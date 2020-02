Kia Grand Carnival lắp ráp tại Việt Nam xuất khẩu sang Thái

Kia Grand Carnival mới phiên bản máy dầu 2.2L được sản xuất tại Nhà máy Thaco Kia ở Khu công nghiệp Chu Lai - Quảng Nam đã chính thức lên đường sang Thái Lan. Đây là lô xe du lịch đầu tiên của Thaco xuất khẩu sang thị trường này, mở đầu cho việc thực hiện mục tiêu năm 2020 của THACO là xuất khẩu hơn 1.600 xe các loại với tổng giá trị đạt trên 50 triệu USD. Đối tác nhập khẩu xe Kia Grand Carnival là Công ty Yontrakit Kia Motor Co., Ltd - nhà nhập khẩu và phân phối ủy quyền của Kia tại Thái Lan, có trụ sở ở Bangkok. Lô xe được đưa lên tàu tại cảng Cát Lái (TP HCM). Xe du lịch Kia Grand Carnival xuất khẩu (tên tại thị trường Việt Nam là Kia Sedona) có thiết kế độc đáo, tinh tế, phù hợp thị hiếu người dùng ở Thái Lan, cùng các tính năng hiện đại, tiện nghi, không gian nội thất rộng rãi với 11 chỗ ngồi và tay lái bên phải theo luật giao thông Thái Lan. Với khả năng vận hành vượt trội mang đến cảm giác lái thú vị, hào hứng, Kia Grand Carnival đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng.Kia Grand Carnival máy dầu mới được sản xuất tại nhà máy Thaco Kia có các linh kiện nội địa hóa trong nước và khu vực ASEAN như mâm, bình điện, lốp, loa, còi xe… Quy trình sản xuất mỗi chiếc xe đều phải trải qua các công đoạn và được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Kia toàn cầu. Đặc biệt, body được sơn trên dây chuyền sơn màu sử dụng công nghệ sơn mới wet on wet và hệ thống cấp sơn tự động, đáp ứng tiêu chuẩn bề mặt sơn theo yêu cầu khắt khe của các màu sơn cao cấp và đa dạng về màu sơn theo nhu cầu của khách hàng. Các linh kiện và body được lắp ráp trên băng chuyền tự động hóa 80%. Trong đó, các cụm chi tiết lớn như động cơ, hộp số, cầu trước, cầu sau… được lắp ráp, kiểm tra trên các dây chuyền riêng biệt, sau đó được vận chuyển bằng hệ thống AGV (Automatic Guided Vehicle) để kết nối vào thân xe, đảm bảo độ chính xác trong suốt quá trình lắp ráp. Sản phẩm trước khi xuất xưởng được kiểm tra bằng các thiết bị hiện đại như kiểm tra góc đặt bánh xe, đèn chiếu sáng, tốc độ quay, phanh xe… và kiểm tra trên đường thử có chiều dài 2,4 km tại Thaco Chu Lai, mô phỏng đầy đủ các loại địa hình thực tế như đường dốc, đường trơn trượt, sỏi đá, đường cua, đường thẳng tăng tốc… Đạt tiêu chuẩn chất lượng của Tập đoàn Kia toàn cầu và tỷ lệ nội địa hóa trên 40%, sản phẩm Kia Grand Carnival đáp ứng tiêu chí hàm lượng khu vực RVC (Regional Value Content) để hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (hiệp định ATIGA). Tại thị trường Thái Lan, Kia Grand Carnival là mẫu xe đa dụng cao cấp được yêu thích với doanh số tăng trưởng liên tục hàng năm. Năm 2020, Thaco có kế hoạch xuất khẩu 480 xe du lịch Kia Grand Carnival sang Thái Lan, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu xe du lịch Kia các loại sang các thị trường hiện hữu Myanmar, Thái Lan và mở rộng sang các thị trường khác như Malaysia, Campuchia, Philippines... Video: Kia Grand Carnival lắp ráp tại Việt Nam xuất khẩu.

