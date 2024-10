Chi tiết Lexus LC 2025 từ 2,507 tỷ đồng, có gì hay?

Lexus LC 500 và hybrid LC 500h 2025 sẽ trang bị một số thanh giằng mới, hứa hẹn cải thiện trải nghiệm lái tổng thể; điều này tạo nên sự mới mẻ của mẫu xe này. Lexus lần đầu tiên ra mắt LC tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ vào năm 2016. Mặc dù không còn mới mẻ, nhưng vẫn không có mẫu xe nào tương tự đang được bán hiện nay thừa hưởng phong cách và vẻ đẹp này. Để giữ cho LC 2025 luôn hấp dẫn, Lexus đã mang đến dịch vụ Bespoke. Mặc dù các chi tiết được tuỳ chọn không ấn tượng như Porsche hay Rolls-Royce, nhưng vẫn đi kèm với một số phụ kiện đặc biệt. Năm nay, các phụ kiện mới trên mẫu xe sang Lexus LC 2025, gồm bộ mâm 21 inch, viền chrome tối màu và bộ sưởi cổ cho người lái đối với bản mui trần. Phiên bản Coupe sẽ có phần mui bằng carbon và bản mui trần là mui mềm màu xanh hoặc đỏ. Ngoài ra, nội thất khi mua dịch vụ Bespoke cũng có chút tinh chỉnh với tông màu trắng hoặc xanh đặc biệt bên cạnh 3 màu sắc tiêu chuẩn. Nếu các lựa chọn trên chưa đủ hấp dẫn, thì chứng nhận in trên giấy washi truyền thống của Nhật Bản, được ký bởi Kỹ sư trưởng LC, Tasushi Muto có thể là điểm nhấn. Lexus đã giới thiệu tông màu Iridium vào danh sách 9 màu sắc hiện tại. Tông màu bạc này pha trộn sắc xanh và cũng được áp dụng trên các mẫu Lexus khác như IS và RX. Các màu Ultrasonic Blue Mica 2.0, Copper Crest, Caviar, Cloudburst Gray, Ultra White, Infrared1, Flare Yellow và Nori Green Pearl vẫn nằm trong danh sách tùy chọn. Ngoài lớp sơn, Lexus đã thêm các thanh giằng ở phía trước và sau để cải thiện độ cứng. Có thể các thanh giằng này được giới thiệu nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn ngày càng thay đổi, nhưng một khung cứng hơn đồng nghĩa chiếc xe xử lý tốt hơn, do đó cầm lái LC 2025 sẽ thấy một số cải tiến. Sức mạnh là điều không đổi trên LC 2025. LC 500vẫn là khối động cơ 5.0L V8 công suất 471 mã lực và mô men xoắn 540 Nm, hộp số tự động 10 cấp kết hợp bộ vi sai Torsen giới hạn trượt phía sau; khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây. Tất nhiên, LC 500h cũng không có sự thay đổi về sức mạnh, vẫn là khối động cơ hybrid 3.5L V6, công suất 354 mã lực và mô-men xoắn 501 Nm, kết hợp hộp số CVT; khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây. Mức giá xe Lexus LC 500h 2025 và LC 500 2025 cho bản V8 từ 100,425 USD (tương đương 2,507 tỷ đồng) và các phiên bản hybrid từ 103,575 USD (tương đương 2,586 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết Lexus LC 2025 hạng sang mới.

