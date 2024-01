Kia Sonet 2024 chốt giá từ 235 triệu đồng, sẵn sàng đấu Hyundai Venue

Vào hồi giữa tháng 12/2023, hãng Kia đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Sonet ở thị trường Ấn Độ. Sau 1 tháng ra mắt, mẫu SUV hạng A này mới được công bố giá bán. Tại thị trường Ấn Độ, Kia Sonet 2024 mới có tổng cộng 7 phiên bản, bao gồm HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+, GTX+ và X-Line. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 799.000 - 1.569.000 Rupee (khoảng 235 - 463 triệu đồng). So với xe đang bán ở Việt Nam với giá từ 519 - 579 triệu đồng, Kia Sonet 2024 tại Ấn Độ rẻ hơn đáng kể. Ở phiên bản mới, mẫu SUV hạng A này đã được cải tiến cả về thiết kế lẫn trang bị tiện nghi và an toàn. Cụ thể, xe được bổ sung những chi tiết thiết kế ngoại thất mới như lưới tản nhiệt "mũi hổ", đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, cản trước/sau, đèn hậu và vành la-zăng. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng vành 15 inch hoặc 16 inch. Mẫu xe SUV Kia Sonet 2024 tiếp tục có 3 gói thiết kế ngoại thất là Tech Line, GT Line và X-Line. Kia Sonet Tech Line 2024 sở hữu cản trước/cản sau khác biệt và đèn sương mù trước nằm dọc. Trong khi đó, X-Line sở hữu màu sơn xám nhám Xclusive Matte Graphite dành riêng cho phiên bản này. Những chi tiết ngoại thất màu tối như viền lưới tản nhiệt và ốp trên cản trước/sau cũng là đặc điểm nhận dạng của phiên bản X-Line. Với Kia Sonet GT Line 2024, lưới tản nhiệt sẽ có thêm các chi tiết mạ crôm làm điểm nhấn. Bên trong xe, Kia Sonet 2024 không thay đổi nhiều về mặt thiết kế mà có thêm trang bị mới. Cụ thể, xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình để hiển thị thông tin của hệ thống điều hòa mới. Bên cạnh đó là những chi tiết mới khác như 2 dãy phím cơ học dùng để chỉnh điều hòa, hệ thống kiểm soát lực bám và chọn chế độ lái. Chất liệu bọc ghế mới và tính năng làm mát dành cho hàng ghế trước cũng được bổ sung cho xe. Trong khi đó, những trang bị như ghế lái chỉnh điện 4 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hệ thống âm thanh Bose 7 loa, điều hòa tự động với hệ thống lọc không khí, cửa sổ trời chỉnh điện, đèn viền trang trí nội thất và điều khiển bằng giọng nói Alexa vẫn giữ nguyên như phiên bản cũ. Thay đổi lớn nhất của Kia Sonet 2024 phiên bản nâng cấp ở thị trường Ấn Độ có lẽ là trang bị an toàn với 8 tính năng ADAS mới, bao gồm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo sớm và hỗ trợ tránh va chạm cũng như thông báo phương tiện phía trước khởi hành. Bên cạnh các tính năng ADAS, Kia Sonet 2024 còn có thêm một nâng cấp quan trọng nữa về mặt an toàn, đó là phanh đĩa sau mới. Thêm vào đó là những trang bị an toàn khác như 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, cân bằng điện tử, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV hạng A này tiếp tục là 3 tùy chọn động cơ cũ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực. Động cơ này đi với hộp số sàn 5 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 120 mã lực. Động cơ kết hợp cùng hộp số sàn không chân côn iMT 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Cuối cùng là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 116 mã lực. Động cơ này đồng hành với hộp số sàn không chân côn iMT 6 cấp, hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Như vậy, Kia Sonet 2024 đã đưa phiên bản máy dầu số sàn trở lại thị trường Ấn Độ. Kia Sonet hiện là mẫu xe bán rất chạy tại Việt Nam. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu phiên bản mới của mẫu xe này sẽ sớm cập bến Việt Nam để tăng sức cạnh tranh trước Toyota Raize và Hyundai Venue. Video: Kia Sonet 2024 ra mắt, bổ sung ADAS xịn sò.

