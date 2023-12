Lada Niva "huyền thoại" Nga ra mắt phiên bản 2024, từ 218 triệu đồng

Mới đây, hãng AvtoVAZ của Nga đã tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Lada Niva thế hệ mới. Mẫu xe này tiếp tục có 2 phiên bản là Lada Niva Legend và Travel. Trong đó, Lada Niva Legend 2024 mới sở hữu thiết kế cổ điển như xe rời đời từ vài thập kỷ trước. Travel là phiên bản hiện đại và cao cấp hơn của dòng xe này. Điểm nhấn của Lada Niva Legend 2024 nằm ở hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Vào hồi giữa năm 2022, mẫu xe này từng bị cắt bỏ hệ thống ABS cũng như túi khí sau xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine. Sau hơn 1 năm bị cắt, trang bị an toàn rất cơ bản này cuối cùng cũng quay trở lại với mẫu xe Nga. Hệ thống ABS của dòng xe này do nhà máy Pegasus ở Kostroma, Nga, sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế thì hệ thống này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Được biết, đây không phải là nâng cấp duy nhất của Lada Niva Legend 2024. Bên cạnh đó, mẫu xe với kiểu dáng cổ điển này còn được trang bị động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Trước đây, động cơ của mẫu xe việt dã này chỉ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 2 được áp dụng từ năm 1996. Tuy nhiên, nếu so với những mẫu xe đời mới khác thì động cơ của Lada Niva Legend 2024 vẫn bị coi là lạc hậu. Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 đã có hiệu lực từ năm 2009. Đến năm 2016, tiêu chuẩn khí thải Euro 6 được áp dụng. Dự kiến, vào năm 2025, tiêu chuẩn khí thải Euro 7 sẽ bắt đầu có hiệu lực. Những thay đổi trên khiến giá xe Lada Niva Legend 2024 tăng từ 829.900 Ruble (khoảng 218 triệu đồng) lên 927.500 Ruble (244 triệu đồng). Tương tự phiên bản Legend, Lada Niva Travel 2024 cũng được cải tiến nhẹ. Phiên bản này cũng được bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS sau khi bị cắt vào năm ngoái. Đồng thời, Lada Niva Travel 2024 còn có hệ thống kiểm soát hành trình với tính năng giới hạn tốc độ, bảng đồng hồ tích hợp đèn nền và bộ vành hợp kim 2 màu. Giá bán của Lada Niva Travel 2024 đương nhiên cũng cao hơn so với phiên bản Legend. Cụ thể, xe có giá khởi điểm 1,215 triệu Ruble (319 triệu đồng), tăng 16.100 Ruble so với phiên bản cũ. Lada Niva là dòng xe việt dã biểu tượng đã lần đầu tiên trình làng vào năm 1977. Tính đến nay, mẫu xe này đã có mặt trên thị trường được 47 năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu "nghỉ hưu". Ngoài Nga, Lada Niva còn được bán ở một số thị trường châu Âu khác. Trong quá khứ, Lada Niva đã từng có thời hoàng kim ở thị trường Tây Âu. Thậm chí, đã có thời điểm, Lada Niva chiếm đến 40% thị phần của phân khúc xe dẫn động 4 bánh tại thị trường này. Video: Giới thiệu Lada Niva 2024 hoàn toàn mới.

