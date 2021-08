Chi tiết Lamborghini Countach LPI 800-4 2022 từ 79,9 tỷ đồng

Sau hơn 30 năm, Lamborghini Countach huyền thoại đã trở lại với thiết kế dựa trên nền tảng siêu xe Lamborghini Sian FKP 37. Tổng thể ngoại thất của Lamborghini Countach LPI 800-4 vẫn mang những đường nét cứng cáp làm say mê các tín đồ tốc độ suốt 50 năm qua. Toàn bộ phần thân vỏ được làm từ sợi carbon cùng tỷ lệ bố trí hoàn toàn khác biệt so với Lamborghini Aventador. Đầu xe chịu ảnh hưởng từ thiết kế của chiếc LP5000 QV Quattrovalvole đời 1985 với đèn pha hình thang, mũi xe ít góc cạnh, hốc gió dạng chữ nhật. Bộ mâm của Lamboghini Countach LPI 800-4 thế hệ mới có vẻ ngoài cổ điển với kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch cho cầu sau, đi kèm lốp Pirelli P Zero Corsa. Kết cấu thân xe khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu Countach thử nghiệm năm 1971, đặc biệt là phần mui và kính chắn gió sau với thiết kế "periscopio". Tuy nhiên, các hốc gió trên thân khá tương đồng với mẫu Countach phiên bản kỷ niệm 25 năm, ra mắt vào năm 1988. Hệ thống đèn hậu được lấy ý tưởng từ chính siêu xe Lamborghini Sian FKP 37. Countach LPI 800-4 sử dụng thiết kế ống xả 4 ống, bên cạnh khuếch tán cản sau làm từ sợi carbon Nội thất của Countach LPI 800-4 được bố trí như trên Sian FKP 37. Màn hình trung tâm cảm ứng có kích thước 8.4 inch cùng phím điều chỉnh "Stile". Nội thất chiếc xe ra mắt là sự phối hợp giữa các chất liệu da cao cấp và sợi carbon trên tông màu chủ đạo đen và đỏ, được lấy cảm hứng từ chiếc Countach LP 400 S của người sáng lập hãng xe - ông Ferruccio Lamborghini. Khách hàng có thể lựa chọn hàng chục màu ngoại thất khác nhau, từ những màu cổ điển như vàng Giallo Countach hay trắng Impact White, cho đến những màu sơn hiện đại như tím Viola Pasifae hay xanh Blu Uranus... Countach LPI 800-4 chia sẻ nhiều công nghệ vận hành với Sian FKP 37. Khối động cơ đốt trong V12 dung tích 6.5L sản sinh công suất tối đa 785 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm. Trong khi đó, động cơ hybrid với bộ pin điện lithium-ion 48 V sản sinh công suất tối đa 34 mã lực và mô-men xoắn 35 Nm. Cấu trúc này chỉ nặng 34 kg. Do đó, Countach LPI 800-4 có tổng công suất lên đến 819 mã lực. Đi kèm là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian Haldex thế hệ thứ 4 và hộp số 7 cấp ISR. Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 355 km/h.Giá xe Lamborghini Countach LPI 800-4 chưa được công bố nhưng dự đoán lên đến 3,5 triệu USD (khoảng 79,9 tỷ đồng). Nó sẽ được giới thiệu chính thức tại sự kiện The Quail: A Motorsports Gathering diễn ra vào cuối tuần này tại California, Mỹ. Chỉ có 112 chiếc được sản xuất và sẽ được giao đến khách hàng vào đầu quý I năm 2022. Video: Giới thiệu Lamborghini Countach LPI 800-4 thế hệ mới.

