dưới mức 4 độ C.

Ở Việt Nam, nhiệt độ ở một số tỉnh tại khu vực miền Bắc có thể giảm xuống dưới 10 độ C vào mùa đông, thậm chí hạ tới mức 0 độ C. Điều kiện thời tiết này có thể làm giảm đáng kể quãng đường di chuyển của ôtô điện, bởi pin lithium-ion hoạt động tốt nhất ở mức 15 - 27 độ C. Không những vậy, khi nhiệt độ thấp, nhu cầu sử dụng các chế độ sưởi trong xe cũng gia tăng, khiến cho xe điện hao pin nhanh hơn.

Khả năng di chuyển của xe điện chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố, trong đó, nhiệt độ môi trường là quan trọng nhất.

Để hạn chế tối đa tác động không mong muốn, người dùng cần chú ý tới một số phương pháp hiệu quả để cải thiện khả năng vận hành ôtô điện vào mùa đông.

Làm ấm xe trước khi di chuyển: Hầu hết ôtô điện ngày nay đều có tính năng làm nóng trước. Người dùng có thể vừa tận dụng thời gian cắm sạc, vừa làm nóng xe trước khi khởi hành. Điều này sẽ làm nóng cả nội thất và bộ pin trong khi dung lượng pin vẫn được bảo toàn. Đỗ xe dưới ánh nắng mặt trời cũng có tác dụng giữ ấm cho xe.

Hầu hết các ôtô điện đều có chế độ tiết kiệm nhằm làm giảm lượng điện cung cấp cho động cơ truyền động và các tính năng tiêu tốn năng lượng (như hệ thống sưởi).

Sử dụng chế độ lái tiết kiệm: Hầu hết các ôtô điện đều có chế độ tiết kiệm nhằm làm giảm lượng điện cung cấp cho động cơ truyền động và các tính năng tiêu tốn năng lượng (như hệ thống sưởi). Việc chuyển sang chế độ này khi sử dụng ôtô vào mùa đông giúp giảm công suất cho động cơ, hạn chế hao tốn pin ôtô điện.

Sử dụng hệ thống phanh tái sinh: Đây là một trong những cách sử dụng ôtô điện thông minh nhằm tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Cơ chế hoạt động của phanh tái sinh là chuyển đổi động - nhiệt năng của quá trình phanh sinh ra thành điện để sử dụng lại.

Thời gian sạc xe điện vào mùa đông dài hơn đáng kể.

Cân đối thời gian sạc pin: Thời gian sạc xe điện vào mùa đông dài hơn đáng kể. Trong một số trường hợp, thời gian có thể lâu gấp đôi hoặc gấp ba lần bình thường. Trên thực tế, hệ thống quản lý pin (BMS) – chịu trách nhiệm tương tác với trạm sạc và thay đổi công suất sạc của xe - luôn tính đến nhiệt độ của bộ pin.

Sử dụng hợp lý chế độ sưởi: Do không có nguồn nhiệt “tự nhiên” như xe sử dụng động cơ đốt trong, xe điện phải sử dụng điện để sinh nhiệt, và điều này đương nhiên ảnh hưởng tới phạm vi hoạt động. Để “xế cưng” lên đường trong trạng thái tốt nhất, người dùng lưu ý chỉ sử dụng chế độ sưởi ở mức độ vừa phải và khi thực sự cần thiết.

Để hạn chế tối đa tác động không mong muốn, người dùng nên hạn chế đỗ xe điện ngoài trời qua đêm.

Đỗ xe trong nhà: Pin xe điện phải hoạt động nhiều hơn hơn khi nhiệt độ thấp và có thể tự tiêu hao năng lượng. Tương tự như điện thoại thông minh, pin lithium phổ biến trên xe điện có dải nhiệt vận hành tối ưu 20-25 độ C. Trong khi đó, pin NiMH (thường thấy trên xe hybrid) có khả năng chống chịu nhiệt độ thấp tốt hơn. Để hạn chế tối đa tác động không mong muốn, người dùng nên hạn chế đỗ xe điện ngoài trời qua đêm. Một số chuyên gia cũng khuyến nghị, nên giữ cho pin ở mức trên 20%.