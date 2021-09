Kia Seltos giá rẻ phiên bản 2022, thêm công nghệ cho người dùng

Trong dòng sản phẩm của hãng xe Hàn Quốc, Kia Seltos giá rẻ được định vị là mẫu xe nằm giữa dòng SUV Stonic và Sportage. Mẫu SUV cỡ B này có các đối thủ cạnh tranh như: MG ZS, Hyundai Kona, Toyota C-HR, Mitsubishi ASX và Mazda CX-30. Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 6/2019, mới đây Kia chi nhánh Úc đã tiết lộ rằng Seltos sẽ có phiên bản nâng cấp và dự kiến lên kệ showroom ở Úc vào nửa cuối năm sau. Dự đoán, Kia Seltos 2022 mới có thể sẽ được “đại tu” đáng kể về mặt thiết kế, từ nắp ca-pô, đèn pha đến lưới tản nhiệt và cản trước, nhằm đem tới một “ngoại hình” mới mẻ hơn so với các đối thủ. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho biết, mẫu SUV cỡ B này sẽ được thừa hưởng phong cách thiết kế tương tự như Kia Sportage thế hệ mới. Qua hình ảnh phác họa có thể thấy, hệ thống đèn của Kia Seltos 2022 sẽ có những thay đổi lớn. Cụ thể, dải đèn LED định vị ban ngày sẽ có thiết kế hình chữ "C" và được bao quanh bằng cụm đèn pha LED mới. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt của xe sẽ có hiệu ứng 3D và được sơn màu đen bóng. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ B Kia Seltos còn được trang bị thêm khe gió bên dưới nắp ca-pô giống Sportage thế hệ thứ 5. Dự kiến, cản trước của Kia Seltos 2022 cũng sẽ được cải tiến lại “cơ bắp” hơn, đi kèm đèn sương mù LED nằm dọc với 3 bóng ở mỗi bên. Xe còn được cung cấp tấm ốp gầm giả màu bạc và hốc gió trung tâm rộng. Nhìn ngang hông xe, Kia Seltos 2022 hầu như không thay đổi so với phiên bản cũ. Xe vẫn có nẹp thân xe màu đen và các đường gân dập nổi mạnh mẽ. Điểm khác biệt nằm ở chính thiết kế của bộ vành hợp kim. Các điểm nổi bật khác trong thiết kế của Kia Seltos 2022 gồm có đường ray mái, tay nắm cửa mạ crôm và nẹp mạ crôm dưới đường chân kính cửa sổ. Tại thị trường Ấn Độ, có khả năng Kia Seltos 2022 sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong hệ thống truyền động và mẫu SUV cỡ B này vẫn sẽ tiếp tục nhận được ba tùy chọn động cơ như hiện đang được cung cấp. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L. Thứ hai là động cơ diesel với dung tích 1.5L và cuối cùng là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.4L. Ba động cơ này sẽ đi kèm với hộp số sàn 6 cấp, hộp số sàn không chân côn iMT 6 cấp, hộp số 6 cấp dùng bộ biến mô hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp Trong khi đó tại thị trường Úc, dự đoán Kia Seltos 2022 sẽ được cung cấp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh sức mạnh tối đa 195 mã lực, tăng 21 mã lực so với trước. Dự kiến, công nghệ hỗ trợ người lái của Kia Seltos 2022 cũng sẽ được cải tiến và mở rộng. Theo đó, xe sẽ được trang bị thêm một loạt các tính năng tiên tiến như: hệ thống phát hiện điểm mù chủ động, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo va chạm khi mở cửa xe và hệ thống phanh khẩn cấp tự động tích hợp tính năng phát hiện người đạp xe. Video: Đánh giá KIA Seltos 2021 1.6L tại Việt Nam.

