"Soi" dàn xe xa hoa của vợ chồng tỷ phú Donald Trump

Bà Melania Trump sinh ra trong gia đình có cha là người buôn bán ôtô. Sau này, khi lấy chồng là tỷ phú Donald Trump, bà Melania vẫn giữ đam mê và trong bộ sưu tập xe sang trị giá 2 triệu USD của gia đình, bà Melania và ông Trump dường như đặc biệt yêu thích những chiếc xe siêu sang, mui trần hay siêu xe... Mercedes McLaren

Năm 2006, bà Melania Trump trước khi trở thành đệ nhất phu nhân đã xuất hiện trên tạp chí Vogue, lúc đó đang mang thai con trai Barron. Bà tạo dáng trên chiếc máy bay phản lực của ông Trump và chiếc ôtô cực kỳ hào nhoáng là Mercedes McLaren, xe có thiết kế hai cửa hình cánh chim với công suất 617 mã lực từ động cơ V8 siêu nạp. Xe có giá 600.000 USD. Mercedes 220 SE Ponton

Chiếc Mercedes 220 SE Ponton mui trần đời 1959 được bà Melania khoe trên Instagram vào mùa hè năm 2014. Động cơ xăng của SE Ponton sản sinh ra công suất 118 mã lực, có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 17 giây. Con gái riêng của tỷ phú Donald Trump là Ivanka Trump cùng chồng của cô cũng từng được nhìn thấy trên chiếc xe này. Cadillac One

Khi còn đương chức, cựu Tổng thống Barack Obama và vợ dùng chiếc limousine "The Beast" được mô phỏng theo chiếc Cadillac DTS. Nhưng vào năm 2017, vợ chồng ông Donald Trump sử dụng Cadillac One nhưng là phiên bản mới chống đạn và chống bom. Lần này, nó được thiết kế để trở thành phiên bản nối dài của chiếc sedan Cadillac XT6. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, chiếc xe mà vợ chồng ông Donald Trump khi đó sử dụng trong 4 năm thực tế là một trong 12 chiếc được làm theo hợp đồng trị giá 1,58 triệu USD, mỗi chiếc nặng khoảng 9,1 tấn và được thiết kế để chắn lựu đạn, tên lửa và súng ngắn. Chiếc limo nói trên cũng được thiết kế để dự trữ nhóm máu của ông Trump trong trường hợp khẩn cấp. Rolls-Royce Phantom

Gia đình bà Melania Trump thường di chuyển trên chiếc Rolls-Royce Phantom có giá khởi điểm từ 500.000 USD của mình. Bà Melania từng khoe những bức ảnh "chuyến đi vui vẻ" với cảnh ông Donald Trump lái xe Rolls-Royce Phantom cùng cậu út Barron ngồi bên cạnh. Rolls-Royce Phantom siêu sang được biết đến là chiếc xe êm ái nhờ khả năng phát hiện ổ gà trên đường bằng thiết bị camera. Khi thấy chướng ngại vật, chiếc xe sẽ điều chỉnh hệ thống treo để điều hướng khỏi các điểm không hoàn hảo trên đường. Ngoài ra, gia đình ông Trump được cho là cũng sở hữu một chiếc Rolls-Royce Silver Cloud đời 1956, có thể bán với giá lên tới 112.000 USD tùy thuộc vào tình trạng và lịch sử. Orange County Choppers

Ông Donald Trump từng được tặng một chiếc môtô được đặt làm riêng. Các bộ phận trên xe được làm bằng vàng 24K và khắc tên Donald trên đó. Vào năm 2014, bà Melania đã chia sẻ trên Twitter về chiếc xe được thiết kế phù hợp với tính cách của chồng bà. Cadillac Allante

Phổ biến với các câu lạc bộ đồng quê vào cuối những năm 80, đầu những năm 90, Allante giống như Mercedes 560SL, là chiếc xe được giới nhà giàu và người nổi tiếng ưa chuộng. Ông Trump từ lâu cũng thích Caddilac và vợ chồng ông cũng có mối quan hệ đặc biệt với nhà sản xuất xe hơi này. Allante là món quà đặc biệt của Cadillac gửi đến ông Trump. Video: Chiếc Limo sang trọng nhất thế giới của ông Trump.

