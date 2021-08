Kia Seltos 2021 thêm trang bị, tăng giá bán tại Việt Nam

Trường Hải (Thaco) - đơn vị sản xuất và phân phối thương hiệu Kia tại Việt Nam mới đây đã có động thái nâng cấp cho mẫu SUV đô thị "hot" của mình là Kia Seltos 2021 mới. Ngoài việc bổ sung bán trở lại phiên bản 1.6L Premium, các phiên bản khác của xe đều có thêm trang bị tiện nghi mới và mức giá tăng nhẹ so với trước. Cụ thể, Kia Seltos 1.4 Deluxe mới sẽ được nâng cấp nút bấm khởi động, bản 1.4 Luxury nội thất phối Đen - Be với ghế lái chỉnh điện, cảm biến áp suất lốp, bản 1.6 Premium thêm hệ thống lọc không khí và bản 1.3 Premium thêm cảm biến áp suất lốp, ghế chỉnh điện, hệ thống lọc không khí Việc bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi mới đã chứng tỏ hãng xe Hàn Quốc lắng nghe người tiêu dùng Việt hơn. Thay vì phải lắp thêm những option trên ở gara ngoài, giờ đây khách hàng mua xe mới Kia Seltos đã có thêm những tiện ích chính hãng, mức giá tăng bán tăng nhẹ không quá đáng kể. Kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 7/2020, mẫu xe SUV Kia Seltos mới luôn là chiếc xe B-SUV đô thị bán chạy nhất phân khúc. Mẫu xe "hot" của Kia dù mở bán những tháng cuối năm 2020 nhưng đạt doanh số ấn tượng đến 6.065 xe bàn giao đến khách hàng. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2021, Kia Seltos tại việt Nam thống trị phân khúc tuyệt đối với doanh số thuyết phục với 7.976 xe và bỏ xa Hyundai Kona hay Ford EcoSport... Kia Seltos 2021 thuyết phục khách hàng Việt bởi ngoại hình trẻ trung, thiết kế khác biệt so với những đối thủ cùng phân khúc. Ở bản cao cấp, mẫu SUV này có đèn pha LED, đèn xi-nhan độc đáo, ngoại thất 2 tông màu thể thao. Trong khi đó, nội thất của Kia Seltos đầy trủ trung với vô-lăng D-Cut, đồng hồ hiển thị 7 inch kết hợp vòng tua tốc độ dạng Analog. Nổi bật nhất phải kể đến màn hình giải trí trung tâm đặt nổi có kích thước 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto... Các tiện nghi khác của Seltos như cửa sổ trời, điều hòa tự động, sưởi/làm mát ghế trước, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa và bệ tỳ tay... Một số trang bị an toàn trên xe bao gồm 6 túi khí, cảnh báo khoảng cách đỗ xe phía sau, kiểm soát ổn định, màn hình hiển thị camera phía sau,.. Động cơ I-4 1.4L T-GDI phun xăng trực tiếp tăng áp kết hợp hộp số tự động ly hợp kép, sản sinh công suất 138 mã lực và đạt 242 Nm mô men xoắn. Động cơ 1.6L Kappa MPI đi cùng hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 128 mã lực và mô men xoắn đạt 157 Nm. Ngoài việc bổ sung bán trở lại phiên bản 1.6L Premium cho năm 2021, các phiên bản khác của Kia Seltos mới đều có thêm trang bị tiện nghi mới và mức giá tăng nhẹ so với trước. Mức giá xe Kia Seltos 2021 tăng cáo nhất 10 triệu đồng tại Việt Nam. Video: Kia Seltos 2021 thế hệ mới bản giá rẻ tại Việt Nam.

Trường Hải (Thaco) - đơn vị sản xuất và phân phối thương hiệu Kia tại Việt Nam mới đây đã có động thái nâng cấp cho mẫu SUV đô thị "hot" của mình là Kia Seltos 2021 mới. Ngoài việc bổ sung bán trở lại phiên bản 1.6L Premium, các phiên bản khác của xe đều có thêm trang bị tiện nghi mới và mức giá tăng nhẹ so với trước. Cụ thể, Kia Seltos 1.4 Deluxe mới sẽ được nâng cấp nút bấm khởi động, bản 1.4 Luxury nội thất phối Đen - Be với ghế lái chỉnh điện, cảm biến áp suất lốp, bản 1.6 Premium thêm hệ thống lọc không khí và bản 1.3 Premium thêm cảm biến áp suất lốp, ghế chỉnh điện, hệ thống lọc không khí Việc bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi mới đã chứng tỏ hãng xe Hàn Quốc lắng nghe người tiêu dùng Việt hơn. Thay vì phải lắp thêm những option trên ở gara ngoài, giờ đây khách hàng mua xe mới Kia Seltos đã có thêm những tiện ích chính hãng, mức giá tăng bán tăng nhẹ không quá đáng kể. Kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 7/2020, mẫu xe SUV Kia Seltos mới luôn là chiếc xe B-SUV đô thị bán chạy nhất phân khúc. Mẫu xe "hot" của Kia dù mở bán những tháng cuối năm 2020 nhưng đạt doanh số ấn tượng đến 6.065 xe bàn giao đến khách hàng. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2021, Kia Seltos tại việt Nam thống trị phân khúc tuyệt đối với doanh số thuyết phục với 7.976 xe và bỏ xa Hyundai Kona hay Ford EcoSport... Kia Seltos 2021 thuyết phục khách hàng Việt bởi ngoại hình trẻ trung, thiết kế khác biệt so với những đối thủ cùng phân khúc. Ở bản cao cấp, mẫu SUV này có đèn pha LED, đèn xi-nhan độc đáo, ngoại thất 2 tông màu thể thao. Trong khi đó, nội thất của Kia Seltos đầy trủ trung với vô-lăng D-Cut, đồng hồ hiển thị 7 inch kết hợp vòng tua tốc độ dạng Analog. Nổi bật nhất phải kể đến màn hình giải trí trung tâm đặt nổi có kích thước 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto... Các tiện nghi khác của Seltos như cửa sổ trời, điều hòa tự động, sưởi/làm mát ghế trước, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa và bệ tỳ tay... Một số trang bị an toàn trên xe bao gồm 6 túi khí, cảnh báo khoảng cách đỗ xe phía sau, kiểm soát ổn định, màn hình hiển thị camera phía sau,.. Động cơ I-4 1.4L T-GDI phun xăng trực tiếp tăng áp kết hợp hộp số tự động ly hợp kép, sản sinh công suất 138 mã lực và đạt 242 Nm mô men xoắn. Động cơ 1.6L Kappa MPI đi cùng hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 128 mã lực và mô men xoắn đạt 157 Nm. Ngoài việc bổ sung bán trở lại phiên bản 1.6L Premium cho năm 2021, các phiên bản khác của Kia Seltos mới đều có thêm trang bị tiện nghi mới và mức giá tăng nhẹ so với trước. Mức giá xe Kia Seltos 2021 tăng cáo nhất 10 triệu đồng tại Việt Nam. Video: Kia Seltos 2021 thế hệ mới bản giá rẻ tại Việt Nam.