Kia Morning 2021 đầu tiên tại Việt Nam lên sàn xe cũ Sài Gòn

Theo thông tin rao bán, chiếc Kia Morning thế hệ mới này thuộc phiên bản GT-Line. Xe mới lăn bánh được khoảng 4.600km. Mức giá “thách cưới” 435 triệu đồng, thấp hơn 4 triệu đồng so với mức giá niêm yết 439 triệu đồng. Tuy nhiên, giá xe Kia Morning bản GT-Line này ở khu vực TP.HCM rơi vào khoảng 510 triệu đồng tính cả ra biển, chưa bao gồm các chi phí khác như bảo hiểm hay đồ chơi đi kèm. Với giá bán 435 triệu đồng, người mua Morning mới này sẽ tiết kiệm được vài chục triệu đồng chi phí lăn bánh. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ xe nhanh chóng bán lại chiếc Kia Morning 2021 mới này, ngoài những lý do cá nhân, có lẽ chủ xe đã không mặn Morning mới, hoặc có lựa chọn khác tốt hơn như nâng cấp lên các dòng xe khác rộng rãi hơn. Kia Morning thế hệ mới (GEN3) được Kia Việt Nam (THACO) giới thiệu tại thị trường Việt hồi cuối năm ngoái. Morning thế hệ mới được bán ra tổng cộng 2 phiên bản GT-line và X-line chính là hai phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Morning thế hệ mới. Mặc dù không khác biệt về trang bị, kích thước, nhưng hai sản phẩm này định hình theo phong cách khác nhau nhằm hấp dẫn khách hàng hơn. Tất cả phiên bản đều sử dụng động cơ 4cyl Kappa, dung tích 1.25L (1.248 cc), hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 4 cấp (4AT). Xe đi kèm với nhiều trang bị như ghế ngồi bọc da, khởi động nút bấm (Start/Stop), màn hình giải trí trung tâm, hệ thống điều hòa tự động, màn hình giải trí thiết kế nổi, hệ thống an toàn với phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESP), khởi hành ngang dốc (HAC). Tại thị trường Việt, Morning đã từng là dòng xe không có đối thủ trong phân khúc ở thời điểm nhiều năm về trước. Dòng xe này là giấc mơ sở hữu ô tô của nhiều người, là lựa chọn của một số người mua xe lần đầu hay người mua xe có chi phí thấp. Tuy nhiên, những năm qua, dòng xe Morning đã trở nên “thất thế” hơn khi có nhiều đối thủ lớn như Hyundai Grand i10 và đặc biệt là VinFast Fadil gia nhập phân khúc A và nhanh chóng chiếm thị phần lớn trong phân khúc. Mặc dù được nâng cấp sang thế hệ mới, nhưng Kia Morning đang đứng trước một thử thách rất lớn nếu muốn lội ngược dòng lấy lại vị thế dẫn đầu vốn đã mất. Video: Chi tiết Kia Morning 2021 mới tại Việt Nam.

