Kia Tasman bị "tóm gọn" trên đường phố, đối thủ mới của Ford Ranger

Trong vài năm trở lại đây, tin đồn về việc hãng Kia phát triển xe bán tải đã liên tục xuất hiện. Tin đồn này cuối cùng cũng sắp trở thành sự thật khi đại diện của hãng Kia xác nhận kế hoạch phát triển xe bán tải tại một hội nghị đại lý ở Úc. Mẫu xe bán tải của Kia có tên mã nội bộ là TK hay Kia Tasman 2024 mới. Theo tin đồn, xe sẽ có tên gọi chính thức là Kia Tasman bán tải. Tin đồn bắt nguồn từ việc hãng Kia đăng ký bản quyền thương hiệu cho cái tên Tasman ở Úc và New Zealand. Cái tên này có vẻ có liên hệ với vùng biển Tasman nằm giữa Úc và New Zealand. Hiện đại diện của hãng Kia vẫn từ chối cung cấp thêm thông tin về Tasman. Tuy nhiên, những hình ảnh chụp Kia Tasman trên đường phố Hàn Quốc mới đây đã hé lộ một vài điều về mẫu xe bán tải này.Cụ thể, Kia Tasman chạy thử được trang bị đèn pha và lưới tản nhiệt giống hệt đàn anh Mohave - mẫu SUV hiện đang được bán ở thị trường Hàn Quốc. Lưới tản nhiệt của xe có thiết kế vuông vức trong khi bên trong đèn pha có những dải đèn LED định vị ban ngày nằm dọc nổi bật. Ngoài ra, Kia Tasman còn được trang bị gầm cao và cụm đèn hậu nằm dọc. Tuy nhiên, chiếc xe chạy trên đường thử không có ốp cua lốp khiến vành la-zăng trông khá bé. Điều này cũng không có gì lạ vì xe vẫn đang trong quá trình phát triển. heo một số nguồn tin, Kia Tasman sẽ được phát triển dựa trên khung gầm hình thang hoàn toàn mới. Có vẻ như tân binh nhà Kia sẽ thuộc phân khúc xe bán tải hạng trung, tương tự Ford Ranger và Toyota Hilux. Đại diện hãng Kia còn coi Ford Ranger như chuẩn mực của phân khúc xe bán tải hạng trung. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Kia Tasman. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ đại lý, trong giai đoạn đầu, mẫu xe bán tải này sẽ dùng động cơ diesel ở thị trường Úc. Trong khi đó, ở thị trường Trung Đông, xe được trang bị động cơ xăng để đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Ngoài ra, vào năm ngoái, lãnh đạo toàn cầu của Kia từng ám chỉ việc sẽ ra mắt xe bán tải thuần điện trong tương lai. Do đó, Kia Tasman có thể sẽ có thêm phiên bản điện Dự kiến, mẫu xe bán tải nhà Kia sẽ chính thức ra mắt thị trường Úc vào năm 2025. Ông Damien Meredith, Giám đốc Kia Úc, nói với giới truyền thông rằng hãng đặt mục tiêu chiếm thị phần 10% trong phân khúc xe bán tải ở xứ sở chuột túi. Trong khi đó, ông Roland Rivero, Giám đốc sản phẩm của Kia Úc, cho biết Tasman sẽ là xe bán tải toàn cầu. Video: Lộ diện mẫu xe bán tải Kia hoàn toàn mới.

