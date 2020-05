Kia Morning 2021 từ 223 triệu tại Hàn Quốc, có về Việt Nam?

Trong khi Việt Nam vẫn đang phân phối mẫu xe giá rẻ Kia Morning thế hệ cũ, Hàn Quốc đã chính thức đón nhận bản nâng cấp giữa vòng đời của Kia Morning thế hệ mới được giới thiệu vào năm 2017. Theo tin tức cập nhật từ Kia, Morning 2021 facelift sẽ sở hữu ngoại hình tái thiết kế, loại trang bị tiện ích/an toàn mới đi kèm khối động cơ nâng cấp. Về thiết kế, Kia Morning 2021 mới sở hữu lưới tản nhiệt thay đổi mới, nối liền cụm đèn pha. Đèn định vị ban ngày lấy cảm hứng từ những mẫu xe đàn anh như Stinger, Cerato. Phần mặt ca-lăng bên dưới tích hợp đèn sương mù. Phần cản trước của xe tích hợp đèn sương mù được bọc trong hốc mạ Chrome đặt ở hai bên lưới tản nhiệt phía dưới. Phiên bản mới này hài hoà hơn nhờ có sự tương đồng giữa các đường nét thẳng, sắc sảo, thay vì thiết kế dạng tròn như ở phiên bản hiện tại. Thay đổi đáng chú ý trên Kia Morning 2021 chính là bộ mâm hợp kim hai tông màu mới. Nhiều khả năng phần đuôi xe cũng sẽ được nâng cấp nhẹ bao gồm đèn hậu với đồ họa chiếu sáng mới, cản sau thay đổi và ống xả kép dành riêng cho phiên bản GT Line. Bước vào bên trong, thiết kế khoang nội thất của Kia Morning bản nâng cấp 2021 không có nhiều khác biệt so với bản cũ. Dẫu vậy, điểm nhấn đáng chú ý nằm ở màn hình đa thông tin MID 4,2 inch và màn hình giải trí cảm ứng 8 inch mới. Trong đó, hệ thống thông tin giải trí cho phép người dùng kết nối 02 thiết bị Bluetooth, nhận diện giọng nói bằng việc sử dụng nền tảng AI của Kakao, cập nhật dữ liệu định vị không dây và hàng loạt các dịch vụ kết nối xe khác (khởi động xe không cần chìa, khóa mở/cửa hay điều khiển điều hòa từ xa...). Đặc biệt, mẫu xe cỡ nhỏ Kia Morning 2021 mới còn được ứng dụng gói Car to Home giúp kiểm soát các thiết bị thông minh trong gia đình như: đèn, các ổ cắm hay điều hòa... Đây là một điểm cộng lớn về tiện ích trên mẫu hatchback đô thị của Hàn. Về công nghệ an toàn, nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc tích hợp cho Kia Morning 2021 nâng cấp hệ thống hỗ trợ tránh va chạm trong vùng điểm mù BCA, hỗ trợ tránh va chạm phía sau RCCA, hỗ trợ tránh va chạm trước FCA và cảnh báo lái xe tập trung DAW. Theo chia sẻ từ Kia, hệ thống hỗ trợ giữ làn LKA và cảnh báo chuyển làn sẽ là những hệ thống an toàn lần đầu xuất hiện trong phân khúc. Điểm mới trên khối động cơ xăng 1.0L 3 xi-lanh hút khí tự nhiên chính là việc kết hợp với hộp số tự động 4 cấp, thay cho loại 5 cấp. Thông số sức mạnh là 73 mã lực tại 6.200 vòng/phút và 95 Nm tại 3.750 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 15,7 km/l (6,3 lít/100km), nhỉnh hơn đôi chút cho so với bản cũ 15,4 km/l (6,2 lít/100km). Khối động cơ 1.0L LPi LPG cũ (71 mã lực/94 Nm) sẽ chỉ đi cùng hộp số tự động 4 cấp. Hiện chưa có thông tin về những thay đổi trên khối động cơ 1.2L ngoài Hàn Quốc, trong đó có Việt Nam. Giá xe Kia Morning 2021 tại Hàn Quốc bán ra từ 11750000 KRW (tương đương 223 triệu đồng). Hiện chưa có thông tin mẫu xe này về Việt Nam. Video: Chi tiết xe giá rẻ Kia Morning thế hệ mới tại Hàn Quốc.

