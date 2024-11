Toyota Corolla Altis 2024 "ăn xăng như ngửi", từ 750 triệu đồng

Không chỉ Fortuner Leader, hãng Toyota còn nâng cấp cả mẫu Toyota Corolla Altis hybrid 2024 mới ở thị trường Thái Lan. Ở phiên bản mới, xe được cải tiến cả về pin lẫn thiết kế ngoại thất. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Toyota Corolla Altis 2024 dành cho thị trường Thái Lan là pin ở phiên bản hybrid (HEV). Theo đó, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis HEV 2024 được bổ sung cụm pin lithium-ion mới, thay cho loại niken-hyđrua kim loại (NiMH) cũ. Pin mới có dung lượng tăng nhẹ từ 3,6 Ah lên 4 Ah, giúp xe giảm lượng xăng tiêu thụ từ 4,29 lít/100 km xuống còn 4,2 lít/100 km. Trừ pin mới, hệ truyền động của Toyota Corolla Altis HEV 2024 vẫn giữ nguyên như cũ. Xe tiếp tục được trang bị động cơ xăng 2ZR-FXE 4 xi-lanh, Dual VVT-i, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 72 mã lực và 163 Nm cùng hộp số eCVT. Công suất tổng cộng của mẫu sedan hạng C này là 122 mã lực. Thay đổi tiếp theo của Toyota Corolla Altis 2024 ở thị trường Thái Lan là thiết kế ngoại thất của phiên bản thể thao GR Sport. Ở phiên bản 2024, Toyota Corolla Altis GR Sport chỉ dùng động cơ hybrid. Bên cạnh đó, phiên bản GR Sport còn được bổ sung thiết kế đầu xe mới với lưới tản nhiệt rộng hơn, đi kèm mắt lưới hình vuông. Lưới tản nhiệt này rõ ràng lấy cảm hứng thiết kế từ Toyota GR Yaris mới. Bên cạnh đó là cụm đèn hậu LED với vỏ trong hơn cùng hàng loạt chi tiết sơn đen như nóc, cánh gió đuôi và bộ vành hợp kim đa chấu 17 inch. Bên trong Toyota Corolla Altis GR Sport 2024 là không gian nội thất màu đen chủ đạo với những điểm nhấn màu đỏ như chỉ khâu trên mặt táp-lô, vô lăng, tapi cửa, cần số, ghế và bệ tì tay trung tâm. Ngay cả dây đai an toàn của xe cũng màu đỏ. Chưa hết, Toyota Corolla Altis GR Sport 2024 còn có vô lăng với logo riêng, tay nắm cửa màu bạc tối và ghế trước chỉnh điện 8 hướng nâng cấp. Ghế được bọc bằng chất liệu giả da pha da lộn với logo "GR" trên tựa đầu. Tương tự phiên bản cũ, Toyota Corolla Altis GR Sport 2024 cũng có những trang bị riêng như lò xo, hệ thống giảm xóc và thanh chống lật. Những trang bị này hứa hẹn giúp cải thiện cảm giác lái của Corolla Altis GR Sport so với những phiên bản khác của xe. Điểm mới còn lại của dòng Toyota Corolla Altis 2024 ở thị trường Thái Lan là logo HEV thay cho tem chữ "Hybrid" và màu sơn xám xi-măng Cement Grey. Màu sơn này sẽ được áp dụng cho tất cả các bản trang bị của xe, trừ GR Sport.Giá xe Toyota Corolla Altis 2024 ở thị trường Thái Lan đã tăng nhẹ, dao động từ 1,009 - 1,129 triệu Baht (khoảng 750 - 840 triệu đồng). Video: Giới thiệu Toyota Corolla Altis 2024 mới tại Thái Lan.

