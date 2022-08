Kia Niro 2022 xuất hiện tại Đông Nam Á, ngày mở bán không xa

Tham gia triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022, hãng Kia dường như muốn nhấn mạnh định hướng bán xe thân thiện với môi trường của mình. Đó là lý do vì sao hãng Kia trưng bày 3 xe SUV dùng mô-tơ điện của mình. Một trong số đó có Kia Niro EV 2022 mới. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu xe điện này đặt chân đến Đông Nam Á. Niro EV là 1 trong 3 phiên bản của Kia Niro thế hệ mới, đã lần đầu tiên trình làng trong triển Ô tô Seoul 2021 ở Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái. Ngoài EV, Kia Niro mới còn có 2 phiên bản nữa là hybrid và plug-in hybrid. Trước đó, hãng Kia cũng đã lên kế hoạch bán Niro Hybrid ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia, vào quý IV năm nay. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, Kia Niro EV 2022 sở hữu chiều dài 4.420 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.545 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. So với thế hệ cũ, mẫu SUV cỡ C này dài hơn 65 mm, rộng hơn 20 mm, cao hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng 20 mm. Không chỉ có kích thước lớn hơn, Kia Niro EV 2022 còn có ngoại hình ấn tượng hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế Opposites United mới. So với 2 phiên bản hybrid và plug-in hybrid, mẫu ô tô điện này có một số chi tiết thiết kế riêng như lưới tản nhiệt "mũi hổ" đóng kín hay hốc gió trung tâm. Ngoài ra, xe còn có bộ vành la-zăng riêng với thiết kế khí động lực học nhằm giảm hệ số lực cản không khí. Những trang bị còn lại của Kia Niro EV 2022 vẫn giống 2 phiên bản hybrid và plug-in hybrid. Trên đầu xe, mẫu ô tô điện này được trang bị cụm đèn pha LED nằm dọc, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ hình nhịp tim. Tiếp đến là cổng sạc nằm giữa đầu xe và nẹp màu bạc trên cản trước. Bên sườn, Kia Niro EV 2022 gây ấn tượng với cột C dày dặn, sơn màu tương phản với thân xe và kéo dài xuống chắn bùn sau. Tương tự như vậy, ốp cua lốp và tấm ốp trên cửa cũng được sơn màu đen bóng. Phía sau mẫu xe này xuất hiện cụm đèn hậu LED hình boomerang tích hợp vào cột C, đèn phản quang hình nhịp tim giống dải đèn LED định vị ban ngày, cửa cốp sau dập hình thang với logo Kia mới ở giữa và cản sau sơn màu đen bóng, đi kèm ốp màu bạc. Bên trong Kia Niro EV 2022 là không gian nội thất 5 chỗ với mặt táp-lô được thiết kế bất đối xứng, tạo cảm giác ôm lấy người lái và hành khách phía trước. Trước mặt người lái là vô lăng 2 chấu, tích hợp phím chức năng và màn hình cong trên mặt táp-lô. Màn hình này kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí, cả hai đều có kích thước 10,25 inch. Những trang bị đáng chú ý còn lại của Kia Niro EV 2022 bao gồm núm xoay chuyển số, mặt cảm ứng để chỉnh điều hòa, hệ thống đèn viền nội thất, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, ghế bọc bằng da nhân tạo sinh học làm từ sợi lá bạch đàn và trần xe bọc bằng chất liệu tái chế. "Trái tim" của Kia Niro EV 2022 là mô-tơ điện nam châm đồng bộ vĩnh cửu (PMSM) nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 203 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Mô-tơ điện kết hợp với cụm pin 64,8 kWh, cho phép xe chạy được 401 km sau khi sạc đầy pin. Tuy xuất hiện trong triển lãm GIIAS 2022 nhưng Kia Niro EV vẫn chưa chính thức được phân phối tại thị trường Indonesia. Rất có thể mẫu xe này sẽ được bán ở thị trường Indonesia trong thời gian tới. Tại thị trường nội địa Hàn Quốc, giá xe Kia Niro EV 2022 khởi điểm từ 49,42 triệu Won (khoảng 886 triệu đồng). Video: Chi tiết Kia Niro 2022 hoàn toàn mới.

