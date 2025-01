Người sống sót sau thảm kịch máy bay nói gì?

NDTV đưa tin, Lee, 32 tuổi và Kwon, 25 tuổi, là hai tiếp viên hàng không sống sót trong thảm kịch máy bay ở Hàn Quốc sáng 29/12. Họ được kéo ra khỏi phần đuôi của chiếc máy bay khi 179 trong 181 người trên phi cơ đều thiệt mạng. Ảnh: Reuters. Theo Korean Times, sau khi tỉnh dậy tại Bệnh viện Mokpo, Lee, người đứng ở phía sau máy bay để hỗ trợ hành khách trong lúc hạ cánh, liên tục hỏi bác sĩ: "Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây". Nhân viên bệnh viện cho biết, Lee có vẻ choáng váng và không thể nói về vết thương của mình, cho thấy anh đã bị sốc nặng. Ảnh: Reuters. Kwon, người sống sót thứ hai trong vụ tai nạn máy bay ở Hàn Quốc hôm 29/12, đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Mokpo. Giống như Lee, cô không nhớ gì về vụ tai nạn. "Mặc dù tính mạng của cô ấy không bị đe dọa, nhưng chấn thương và thương tích là rất nghiêm trọng", một đại diện của bệnh viện cho biết. Ảnh: Reuters. Trước đó, nhiều trường hợp sống sót kỳ diệu trong các thảm kịch hàng không từng được ghi nhận. Ngày 11/2/2014, một máy bay vận tải quân sự Algeria đâm vào dãy núi ở miền Đông nước này khiến 77 người chết nhưng có một quân nhân may mắn sống sót và được đưa tới bệnh viện ở Constantine với vết thương ở đầu. Ảnh: Một chiếc C-130 của Không quân Algeria. Ảnh: Wikipedia. Ngày 30/7/2011, máy bay Boeing 737-800, chở 157 hành khách và 6 phi hành đoàn, từ sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ, tới thành phố Georgetown của Guyana thì gặp nạn khi đang hạ cánh. Máy bay gãy đôi khi trời đang mưa. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi tất cả mọi người đều sống sót, và chỉ có vài người bị thương nhẹ. Ảnh: mopw.gov.gy.



Sáng 12/5/2010, vụ tai nạn máy bay kinh hoàng xảy ra với chiếc phi cơ Airbus A330 của hãng hàng không Afriqiyah (Libya) bay từ Johannesburg đến Tripoli đã cướp đi sinh mạng của 103 người. Duy nhất một bé trai 10 tuổi người Hà Lan thoát chết một cách kỳ diệu. Ảnh: Một chiếc máy bay của hãng Afriqiyah. Ảnh: Getty.



Máy bay Bombardier CRJ-100ER gặp nạn ngày 27/8/2006 khiến 49 trong số 50 người thiệt mạng. Người sống sót duy nhất trên chiếc máy bay là phi công chính James M. Polehinke. Các bác sĩ cho biết, ông bị chấn thương nghiêm trọng, nhiều xương gãy, vỡ phổi và xuất huyết nặng. Ảnh: wikiwand.com.



Ngày 8/7/2003, chỉ 10 phút sau khi cất cánh tại cảng Sudan, vùng bờ biển đông bắc thủ đô Khartoum, phi công lái máy bay Boeing 737 gọi báo đài không lưu sẽ quay lại phi trường do động cơ có vấn đề. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, chiếc máy bay lao vào một sườn đồi khi đang hạ cánh khẩn cấp. Bé Mohammed el-Fateh Osman, 3 tuổi, là người duy nhất sống sót. 115 người thiệt mạng trong thảm họa. Ảnh: AN.





