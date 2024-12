KTM 1290 Super Duke R Evo gần 1 tỷ của tay chơi Sài Gòn

Vương Khang - một tay chơi môtô có tiếng tại Sài Gòn mới đây đã xuất hiện trên đường phố với một chiếc siêu naked-bike KTM 1290 Super Duke R Evo hàng hiếm. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng 1290 Super Duke R, điểm nổi bật nhất của phiên bản này là hệ thống treo điện tử tân tiến nhất. Trên chiếc siêu naked-bie này, tay chơi môtô Vương Khang đã độ lại nhiều phụ kiện hàng hiệu đắt giá lên đến 240 triệu đồng, nhưng vẫn không thay đổi thiết kế đặc trưng vốn có của KTM 1290 Super Duke R Evo . Thuộc phiên bản 2022, siêu môtô KTM 1290 Super Duke R Evo hấp dẫn hơn khi mang trên mình những đường nét hầm hố, góc cạnh và hiện đại. Kiểu dáng Super Duke của thương hiệu KTM đến từ Áo nổi bật với khối động cơ được đặt lộ ra ngoài, hệ thống ống xả vuốt ngược lên phía trên. Khung xe mắt cáo của KTM 1290 Super Duke R Evo được nâng cấp với khung phụ làm bằng vật liệu tổng hợp gồm chất liệu hợp kim nhôm đúc và carbon composite cũng được mang trở lại trên đời xe này giúp tổng trọng lượng xe nhẹ hơn 2kg nhưng lại có độ cứng cáp gấp 3 lần so với các thế hệ trước đó. Ngoài ra, xe cũng được bổ sung một số tính năng như cùm ga tăng tốc quick-turn throttle (với khoảng chuyển động 65 độ) ít hơn 7 độ so với bản tiêu chuẩn. Theo KTM, hành trình ga ngắn hơn mang lại phản ứng nhanh hơn đồng thời giảm góc cổ tay của người lái và giảm khuỷu tay khi vặn hết ống ga. Điểm khác biệt của KTM 1290 Super Duke R Evo so với bản tiêu chuẩn nằm ở hệ thống phuộc trước và giảm xóc sau WP Apex thế hệ thứ 2 'SAT' (công nghệ bán chủ động) với các van từ tính mới, lập trình mới cho bộ điều khiển hệ thống treo và cải tiến cảm biến so với thế hệ cũ. Xe sẽ có ba chế độ giảm xóc được lựa chọn: Comfort, Street và Sport. Phuộc phía sau cũng có thể điều chỉnh điện tử, với khả năng di chuyển 20mm trong 10 bước, mỗi bước 2mm. Ngoài ra người dùng còn có thể lựa chọn nâng cấp cho xe pkl 1290 Super Duke R Evo gói Suspension Pro để thực sự mở hết tiềm năng của hệ thống treo... Suspension Pro thêm ba chế độ khác vào các tùy chọn (Track, Advanced, Auto). Chế độ Track sẽ tập trung tối đa vào hiệu suất vận hành trong trường đua. Advanced có thể tùy chỉnh theo cách chạy riêng của người lái với 8 cấp độ điều chỉnh phuộc trước và sau. Trong khi Auto được thiết lập để tự động điều chỉnh giảm xóc phù hợp với người sử dụng, mang tới sự êm ái khi vận hành ở tốc độ thấp và ổn định khi tăng tốc. Gói tùy chọn Suspension Pro trên 1290 Super Duke R Evo còn bổ sung 3 cài đặt tải trước tự động để phù hợp với tư thế lái của mỗi người. Ở “Auto Standard” giữ thiết lập ở mức trung bình, sang “Auto Low” chiều cao yên xe giảm và mang tới tư thế ngồi thoải mái hơn. Trong khi “Auto High” phần đuôi xe nâng lên nhiều hơn đầu xe hạ thấp tạo một cảm giác lái thể thao thiên về hiệu suất vận hành trên đường đua. KTM 1290 Super Duke R bản Evo 2022 có chiều cao yên xe đạt 835 mm và khoảng sáng gầm 160 mm, do đó để có thể kiểm soát tốt, chủ nhân cần có chiều cao tốt trên 1,7m. Ngoài ra trên mẫu xe này còn được tích hợp công nghệ Anti-dive giúp người lái tránh tình trạng dồn về phía trước quá nhiều khi phanh gấp và người điều khiển có thể tắt/bật tính năng này. Trên mẫu xe 1290 Super Duke R Evo hãng KTM còn được trang bị cả trợ lực tay lái WP được trang bị mặc định nhằm tăng tối đa tính ổn định, đem lại sự an toàn nhất cho người lài. Theo đánh giá đây là một trong những chi tiết cực kỳ đáng giá. 1290 Super Duke R Evo về động cơ không khác gì phiên bản tiêu chuẩn khi sử dụng loại động cơ V-twin 1.301cc, công suất 180 mã lực với mô-men xoắn 140 Nm và hệ thống treo bán chủ động chỉ khiến trọng lượng tăng thêm 2kg, đưa Evo lên mức 191kg (khô). Mức giá xe KTM Super Duke 1290 R Evo 2022 khi về Việt nam được chào bán chính hãng 929 triệu đồng. Video: Xem Vương Khang trải nghiệm KTM 1290 Super Duke R Evo.

