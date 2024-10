Porsche Taycan 2025 từ 4,62 tỷ chính thức ra mắt Việt Nam

Porsche tự hào giới thiệu phiên bản xe điện Taycan mới được nâng cấp toàn diện, được ra mắt tại Việt Nam. Phiên bản Porsche Taycan 2025 mới kế thừa mẫu tiền nhiệm tiên phong – dòng xe thể thao tinh điện đầu tiên của thương hiệu – cùng một loạt cải tiến trên mọi phương diện. Cùng biến Cùng thể Cross Turismo, các phiên bản biểu tượng của dòng xe Taycan mới đã được giới thiệu trong không gian nghệ thuật hiện đại của Porsche Sài Gòn, nêu bật hiệu suất cải tiến cùng thiết kế sắc nét, đồng thời truyền tải Mạnh thông điệp “Choáng cường cảm xúc”. “Không chỉ thu hút một cách trực quan mà còn thiết lập chuẩn mực mới về hiệu suất động cơ điện, dòng xe điện Porsche Taycan mới có hiệu suất mạnh mẽ hơn, tốc độ sạc nhanh hơn và phạm vi vận hành xa hơn so với phiên bản tiền nhiệm.





Điều này cho phép chúng tôi tự động tận hưởng những trải nghiệm thú vị và tạo ra nhiều kết nối tuyệt vời hơn. Tại Porsche Việt Nam, chúng tôi tin rằng Taycan mới sẽ tiếp tục là mẫu xe thể thao nhất trong phân khúc xe điện,” theo ông Andreas Klingler - Tổng Giám đốc Porsche Việt Nam.





Mức giá xe Porsche Taycan 2025 tại Việt Nam cho hai thể biến thể từ 4,62 – 7,51 tỷ đồng. Mẫu sedan thể thao Taycan và mẫu xe linh hoạt cho những cuộc phiêu lưu Taycan Cross Turismo. Chuyên gia Style Porsche đã chỉnh sửa kiểu dáng của phần cản trước và cản sau xe, cùng thiết kế cụm đèn pha và đèn hậu mới cho Taycan.







Thiết kế mới của đèn pha được trang bị LED Matrix HD tùy chọn với 4 đặc điểm nhận dạng. Logo Porsche ở dải đèn hậu cũng được trang trí mới với thiết kế khối nổi cùng hiệu ứng kính và lần đầu tiên, khách hàng có thể tùy chọn hiệu ứng ánh sáng khi ra hoặc vào xe.









Động cơ điện mới ở trục sau của Taycan được tăng thêm 80 kW công suất so với thế hệ trước, đồng thời nhẹ hơn 10,4 kg, mang đến hiệu suất vượt trội.





Nhờ cải tiến này, tất cả các mẫu xe Taycan mới có thể tăng tốc nhanh hơn nhiều so với các phiên bản trước đây, ví dụ, bản Taycan và Taycan Turbo S tăng tốc đến 100km/giờ chỉ trong thời gian như 4,8 và 2,4 giây từ vị trí yên tĩnh – nhanh hơn 0,6 và 0,4 giây so với tiền đảm bảo.





Tính năng mới “Push-to-Pass” trong gói Sport Chrono, chỉ có trên một số biến thể của Taycan, tăng công suất hệ thống lên tới 70 kW trong vòng 10 giây chỉ bằng một lần nhấn nút. Gia tốc lớn hơn được cải thiện chủ yếu do công thực hiện hệ thống cao hơn.





Ví dụ, công suất của bản tiêu chuẩn Taycan cao hơn 60 kW so với phiên bản tiền tệ. Trên Taycan Turbo S, công suất có thể tăng thêm 140 kW với tính năng Launch Control, giúp nâng cao công suất hệ thống của mẫu xe đầu bảng lên tới 700 kW/952 PS.





Tùy thuộc vào biến thể thân xe và động cơ, phạm vi chuyển theo tiêu chuẩn WLTP đã tăng lên tới 678km, tương thích tăng 175km hoặc 35% so với mẫu xe tiền nhiệm. Taycan mới không chỉ cần ít trạm sạc hơn trong các tiến trình dài, mà thời gian sạc cũng nhanh hơn: tại các điểm sạc DC 800V, Chiếc xe có thể sạc với hiệu suất lên tới 320 kW, nhiều hơn 50kW so với trước đây .







Thời gian sạc nhanh của pin hiệu suất Pin đã được nâng cấp đáng kể: công sạc trên 300 kW có thể duy trì tăng tốc tới 5 phút và thậm chí có thể đạt được công suất lớn hơn trong thời gian nhanh hơn, ngay cả ở nhiệt độ thấp.

Hơn nữa, nhiều trang mới được nâng cấp tương tự về khái niệm điều khiển và hiển thị tất cả các tiêu chuẩn phiên bản của mẫu nâng cấp Taycan đều được trang bị hệ thống nén khí chủ động. Tùy chọn Hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động hoàn toàn mới của Porsche Active Ride, có thể được cài đặt cho toàn bộ các phiên bản động cơ bánh mì





Mang lại hoạt động chưa từng có giữa sự tiện nghi sang trọng khi lái xe xe và các tình huống lái xe động. Hệ thống treo cho thân xe Taycan luôn ở mức cân bằng, ngay trong vấn đề phanh năng động, lái xe và tăng tốc độ. Khi lái xe trên mặt đường, hệ thống sẽ hấp thụ gần như toàn bộ các lực tác động.





Trong các tình huống lái xe trên địa hình phức tạp, hệ thống treo Porsche Active Ride đảm bảo xe chăm sóc đường hoàn hảo nhờ khả năng phân tích bổ sung đều tải lên bánh xe. Khi kích hoạt chế độ phù hợp, hệ thống treo có thể giảm tối đa chuyển động theo chiều ngang và chiều dọc để giảm lực đẩy tốc độ hoạt động của khách trên xe.





Cụm đồng hồ, màn hình trung tâm và tùy chọn màn hình cho hành động của khách hàng hiện nay được ưu tiên hóa giao diện người dùng với các chức năng bổ sung. Nút chuyển chế độ trên vô lăng đã trở thành trang tiêu chuẩn. Ngoài ra, các mẫu xe Taycan này đã có gói Sport Chrono và tùy chọn Performance Battery Plus sở hữu thêm nút bấm đặc biệt để kích hoạt tính năng đẩy để vượt qua.







Toàn bộ dòng xe Taycan cũng sở hữu danh mục trang được chuẩn đa dạng hơn: chìa khóa thông minh Comfort Access, yên trước chỉnh điện 14 hướng dẫn với chức năng ghi nhớ vị trí, hỗ trợ đỗ xe ParkAssist với camera toàn cảnh, điều hòa không khí tự động 4 vùng, hệ thống âm thanh vòm BOSE cùng mâm xe Turbo Aero 20 inch.



Video: Ra mắt Porsche Taycan 2025 mới tại Việt Nam.





