Soi “quái thú” The Beast 2.0 gần 380 tỷ của ông Donald Trump

The Beast 2.0 của ông Donald Trump là “hàng thửa” dành cho Tổng thống thứ 45 nước Mỹ. Mẫu limousine mới này thay thế cho mẫu "quái thú" cũ đã dùng từ năm 2009, dưới thời Tổng thống Obama. Chính thức lộ diện từ cuối tháng 9/2018, The Beast 2.0 là mẫu xe đắt nhất từng được chế tạo dành cho các đời Tổng thống Mỹ. Thực tế, không chỉ có duy nhất một chiếc The Beast 2.0 được sản xuất để phục vụ ông Trump. Theo Fox News, Chính phủ Mỹ đã ký hợp đồng với tập đoàn GM sản xuất hơn chục chiếc limousine bọc thép, trị giá gần 16 triệu USD (khoảng 380 tỷ đồng). Mỗi lần ông Trump di chuyển trên đường sẽ có 2 chiếc The Beast tháp tùng, trong đó, một chiếc chuyên chở ông Trump và chiếc còn lại đóng vai trò "chim mồi". Chiếc limousine Cadillac The Beast 2.0 thế hệ mới dành cho ông Trump thời điểm năm 2018 sở hữu lưới tản nhiệt có thiết kế giống như trên mẫu Cadillac Escala concept. Đây cũng là điểm tương đồng duy nhất của “quái thú” với thiết kế của những chiếc xe thông thường khác. Để vận chuyển 2 chiếc quái thú The Beast đặc biệt, chính phủ Mỹ phải sử dụng đến loại máy bay vận tải cỡ lớn C-17 Globemaster và 2 chiếc limousine này sẽ đi theo ông Trump đến bất kỳ quốc gia nào. Tất cả các chiếc limousine Cadillac đều trải qua quá trình chế tạo tương tự nhau và được bọc thép nặng nề với kính xe được làm từ kính cường lực dày 5 inch (12,7 cm). Trong khi đó, lớp vỏ thân xe dày 8 inch (20,32 cm) của The Beast 2.0 được cấu thành từ thép, nhôm và gốm. Trong khi chiếc “quái thú” thế hệ trước có khối lượng ước tính khoảng từ 14.000 đến 20.000 pound (tương đương từ 6.350 kg đến 9.071 kg), chiếc The Beast 2.0 thế hệ mới dành cho ông Trump được cho là nhẹ hơn phiên bản tiền nhiệm khá nhiều. The Beast 2.0 sở hữu hàng loạt các trang bị an toàn tối tân bao gồm lốp xe run-flat, công nghệ nhìn xuyên màn đêm, đi cùng với hệ thống thông tin liên lạc hiện đại và bảo mật bậc nhất. Bên cạnh đó, bình khí oxy cũng được dự trữ sẵn trên xe để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Để phù hợp với trọng lượng và kích thước “khủng” của xe, The Beast 2.0 được trang bị động cơ diesel 5.0 lít. Ngoài ra, lý do khiến động cơ diesel được lựa chọn sử dụng cho “quái thú” là bởi nó khó bắt lửa hơn trong trường hợp xe bị tấn công bằng hỏa lực. Ngoài các tên gọi Cadillac One và The Beast, chiếc limousine còn có tên gọi khác là Stagecoach - tên mật của dự án này. Thông số kỹ thuật của The Beast 2.0 cũng được bảo mật rất kỹ vì lý do an ninh nhưng một số nguồn tin cho biết tài xế của chiếc “quái thú” này sẽ được trang bị một khẩu shotgun. Cuối cùng, chiếc The Beast 2.0 được cho là cũng được bố trí sẵn những túi máu dự phòng cùng nhóm máu với người đứng đầu nhà trắng, đi kèm với máy khử rung tim và các thiết bị y tế khẩn cấp khác.

