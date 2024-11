Loài cá 10 tỷ được tôn vinh “đế vương” có gì đặc biệt?

Cá rồng bạch kim là một trong những loại cá cảnh đắt nhất thế giới. Ảnh: Aquascape Guru Tùy theo độ bóng của vảy, kích thước và tuổi đời, cá rồng bạch kim có giá thành từ hơn 200 triệu đến vài tỷ đồng. Ảnh: Arowana for sale Tính đến nay, con số kỷ lục mà người mua đưa ra để sở hữu loài cá này từng lên đến 9,5 tỷ đồng. Ảnh: Pet Kadai Dù có mức giá “trên trời” song những ai thuộc giới chơi cá cảnh sành sỏi đều mong muốn có được một chú cá rồng bạch kim trong nhà. Ảnh: Facebook Cá rồng thuộc họ cá xương nước ngọt, kích thước lớn, chiều dài có thể tới 90cm và trọng lượng hơn 7kg khi trưởng thành. Ảnh: Electric Blue CrayfishCá rồng có hình dáng và thần thái sang trọng, quý phái khác với nhiều loại cá khác. Ngoài ra, cá rồng còn có bộ vảy lớn, óng ánh màu sắc như vảy vàng...Ảnh: Arowana for sale Thân cá rồng thuôn dài, dáng bơi khoan thai, mềm mại như “long chầu”. Khi cần săn mồi, cá rồng lại vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt tựa “hổ phục”. Vì thế, loài cá này được tôn vinh là "đế vương" của các loài cá cảnh. Ảnh: iStock Cá rồng khiến bất cứ dân chơi nào trót mê phải bỏ ra không ít tiền bạc, công sức, thời gian để chăm sóc, duy trì vẻ đẹp. Ảnh: Facebook Để săn được cá rồng độc và lạ, nhiều người Việt lặn lội sang tận Indonesia, Malaysia... để mua. Ảnh: Tepbac Mỗi con cá rồng nhập khẩu đều được gắn một con chip điện tử và giấy chứng nhận như giấy khai sinh. Nhờ đó, người nuôi có thể biết được nguồn gốc, xuất xứ của cá. Ảnh: Tepbac Để nuôi cá rồng, bể cần dài từ 1,5m trở lên, có máy đo độ PH, máy tạo khí, máy sưởi để đảm bảo nhiệt độ trong bể luôn ở mức 28-30 độ C. Ảnh: Facebook Thức ăn cho cá rồng cũng rất đặc biệt, phải bổ dưỡng, sạch... nên chi phí không hề nhỏ. Ảnh: Facebook

Cá rồng bạch kim là một trong những loại cá cảnh đắt nhất thế giới. Ảnh: Aquascape Guru Tùy theo độ bóng của vảy, kích thước và tuổi đời, cá rồng bạch kim có giá thành từ hơn 200 triệu đến vài tỷ đồng. Ảnh: Arowana for sale Tính đến nay, con số kỷ lục mà người mua đưa ra để sở hữu loài cá này từng lên đến 9,5 tỷ đồng. Ảnh: Pet Kadai Dù có mức giá “trên trời” song những ai thuộc giới chơi cá cảnh sành sỏi đều mong muốn có được một chú cá rồng bạch kim trong nhà. Ảnh: Facebook Cá rồng thuộc họ cá xương nước ngọt, kích thước lớn, chiều dài có thể tới 90cm và trọng lượng hơn 7kg khi trưởng thành. Ảnh: Electric Blue Crayfish Cá rồng có hình dáng và thần thái sang trọng, quý phái khác với nhiều loại cá khác. Ngoài ra, cá rồng còn có bộ vảy lớn, óng ánh màu sắc như vảy vàng...Ảnh: Arowana for sale Thân cá rồng thuôn dài, dáng bơi khoan thai, mềm mại như “long chầu”. Khi cần săn mồi, cá rồng lại vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt tựa “hổ phục”. Vì thế, loài cá này được tôn vinh là "đế vương" của các loài cá cảnh. Ảnh: iStock Cá rồng khiến bất cứ dân chơi nào trót mê phải bỏ ra không ít tiền bạc, công sức, thời gian để chăm sóc, duy trì vẻ đẹp. Ảnh: Facebook Để săn được cá rồng độc và lạ, nhiều người Việt lặn lội sang tận Indonesia, Malaysia... để mua. Ảnh: Tepbac Mỗi con cá rồng nhập khẩu đều được gắn một con chip điện tử và giấy chứng nhận như giấy khai sinh. Nhờ đó, người nuôi có thể biết được nguồn gốc, xuất xứ của cá. Ảnh: Tepbac Để nuôi cá rồng, bể cần dài từ 1,5m trở lên, có máy đo độ PH, máy tạo khí, máy sưởi để đảm bảo nhiệt độ trong bể luôn ở mức 28-30 độ C. Ảnh: Facebook Thức ăn cho cá rồng cũng rất đặc biệt, phải bổ dưỡng, sạch... nên chi phí không hề nhỏ. Ảnh: Facebook