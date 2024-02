Kia Morning "ngon, bổ, rẻ" vẫn được lòng khách Việt trên sàn xe cũ

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, doanh số bán xe Kia Morning chỉ đạt 146 xe trong tháng 11/2023, cao hơn so với 4 tháng trước đó. Doanh số tích lũy sau 11 tháng của Kia Morning đạt 1.367 xe, thấp hơn rất nhiều so với hai đối thủ cùng phân khúc là Hyundai Grand i10 (6.809 xe) và Toyota Wigo mới tái xuất thị trường hồi tháng 6/2023 (1.367 xe). Trái ngược với tình trạng ế ẩm tại đại lý, những chiếc Kia Morning cũ lại được săn lùng nhiều nhất trên thị trường thứ cấp. Theo số liệu thống kê trên sàn giao dịch, Kia Morning là mẫu xe nổi bật với 105,935 lượt tìm kiếm và xếp thứ 2 (sau Vios) trong Top 20 mẫu xe cũ được người dùng liên hệ nhiều nhất tháng 11/2023 khi có 6,177 lượt liên hệ. Những con số cho thấy Kia Morning nhận được sự quan tâm rất lớn từ người mua ô tô cũ và đây cũng là những số liệu chứng minh mẫu xe hạng A của Kia thuộc nhóm có tính thanh khoản cao trên thị trường xe cũ. Lượng xe Kia Morning đã qua sử dụng được rao bán trong tháng 11/2023 vừa qua cũng thuộc Top đầu với 1,892 xe, tạo ra nguồn cung dồi dào cho người có nhu cầu mưới sử dụng xe và tìm kiếm xe dử dụng trong dịp cuối năm. Kia Morning là mẫu xe sở hữu khá nhiều ưu điểm vượt trội. Nhờ ngoại hình nhỏ gọn, vận hành linh hoạt ở những nơi có không gian nhỏ hẹp như nội đô, chi phí vận hành thấp, dễ bảo dưỡng - bảo trì, giá thành hợp túi tiền... Ngoài ra, Kia Morning cũ cũng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của những người mua xe chạy dịch vụ (taxi, Grab, Bee…) và cũng là điểm nhắm của nhân viên văn phòng, gia đình trẻ thường xuyên phải di chuyển đường dài. Kia Morning luôn được đánh giá cao về độ bền, tiết kiệm nhiên liệu. Ở phiên bản số sàn, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của chiếc xe đô thị này là 4,7 lít/100km, con số tương tự với bản số tự động là 5,4 lít/100km. So với mua mới, Kia Morning cũ giá rẻ giúp người dùng dễ tiếp cận, giảm áp lực về tài chính và có nhiều tầm giá khác nhau, phù hợp với điều kiện kinh tế nhiều đối tượng. Chi phí mua xe Kia Morning đã qua sử dụng cũng thấp hơn so với người mua xe mới. Cụ thể, người mua xe cũ chỉ mất khoản lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị còn lại của chiếc xe và một khoản tiền nhỏ lệ phí cấp đổi giấy đăng ký, biển số xe. Đây cũng chính là lý do giúp KIA Morning thanh khoản tốt trên thị trường xe cũ. Kia Morning cũ có giá mềm cùng nhiều lợi ích khác, nhưng việc chọn được một chiếc xe chất lượng cũng không phải dễ dàng. Khách hàng nếu không dư giả về mặt tài chính thì có thể cân nhắc mua mẫu xe này. Tuy nhiên hãy tìm đến các địa chỉ bán xe cũ uy tín, hoặc nhờ người có chuyên môn trợ giúp thẩm định. Video: Đánh giá Kia Morning, còn lại gì sau 7 năm?

