Kia Morning 2022 từ 220 triệu đồng tại Úc, "đấu" Hyundai Grand i10

Kia Morning vừa được hãng xe Hàn ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời tại trường Úc. So với bản tiền nhiệm, xe Kia Morning 2022 mới có một số thay đổi trong thiết kế cũng như bổ sung thêm công nghệ hấp dẫn hơn. Về ngoại hình, xe được tinh chỉnh hiện đại trẻ trung hơn. Tuy nhiên mẫu Kia Morning 2022 thế hệ mới này vẫn giữ nguyên thiết kế gọn gàng giống như các phiên bản trước đó. Thay đổi đáng chú ý nhất của xe là bộ vành hợp kim đa chấu với kích thước 16 inch, cản sau với thiết kế góc cạnh hơn cùng sự xuất hiện của hai khe gió nhỏ và cặp ống xả giả hình thoi. Kia Morning 2022 đã được bổ sung thêm logo mới cùng tùy chọn màu vàng mật ong. Ở phần đầu xe, Kia Morning 2022 cũng có thêm cản trước mới và lưới tản nhiệt được tinh chỉnh lại. Ngoài ra, các chi tiết như đèn sương mù, đèn pha hay hốc hút gió cũng có những thay đổi nhỏ trong thiết kế mang đến diện mạo mới thu hút hơn cho Morning 2022. Bên trong khoang cabin, Kia Morning 2022 không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Tuy nhiên để tăng sức cạnh tranh với Hyundai Grand i10, bản nâng cấp này đã được bổ sung thêm màn hình kĩ thuật số với kích thước 4.2 inch phía sau vô lăng cùng màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch. Bên cạnh đó, hệ thống giải trí trên Kia Morning 2022 có khả năng nhận diện giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, Kia Morning 2022 vẫn tiếp tục sở hữu hệ thống điều hòa tự động và cập nhật hệ thống định vị không dây. Tại thị trường Úc, Kia Morning 2022 được trang bị khối động cơ 1.0L hút khí tự nhiên. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 4 cấp giúp sản sinh công suất tối đa 76 mã lực và mô-men xoắn 95,1 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Kia Morning 2022 được hãng truyền thông là 6,36L/100 km. Chưa dừng lại ở đó, Kia Morning 2022 tại Úc có nhiều yếu tố cạnh tranh hơn khi nhận được gói công nghệ Car to Home với các tính năng hiện đại, giúp người lái có thể điều khiển từ xa các đồ vật điện tử tại nhà như điều hòa, công tắc đèn hay ổ cắm ngay cả khi ở trên xe. Ngoài ra, đối thủ của mẫu xe Hyundai Grand i10 cũng có hệ thống cảnh báo và tránh va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía đuôi xe, giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước hay cảnh báo lái xe khi mất tập trung. Hiện giá xe Kia Morning 2022 tại thị trường Úc vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá bán của mẫu xe này tại Úc sẽ không có quá nhiều chênh lệch so với giá bán của mẫu xe này tại Hàn Quốc (9.598 USD, tương đương 220 triệu đồng). Video: Kia Morning 2021 giá 439 triệu đồng tại Việt Nam.

Kia Morning vừa được hãng xe Hàn ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời tại trường Úc. So với bản tiền nhiệm, xe Kia Morning 2022 mới có một số thay đổi trong thiết kế cũng như bổ sung thêm công nghệ hấp dẫn hơn. Về ngoại hình, xe được tinh chỉnh hiện đại trẻ trung hơn. Tuy nhiên mẫu Kia Morning 2022 thế hệ mới này vẫn giữ nguyên thiết kế gọn gàng giống như các phiên bản trước đó. Thay đổi đáng chú ý nhất của xe là bộ vành hợp kim đa chấu với kích thước 16 inch, cản sau với thiết kế góc cạnh hơn cùng sự xuất hiện của hai khe gió nhỏ và cặp ống xả giả hình thoi. Kia Morning 2022 đã được bổ sung thêm logo mới cùng tùy chọn màu vàng mật ong. Ở phần đầu xe, Kia Morning 2022 cũng có thêm cản trước mới và lưới tản nhiệt được tinh chỉnh lại. Ngoài ra, các chi tiết như đèn sương mù, đèn pha hay hốc hút gió cũng có những thay đổi nhỏ trong thiết kế mang đến diện mạo mới thu hút hơn cho Morning 2022. Bên trong khoang cabin, Kia Morning 2022 không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Tuy nhiên để tăng sức cạnh tranh với Hyundai Grand i10, bản nâng cấp này đã được bổ sung thêm màn hình kĩ thuật số với kích thước 4.2 inch phía sau vô lăng cùng màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch. Bên cạnh đó, hệ thống giải trí trên Kia Morning 2022 có khả năng nhận diện giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, Kia Morning 2022 vẫn tiếp tục sở hữu hệ thống điều hòa tự động và cập nhật hệ thống định vị không dây. Tại thị trường Úc, Kia Morning 2022 được trang bị khối động cơ 1.0L hút khí tự nhiên. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 4 cấp giúp sản sinh công suất tối đa 76 mã lực và mô-men xoắn 95,1 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Kia Morning 2022 được hãng truyền thông là 6,36L/100 km. Chưa dừng lại ở đó, Kia Morning 2022 tại Úc có nhiều yếu tố cạnh tranh hơn khi nhận được gói công nghệ Car to Home với các tính năng hiện đại, giúp người lái có thể điều khiển từ xa các đồ vật điện tử tại nhà như điều hòa, công tắc đèn hay ổ cắm ngay cả khi ở trên xe. Ngoài ra, đối thủ của mẫu xe Hyundai Grand i10 cũng có hệ thống cảnh báo và tránh va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía đuôi xe, giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước hay cảnh báo lái xe khi mất tập trung. Hiện giá xe Kia Morning 2022 tại thị trường Úc vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá bán của mẫu xe này tại Úc sẽ không có quá nhiều chênh lệch so với giá bán của mẫu xe này tại Hàn Quốc (9.598 USD, tương đương 220 triệu đồng). Video: Kia Morning 2021 giá 439 triệu đồng tại Việt Nam.