Kia Sorento 2023 từ 1,259 tỷ tại Việt Nam, cạnh tranh Hyundai SantaFe

Theo đó, ngoại thất của xe Kia Sorento 2023 mới sẽ vẫn được giữ nguyên, những thay đổi chỉ được tinh chỉnh bên trong khoang cabin và một số trang bị an toàn. Mẫu xe SUV Kia Sorento 2023 còn được trang bị màu nội thất mới, phối 2 màu nâu - đen sang trọng, hiện đại. Cách phối màu trên vô lăng cũng khiến nhiều người liên tưởng đến các mẫu xe sang Bentley. Hàng ghế thứ hai của xe được tích hợp thêm tính năng sưởi. Ngoài ra, xe vẫn có các tiện ích khác như: cặp đôi màn hình 12,3 inch, âm thanh 12 loa Bose, sưởi cả 2 hàng ghế, sưởi vô-lăng, HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ… Về trang bị an toàn, Kia Sorento Signature được bổ sung thêm cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau giúp hỗ trợ người lái một cách an toàn, tiện nghi nhất. Cung cấp sức mạnh cho Sorento Signature vẫn là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là máy xăng 2.5L có công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 232 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp. Thứ hai là máy dầu 2.2L có công suất 198 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp ly hợp kép ướt. Các bản này đều dùng hệ dẫn động 4 bánh.Giá xe Kia Sorento Signature 2023 dao động từ 1,259 - 1,339 tỷ đồng. Trong khi đó, giá phiên bản tiêu chuẩn Sorento Luxury là 1,159 tỷ đồng và bản cao cấp nhất Sorento Plug-in Hybrid là 1,699 tỷ đồng. Dù được nâng cấp, bổ sung khá nhiều trang bị để sánh ngang với đối thủ Hyundai Santa Fe nhưng doanh số của Kia Sorento vẫn khá hẩm hiu, thường xuyên bị đối thủ bỏ lại khá xa. Trong tháng 3 vừa qua, Kia Sorento ghi nhận doanh số chỉ có 184 xe bàn giao tới khách hàng. Trong khi con số tương ứng với Santa Fe là 514 xe Video: Đánh giá Kia Sorento thế hệ mới tại Việt Nam.

