Kia Soul 2014 “độc lạ” chưa tới 500 triệu đồng trên sàn xe cũ Việt

Cách đây 10 năm, thị trường xe SUV đô thị còn khá sơ khai, chưa phổ biến và mạnh mẽ như hiện nay. Mitsubishi Outlander Sport nhạt nhoà, Nissan Juke độc lạ nhưng giá quá cao, ngoài tầm với phần đông người dùng Việt Nam. Ford EcoSport thì được lòng số đông bởi giá bán phải chăng nhưng thiết kế không thực dụng, nhưng Kia Soul 2014 độc lạ lại khác. Kia Soul tại Việt Nam là đại diện xe Hàn “độc lạ” tham gia phân khúc này, xe được đưa về Việt Nam dưới dạng nhập khẩu. Với mức giá xấp xỉ 800 triệu cho Kia Soul bản cao cấp, dù thấp hơn Nissan Juke nhưng vẫn còn rất cao so với mặt bằng chung lúc đó, nhất là khi đó lại là một mẫu xe Hàn. Tương tự Nissan Juke, Kia Soul có một ngoại hình khá lạ lẫm với thị hiếu người Việt Nam lúc bấy giờ, xe có dáng hộp như Kei car. Màu sắc đa dạng, sự mới mẻ trong thiết kế, đặc biệt là cụm đèn hậu đặt dọc theo trụ C là điểm nhấn ấn tượng ở ngoại thất Kia Soul. Cho đến thời điểm hiện tại, Kia vẫn duy trì thiết kế truyền thống này ở Soul thế hệ mới nhưng mẫu xe này chưa được phân phối ở Việt Nam. Có lẽ một phần, nhà phân phối chính hãng hiểu rõ thị hiếu thẩm mỹ người Việt. Kia Soul thu hút sự chú ý của nữ giới, nhưng cánh mày râu lại không quan tâm đến mẫu xe này và thường bị chê xấu. Tuy vậy, thiết kế hơi hướng Kei car này rất tối ưu nội thất, không gian bên trong khá rộng rãi cho 1 gia đình 4 thành viên cùng hành lý phía sau xe. Hiện nay, trên thị trường xe cũ, giá bán cho một chiếc Kia Soul đời 2014 ở mức trên dưới 470 triệu nhưng số lượng không có nhiều. Với một số mẫu đời sâu hơn, chẳng hạn Kia Soul 2009 có giá bán dưới 300 triệu. Mức giá được xem là hợp lý cho một mẫu xe gầm cao 5 chỗ nhưng đa số người mua đều lựa chọn bản đời cao, từ 2014-2016. Dù nội, ngoại thất Kia Soul còn khá đơn giản, khoang lái nhiều phím bấm cơ học, hệ thống giải trí sơ sài nhưng tổng thể chiếc xe gầm cao khá bền dáng. Thêm vào đó, các tiện nghi của xe khá đa dạng như ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp sưởi, làm mát, điều hoà tự động, đèn pha tự động, xe đã có cruise control, đề nổ start-stop, 3 chế độ lái (Normal, Comfort, Sport). Mẫu xe gầm cao được trang bị động cơ xăng 2.0 lít cho công suất tối đa 156 mã lực, mô-men xoắn cực đại 192 Nm cùng với hộp số tự động 6 cấp. So với các mẫu xe SUV hạng B hiện nay vốn chỉ có động cơ 1.5 lít thì sức mạnh ở Kia Soul là khá đáng nể. Kia Soul được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn như hệ thống ổn định thân xe, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước, sau. Dù chiếc xe đã 10 năm tuổi nhưng nguồn gốc nhập khẩu giúp Kia Soul được lòng khá nhiều người dùng ưa mác “xe nhập”. Video: Đánh giá Kia Soul “độc lạ” tại Việt Nam.

