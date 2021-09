Lamborghini Countach bị tháo tung, vứt xó 13 năm bán 6 tỷ đồng

Lamborghini Countach LP 5000 S đời 1982 là siêu xe khá hiếm với số lượng sản xuất đúng 37 chiếc trên toàn thế giới. Do đó, những chiếc siêu xe này thường được các nhà sưu tập săn đón nhiệt tình và có giá rất cao trên thị trường. Chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S dưới đây là một ví dụ điển hình. Chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S bỏ xó đời 1982 này đặc biệt hơn cả khi đã nằm trong garage suốt một thời gian dài. Sau hơn một thập kỷ bị lãng quên, chiếc siêu xe này đã quay trở lại thị trường với giá cao. Dự kiến, công ty Historic Auctioneers sẽ mang chiếc đấu giá Lamborghini Countach LP 5000 S đời 1982 này vào ngày 25/9 tới đây trong sự kiện tổ chức tại nước Anh. Chiếc siêu xe này được ước tính sẽ có giá dao động từ 145.000 - 180.000 Bảng (khoảng 200.000 - 250.000 USD hay 4,6 - 5,7 tỷ đồng). Điều đáng nói ở chỗ, khi bỏ ra số tiền trên, chủ nhân mới của chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S sẽ không nhận về siêu xe còn nguyên vẹn. Thay vào đó, chủ sở hữu sẽ nhận về những mảnh tách rời của chiếc siêu xe này. Nguyên nhân là do cách đây 13 năm, chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S đã bị chủ cũ tháo tung ra để phục chế. Tuy nhiên, dự án phục chế này bị đổ bể và chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S không hề được lắplại. Chủ nhân hiện tại của chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S đã mua xe vào năm 2000. Trong thời gian sở hữu, người này đã bảo dưỡng đầy đủ cho chiếc siêu xe. Vào năm 2004, chiếc xe đã được đại tu phần động cơ với bộ ly hợp và hệ thống xả mới. 2 năm sau, đến lượt hệ thống treo và khu vực dưới gầm xe được sửa lại. Vào năm 2008, chủ nhân hiện tại đã mang chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S đến một xưởng chế tạo thân vỏ với mục đích tháo tung xe ra, sơn lại và bọc lại nội thất. Không rõ vì lý do gì, kế hoạch không được thực hiện. Chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S sau khi bị tháo tung ra đã được giữ nguyên trạng và cất giữ trong garage suốt 13 năm. Ban đầu, chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S đời 1982 này sở hữu màu sơn ngoại thất đen, tông xuyệt tông với nội thất. Theo người rao bán, ông ta là chủ nhân thứ 9 của chiếc siêu xe này. Được biết, xe có số công-tơ-mét chỉ 61.840 km và từng xuất hiện trên bìa của quyển sách The Spirit of the Bull do Paul Cockerham thực hiện. Theo ước tính của ông Iain Tyrrell, nhân viên kỹ thuật của Lamborghini Club UK, chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S này sau khi được phục chế sẽ có giá khoảng 370.000 Bảng (11,6 tỷ đồng) Video: Đấu giá siêu xe Lamborghini Countach 5000S 1982.

Lamborghini Countach LP 5000 S đời 1982 là siêu xe khá hiếm với số lượng sản xuất đúng 37 chiếc trên toàn thế giới. Do đó, những chiếc siêu xe này thường được các nhà sưu tập săn đón nhiệt tình và có giá rất cao trên thị trường. Chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S dưới đây là một ví dụ điển hình. Chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S bỏ xó đời 1982 này đặc biệt hơn cả khi đã nằm trong garage suốt một thời gian dài. Sau hơn một thập kỷ bị lãng quên, chiếc siêu xe này đã quay trở lại thị trường với giá cao. Dự kiến, công ty Historic Auctioneers sẽ mang chiếc đấu giá Lamborghini Countach LP 5000 S đời 1982 này vào ngày 25/9 tới đây trong sự kiện tổ chức tại nước Anh. Chiếc siêu xe này được ước tính sẽ có giá dao động từ 145.000 - 180.000 Bảng (khoảng 200.000 - 250.000 USD hay 4,6 - 5,7 tỷ đồng). Điều đáng nói ở chỗ, khi bỏ ra số tiền trên, chủ nhân mới của chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S sẽ không nhận về siêu xe còn nguyên vẹn. Thay vào đó, chủ sở hữu sẽ nhận về những mảnh tách rời của chiếc siêu xe này. Nguyên nhân là do cách đây 13 năm, chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S đã bị chủ cũ tháo tung ra để phục chế. Tuy nhiên, dự án phục chế này bị đổ bể và chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S không hề được lắplại. Chủ nhân hiện tại của chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S đã mua xe vào năm 2000. Trong thời gian sở hữu, người này đã bảo dưỡng đầy đủ cho chiếc siêu xe. Vào năm 2004, chiếc xe đã được đại tu phần động cơ với bộ ly hợp và hệ thống xả mới. 2 năm sau, đến lượt hệ thống treo và khu vực dưới gầm xe được sửa lại. Vào năm 2008, chủ nhân hiện tại đã mang chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S đến một xưởng chế tạo thân vỏ với mục đích tháo tung xe ra, sơn lại và bọc lại nội thất. Không rõ vì lý do gì, kế hoạch không được thực hiện. Chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S sau khi bị tháo tung ra đã được giữ nguyên trạng và cất giữ trong garage suốt 13 năm. Ban đầu, chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S đời 1982 này sở hữu màu sơn ngoại thất đen, tông xuyệt tông với nội thất. Theo người rao bán, ông ta là chủ nhân thứ 9 của chiếc siêu xe này. Được biết, xe có số công-tơ-mét chỉ 61.840 km và từng xuất hiện trên bìa của quyển sách The Spirit of the Bull do Paul Cockerham thực hiện. Theo ước tính của ông Iain Tyrrell, nhân viên kỹ thuật của Lamborghini Club UK, chiếc Lamborghini Countach LP 5000 S này sau khi được phục chế sẽ có giá khoảng 370.000 Bảng (11,6 tỷ đồng) Video: Đấu giá siêu xe Lamborghini Countach 5000S 1982.