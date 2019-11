Kia Seltos 2020 mới ra mắt Đông Nam Á, từ 504 triệu đồng

Đúng như thông tin từ hồi tháng 10 năm nay, hãng xe Hàn Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu Kia Seltos hoàn toàn mới tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines. Như vậy, dòng SUV của thương hiệu Kia tại thị trường Philippines đã có thêm thành viên thứ 3, sau Sportage và Sorento. Có thể nói, Kia Seltos 2020 là mẫu xe được khách hàng Philippines mong đợi từ lâu. Mẫu xe này sẽ giúp hãng Kia chen chân vào phân khúc SUV cỡ B có tính cạnh tranh cao và ngày càng tăng trưởng ở Philippines. Tại thị trường Philippines, Kia Seltos 2020 được chia thành 3 bản trang bị là LX, EX và SX. Giá xe Kia Seltos mới ở thị trường Đông Nam Á này dao động từ 1,098 - 1,498 triệu Peso (khoảng 504 - 688 triệu đồng). Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Hyundai Kona, Kia Seltos 2020 sở hữu kích thước lớn hơn một chút. Theo đó, Seltos 2020 dài 4.375 mm, rộng 1.800 mm và cao 1.615 mm hoặc 1.600 mm nếu không có giá nóc trong khi chiều dài cơ sở đạt mức 2.630 mm. Được thiết kế tại studio ở Hàn Quốc, Kia Seltos 2020 mang kiểu dáng vuông vắn với chắn bùn mở rộng, đầu xe hiện đại và lưới tản nhiệt "miệng hùm" cải tiến. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý của mẫu SUV cỡ B này bao gồm đèn pha thanh mảnh, cản trước có thiết kế hình xương, đường chân kính hất lên ở cột D, đèn hậu LED và 2 ống xả. Toàn bộ các bản trang bị của Kia Seltos 2020 đều dùng đèn pha tự động, vành 17 inch và lốp 215/55/R17. Trong đó, bản LX và EX được trang bị đèn pha projector. Riêng bản SX sử dụng đèn pha LED. Ngoài ra, bản LX còn có dải đèn định vị ban ngày tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản EX và SX có dải đèn LED định vị ban ngày, giúp Kia Seltos 2020 nổi bật hơn, đặc biệt vào buổi tối. Bên trong Kia Seltos 2020 tại thị trường Philippines xuất hiện những trang bị nổi bật như màn hình cảm ứng 8 inch của hệ thống thông tin giải trí, cho phép 2 thiết bị kết nối Bluetooth cùng lúc. Màn hình này hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto tiêu chuẩn, cùng với 4 loa và 2 loa tweet. Khi mua Kia Seltos 2020, khách hàng Philippines có thể chọn 1 trong 5 màu sơn ngoại thất tiêu chuẩn là vàng Starbright Yellow, xám Iron Grey, cam Mars Orange, xanh dương Dark Ocean Blue và xám Gravity Grey. Bên cạnh đó, còn có 2 màu sơn tùy chọn là vàng Starbright Yellow - nóc đen và trắng Clear White - nóc đen. Video: Chi tiết xe SUV Kia Seltos 2020 mới.

Đúng như thông tin từ hồi tháng 10 năm nay, hãng xe Hàn Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu Kia Seltos hoàn toàn mới tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines. Như vậy, dòng SUV của thương hiệu Kia tại thị trường Philippines đã có thêm thành viên thứ 3, sau Sportage và Sorento. Có thể nói, Kia Seltos 2020 là mẫu xe được khách hàng Philippines mong đợi từ lâu. Mẫu xe này sẽ giúp hãng Kia chen chân vào phân khúc SUV cỡ B có tính cạnh tranh cao và ngày càng tăng trưởng ở Philippines. Tại thị trường Philippines, Kia Seltos 2020 được chia thành 3 bản trang bị là LX, EX và SX. Giá xe Kia Seltos mới ở thị trường Đông Nam Á này dao động từ 1,098 - 1,498 triệu Peso (khoảng 504 - 688 triệu đồng). Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Hyundai Kona, Kia Seltos 2020 sở hữu kích thước lớn hơn một chút. Theo đó, Seltos 2020 dài 4.375 mm, rộng 1.800 mm và cao 1.615 mm hoặc 1.600 mm nếu không có giá nóc trong khi chiều dài cơ sở đạt mức 2.630 mm. Được thiết kế tại studio ở Hàn Quốc, Kia Seltos 2020 mang kiểu dáng vuông vắn với chắn bùn mở rộng, đầu xe hiện đại và lưới tản nhiệt "miệng hùm" cải tiến. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý của mẫu SUV cỡ B này bao gồm đèn pha thanh mảnh, cản trước có thiết kế hình xương, đường chân kính hất lên ở cột D, đèn hậu LED và 2 ống xả. Toàn bộ các bản trang bị của Kia Seltos 2020 đều dùng đèn pha tự động, vành 17 inch và lốp 215/55/R17. Trong đó, bản LX và EX được trang bị đèn pha projector. Riêng bản SX sử dụng đèn pha LED. Ngoài ra, bản LX còn có dải đèn định vị ban ngày tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản EX và SX có dải đèn LED định vị ban ngày, giúp Kia Seltos 2020 nổi bật hơn, đặc biệt vào buổi tối. Bên trong Kia Seltos 2020 tại thị trường Philippines xuất hiện những trang bị nổi bật như màn hình cảm ứng 8 inch của hệ thống thông tin giải trí, cho phép 2 thiết bị kết nối Bluetooth cùng lúc. Màn hình này hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto tiêu chuẩn, cùng với 4 loa và 2 loa tweet. Khi mua Kia Seltos 2020, khách hàng Philippines có thể chọn 1 trong 5 màu sơn ngoại thất tiêu chuẩn là vàng Starbright Yellow, xám Iron Grey, cam Mars Orange, xanh dương Dark Ocean Blue và xám Gravity Grey. Bên cạnh đó, còn có 2 màu sơn tùy chọn là vàng Starbright Yellow - nóc đen và trắng Clear White - nóc đen. Video: Chi tiết xe SUV Kia Seltos 2020 mới.