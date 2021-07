Kia Sonet mới từ 500 triệu đồng tại Việt Nam, ra mắt tháng 9/2021?

Sau gần 2 tháng chạy thử và xuất hiện trên các trang báo cũng như mạng xã hội Việt Nam, mới đây Kia Sonet 2021 mới tiếp tục lộ thông tin đáng chú ý. Cụ thể các tư vấn bán hàng tại một số đại lý chính hãng cho hay, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ này đã được lên kê hoạch ra mắt vào tháng 9 tới đây và có thể sẽ có 3 phiên bản. Mức giá xe Kia Sonet 2021 dự kiến vẫn không khác gì thời điểm trước, vào khoảng 500 – 600 triệu đồng. Trong số những mẫu xe mới được đồn thổi ra mắt tại Việt Nam năm nay, Kia Sonet có thể xem là sản phẩm được nhiều người dùng quan tâm nhất. Nguyên nhân là do Kia Sonet hoàn toàn mới cũng là một mẫu SUV đô thị gầm cao, thiết kế cũng có nhiều điểm tương đồng với Kia Seltos – mẫu B-SUV đang “hot” nhất hiện nay và đặc biệt quan trọng là mức giá rẻ, chỉ tầm những mẫu sedan hạng B và khá đa dụng cho nhiều khách hàng khác nhau. Đến với thị trường quen thuộc với Việt Nam, Kia Sonet có sự thay đổi về kích thước với chiều dài được kéo thêm 125 mm khiến kích thước tổng thể (D x R x C) đạt 4.120 x 1.790 x 1.615 mm cho bản 5 chỗ, bản 7 chỗ có chiều cao lên tới 1.642 mm. Do đó Kia Sonet bán tại Việt Nam rất có thể sẽ là bản 5 chỗ và có kích thước giống như xe ở Indonesia. Phần đầu xe Kia Sonet 2021 sử dụng đèn pha LED chia khoang kết hợp dải LED định vị ban ngày ngay phía trên. Trung tâm là lưới tản nhiệt hình mũi hổ quen thuộc và đường crom ở bên dưới dạng vân quả trám tương như Seltos đang bán ở Việt Nam. Vẻ cứng cáp của Kia Sonet 2021 còn được thể hiện ở phần cản trước với phần ốp nhựa bạc và đen đúng chất SUV. Ở phần đuôi, Kia Sonet 2021 gây ấn tượng mạnh với người dùng bởi thiết kế nam tính gợi nhớ đến "đàn anh" Sportage khá thể thao và năng động, nổi bật nhất phải kể đến cụm đèn hậu LED liền mạch gợi nhớ đến những thiết kế xe sang. Mâm xe Kia Sonet 2021 có thiết kế dạng 5 chấu phay bóng 2 màu với kích thước 15-16 inch tùy từng phiên bản. Về nội thất, thiết kế bên trong của Kia Sonet cũng có nhiều điểm tương đồng với người anh Kia Seltos. Tại Indonesia, mẫu xe này có màn hình giải trí kích cỡ 8 inch cho bản 5 chỗ và loại 10,25 inch cho bản 7 chỗ và đều có kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Một số tiện nghi đáng chú ý gồm có hệ thống âm thanh Bose 7 loa, đèn viền trang trí nội thất đổi màu, sạc điện thoại không dây, làm mát hàng ghế trước,… Kia Sonet 2021 sử dụng vô-lăng 3 chấu D-Cut bọc da với những đường chỉ khâu đỏ ấn tượng. Hệ thống ghế ngồi có diện tích không quá rộng rãi bởi chiều dài cơ sở của xe chỉ đạt 2.500 mm. Ghế xe bọc da với những họa tiết mới lạ mang đến phong cách riêng cho xe. Những tiện nghi khác của xe bao gồm: đèn viền nội thất, điều hòa tự động 1 vùng, sưởi/làm mát ghế, cổng sạc 12V, cửa sổ trời trước, sạc điện thoại không dây... Về an toàn, Kia Sonet 2021 ở mức khá tốt giống Seltos với những trang bị gồm: hệ thống phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử ESC, cảm biến đỗ trước/sau, cảm biến áp suất lốp, móc khóa an toàn Isofix cho ghế trẻ em, 2-6 túi khí tùy phiên bản... Bên dưới nắp ca-pô, Kia Sonet tại Indonesia được trang bị động cơ xăng, 4 xi-lanh, dung tích 1.5L sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm. Trang bị hộp số là loại số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT 8 cấp số ảo tùy phiên bản, đi kèm hệ dẫn động 1 cầu. Ngoài Kia Sonet, một mẫu xe khác cùng phân khúc cũng rục rịch ra mắt Việt Nam là Toyota Razie. Mẫu xe này đã được Toyota đăng ký quyền bảo hộ kiểu dáng công nghiệp với Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì thêm. Video: Kia Sonet mới dự định sẽ gây sốt tại Việt Nam.