Tham gia triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022, hãng Kia dường như muốn nhấn mạnh định hướng bán xe thân thiện với môi trường của mình. Đó là lý do vì sao hãng Kia trưng bày 3 xe SUV dùng mô-tơ điện của mình. Một trong số đó có Kia Niro EV 2022 mới. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu xe điện này đặt chân đến Đông Nam Á. Niro EV là 1 trong 3 phiên bản của Kia Niro thế hệ mới, đã lần đầu tiên trình làng trong triển Ô tô Seoul 2021 ở Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái. Ngoài EV, Kia Niro mới còn có 2 phiên bản nữa là hybrid và plug-in hybrid. Trước đó, hãng Kia cũng đã lên kế hoạch bán Niro Hybrid ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia, vào quý IV năm nay. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, Kia Niro EV 2022 sở hữu chiều dài 4.420 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.545 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. So với thế hệ cũ, mẫu SUV cỡ C này dài hơn 65 mm, rộng hơn 20 mm, cao hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng 20 mm. Không chỉ có kích thước lớn hơn, Kia Niro EV 2022 còn có ngoại hình ấn tượng hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế Opposites United mới. So với 2 phiên bản hybrid và plug-in hybrid, mẫu ô tô điện này có một số chi tiết thiết kế riêng như lưới tản nhiệt "mũi hổ" đóng kín hay hốc gió trung tâm. Ngoài ra, xe còn có bộ vành la-zăng riêng với thiết kế khí động lực học nhằm giảm hệ số lực cản không khí. Những trang bị còn lại của Kia Niro EV 2022 vẫn giống 2 phiên bản hybrid và plug-in hybrid. Trên đầu xe, mẫu ô tô điện này được trang bị cụm đèn pha LED nằm dọc, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ hình nhịp tim. Tiếp đến là cổng sạc nằm giữa đầu xe và nẹp màu bạc trên cản trước. Bên sườn, Kia Niro EV 2022 gây ấn tượng với cột C dày dặn, sơn màu tương phản với thân xe và kéo dài xuống chắn bùn sau. Tương tự như vậy, ốp cua lốp và tấm ốp trên cửa cũng được sơn màu đen bóng. Phía sau mẫu xe này xuất hiện cụm đèn hậu LED hình boomerang tích hợp vào cột C, đèn phản quang hình nhịp tim giống dải đèn LED định vị ban ngày, cửa cốp sau dập hình thang với logo Kia mới ở giữa và cản sau sơn màu đen bóng, đi kèm ốp màu bạc. Bên trong Kia Niro EV 2022 là không gian nội thất 5 chỗ với mặt táp-lô được thiết kế bất đối xứng, tạo cảm giác ôm lấy người lái và hành khách phía trước. Trước mặt người lái là vô lăng 2 chấu, tích hợp phím chức năng và màn hình cong trên mặt táp-lô. Màn hình này kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí, cả hai đều có kích thước 10,25 inch. Những trang bị đáng chú ý còn lại của Kia Niro EV 2022 bao gồm núm xoay chuyển số, mặt cảm ứng để chỉnh điều hòa, hệ thống đèn viền nội thất, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, ghế bọc bằng da nhân tạo sinh học làm từ sợi lá bạch đàn và trần xe bọc bằng chất liệu tái chế. "Trái tim" của Kia Niro EV 2022 là mô-tơ điện nam châm đồng bộ vĩnh cửu (PMSM) nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 203 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Mô-tơ điện kết hợp với cụm pin 64,8 kWh, cho phép xe chạy được 401 km sau khi sạc đầy pin. Tuy xuất hiện trong triển lãm GIIAS 2022 nhưng Kia Niro EV vẫn chưa chính thức được phân phối tại thị trường Indonesia. Rất có thể mẫu xe này sẽ được bán ở thị trường Indonesia trong thời gian tới. Tại thị trường nội địa Hàn Quốc, giá xe Kia Niro EV 2022 khởi điểm từ 49,42 triệu Won (khoảng 886 triệu đồng). Video: Chi tiết Kia Niro 2022 hoàn toàn mới.