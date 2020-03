Lamborghini Huracan EVO RWD ra mắt Thái Lan từ 14 tỷ đồng

Dịch Covid-19 khiến nhiều hãng xe phải lao đao và tuyên bố đóng cửa các nhà máy của mình, trong số này có hãng siêu xe Lamborghini. Bất chấp dịch Covid-19 đã khiến hơn 200 người nhiễm bệnh và 1 ca tử vong tại Thái Lan, đại lý xe Lamborghini ở đây vẫn quyết định tổ chức buổi ra mắt siêu xe Lamborghini Huracan EVO mới dẫn động cầu sau. Buổi ra mắt này hạn chế các khách mời đến xem xe và được nhà phân phối siêu xe Lamborghini chính hãng ở Thái Lan là Renazzo Motor tổ chức livestream trực tiếp trên mạng xã hội. Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO dẫn động cầu sau đầu tiên đến Thái Lan có màu sơn xanh và là phiên bản tay lái nghịch, đúng với giao thông tại đây.Giá xe Lamborghini Huracan EVO dẫn động cầu sau bắt đầu tại Thái Lan từ con số 19,8 triệu Baht (tương đương là 14,1 tỷ đồng). Mức giá này rẻ hơn khoảng 3,5 tỷ đồng so với giá xe Lamborghini Huracan EVO chính hãng đang bán tại Thái Lan là 24,59 triệu Baht (tương đương 17,6 tỷ đồng). Sự ra mắt các siêu xe liên tiếp ở Thái Lan khiến không ít đại gia Việt phải phát thèm. Hiện ngay đến chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO cũng chưa có xe nào về Việt Nam, vì thế, ngày về của mẫu xe Lamborghini Huracan EVO RWD xem ra còn rất xa xăm. Có thể nói siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD 2020 mới sinh ra để hoàn thành bộ sưu tập cho những chiếc Lamborghini Huracan Facelift đã có Lamborghini Huracan EVO Coupe và Lamborghini Huracan EVO Spyder. Về ngoại hình, Lamborghini Huracan EVO bản dẫn động cầu sau có thiết kế rất riêng và không khó để phân biệt sản phẩm này với đàn anh là Lamborghini Huracan LP580-2 hay bản dẫn động 4 bánh Lamborghini Huracan EVO. Cản va trước của siêu xe Lamborghini Huracan EVO bản dẫn động cầu sau không có đường chia gió góc cạnh như bản dẫn động 4 bánh, thay vào đó, xe chỉ có thêm tấm ốp hai bên hốc gió, phần hốc gió trước cũng được tích hợp thêm một thanh ngang ở chính giữa. Ở trên Lamborghini Huracan EVO bản dẫn động cầu sau cũng nhận được bộ mâm Kari hoàn toàn mới, có trong kích thước 19 và 20 inch, kết hợp cùng sắc vàng Giallo Belenus được thửa riêng. Ở đuôi xe, chỉ có đúng phần khuếch tán được làm khác đi so với phiên bản Lamborghini Huracan EVO hai cầu. Với hệ thống này, sức mạnh từ động cơ sẽ được điều chỉnh theo từng chế độ lái nhằm đảm bảo an toàn cũng như kiểm soát đuôi xe tốt hơn ở cả điều kiện đường khô, đường ướt và tuyết. Ở chế độ Corsa, hệ thống này sẽ can thiệp nhiều hơn thế hệ trước, kết quả là lực bám khi ra cua sẽ được cải thiện 20% và giảm mất lực bám đi 30%. Video: Chi tiết siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD mới.