Vào hồi giữa tháng 12/2023, hãng Kia đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Sonet ở thị trường Ấn Độ. Sau 1 tháng ra mắt, mẫu SUV hạng A này mới được công bố giá bán. Tại thị trường Ấn Độ, Kia Sonet 2024 mới có tổng cộng 7 phiên bản, bao gồm HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+, GTX+ và X-Line. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 799.000 - 1.569.000 Rupee (khoảng 235 - 463 triệu đồng). So với xe đang bán ở Việt Nam với giá từ 519 - 579 triệu đồng, Kia Sonet 2024 tại Ấn Độ rẻ hơn đáng kể. Ở phiên bản mới, mẫu SUV hạng A này đã được cải tiến cả về thiết kế lẫn trang bị tiện nghi và an toàn. Cụ thể, xe được bổ sung những chi tiết thiết kế ngoại thất mới như lưới tản nhiệt "mũi hổ", đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, cản trước/sau, đèn hậu và vành la-zăng. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng vành 15 inch hoặc 16 inch. Mẫu xe SUV Kia Sonet 2024 tiếp tục có 3 gói thiết kế ngoại thất là Tech Line, GT Line và X-Line. Kia Sonet Tech Line 2024 sở hữu cản trước/cản sau khác biệt và đèn sương mù trước nằm dọc. Trong khi đó, X-Line sở hữu màu sơn xám nhám Xclusive Matte Graphite dành riêng cho phiên bản này. Những chi tiết ngoại thất màu tối như viền lưới tản nhiệt và ốp trên cản trước/sau cũng là đặc điểm nhận dạng của phiên bản X-Line. Với Kia Sonet GT Line 2024 , lưới tản nhiệt sẽ có thêm các chi tiết mạ crôm làm điểm nhấn. Bên trong xe, Kia Sonet 2024 không thay đổi nhiều về mặt thiết kế mà có thêm trang bị mới. Cụ thể, xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình để hiển thị thông tin của hệ thống điều hòa mới. Bên cạnh đó là những chi tiết mới khác như 2 dãy phím cơ học dùng để chỉnh điều hòa, hệ thống kiểm soát lực bám và chọn chế độ lái. Chất liệu bọc ghế mới và tính năng làm mát dành cho hàng ghế trước cũng được bổ sung cho xe. Trong khi đó, những trang bị như ghế lái chỉnh điện 4 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hệ thống âm thanh Bose 7 loa, điều hòa tự động với hệ thống lọc không khí, cửa sổ trời chỉnh điện, đèn viền trang trí nội thất và điều khiển bằng giọng nói Alexa vẫn giữ nguyên như phiên bản cũ. Thay đổi lớn nhất của Kia Sonet 2024 phiên bản nâng cấp ở thị trường Ấn Độ có lẽ là trang bị an toàn với 8 tính năng ADAS mới, bao gồm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo sớm và hỗ trợ tránh va chạm cũng như thông báo phương tiện phía trước khởi hành. Bên cạnh các tính năng ADAS, Kia Sonet 2024 còn có thêm một nâng cấp quan trọng nữa về mặt an toàn, đó là phanh đĩa sau mới. Thêm vào đó là những trang bị an toàn khác như 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, cân bằng điện tử, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV hạng A này tiếp tục là 3 tùy chọn động cơ cũ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực. Động cơ này đi với hộp số sàn 5 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 120 mã lực. Động cơ kết hợp cùng hộp số sàn không chân côn iMT 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Cuối cùng là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 116 mã lực. Động cơ này đồng hành với hộp số sàn không chân côn iMT 6 cấp, hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Như vậy, Kia Sonet 2024 đã đưa phiên bản máy dầu số sàn trở lại thị trường Ấn Độ. Kia Sonet hiện là mẫu xe bán rất chạy tại Việt Nam. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu phiên bản mới của mẫu xe này sẽ sớm cập bến Việt Nam để tăng sức cạnh tranh trước Toyota Raize và Hyundai Venue. Video: Kia Sonet 2024 ra mắt, bổ sung ADAS xịn sò.