Một trong những tai nạn hàng không thảm khốc nhất là vụ rơi máy bay Boeing 747 SR-46 của hãng hàng không Japan Airlines vào ngày 12/8/1985, xảy ra gần dãy núi Takamagahara cách Tokyo, Nhật Bản, khoảng 100 km. Trong số 520 người có mặt trên máy bay chỉ có 4 người sống sót và tất cả đều là nữ. Ảnh: Satety.net. Năm 1981, nữ sinh viên Larisa Savitskaya là người duy nhất sống sót sau khi rơi tự do từ độ cao 5.000m, sau vụ va chạm giữa máy bay quân sự và máy bay dân sự trên bầu trời Viễn Đông (Liên Xô, nay là Nga). Trong ảnh là một chiếc máy bay An-24RV. Ảnh: RBTH. >>> Mời độc giả xem thêm video về vụ tai nạn máy bay ở Hàn Quốc sáng 29/12/2024 (Nguồn video: VTV)

NDTV đưa tin, Lee, 32 tuổi và Kwon, 25 tuổi, là hai tiếp viên hàng không sống sót trong thảm kịch máy bay ở Hàn Quốc sáng 29/12. Họ được kéo ra khỏi phần đuôi của chiếc máy bay khi 179 trong 181 người trên phi cơ đều thiệt mạng. Ảnh: Reuters. Theo Korean Times, sau khi tỉnh dậy tại Bệnh viện Mokpo, Lee, người đứng ở phía sau máy bay để hỗ trợ hành khách trong lúc hạ cánh, liên tục hỏi bác sĩ: "Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây". Nhân viên bệnh viện cho biết, Lee có vẻ choáng váng và không thể nói về vết thương của mình, cho thấy anh đã bị sốc nặng. Ảnh: Reuters. Kwon, người sống sót thứ hai trong vụ tai nạn máy bay ở Hàn Quốc hôm 29/12, đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Mokpo. Giống như Lee, cô không nhớ gì về vụ tai nạn. "Mặc dù tính mạng của cô ấy không bị đe dọa, nhưng chấn thương và thương tích là rất nghiêm trọng", một đại diện của bệnh viện cho biết. Ảnh: Reuters. Trước đó, nhiều trường hợp sống sót kỳ diệu trong các thảm kịch hàng không từng được ghi nhận. Ngày 11/2/2014, một máy bay vận tải quân sự Algeria đâm vào dãy núi ở miền Đông nước này khiến 77 người chết nhưng có một quân nhân may mắn sống sót và được đưa tới bệnh viện ở Constantine với vết thương ở đầu. Ảnh: Một chiếc C-130 của Không quân Algeria. Ảnh: Wikipedia. Ngày 30/7/2011, máy bay Boeing 737-800, chở 157 hành khách và 6 phi hành đoàn, từ sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ, tới thành phố Georgetown của Guyana thì gặp nạn khi đang hạ cánh. Máy bay gãy đôi khi trời đang mưa. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi tất cả mọi người đều sống sót, và chỉ có vài người bị thương nhẹ. Ảnh: mopw.gov.gy.



Sáng 12/5/2010, vụ tai nạn máy bay kinh hoàng xảy ra với chiếc phi cơ Airbus A330 của hãng hàng không Afriqiyah (Libya) bay từ Johannesburg đến Tripoli đã cướp đi sinh mạng của 103 người. Duy nhất một bé trai 10 tuổi người Hà Lan thoát chết một cách kỳ diệu. Ảnh: Một chiếc máy bay của hãng Afriqiyah. Ảnh: Getty.



Máy bay Bombardier CRJ-100ER gặp nạn ngày 27/8/2006 khiến 49 trong số 50 người thiệt mạng. Người sống sót duy nhất trên chiếc máy bay là phi công chính James M. Polehinke. Các bác sĩ cho biết, ông bị chấn thương nghiêm trọng, nhiều xương gãy, vỡ phổi và xuất huyết nặng. Ảnh: wikiwand.com.



Ngày 8/7/2003, chỉ 10 phút sau khi cất cánh tại cảng Sudan, vùng bờ biển đông bắc thủ đô Khartoum, phi công lái máy bay Boeing 737 gọi báo đài không lưu sẽ quay lại phi trường do động cơ có vấn đề. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, chiếc máy bay lao vào một sườn đồi khi đang hạ cánh khẩn cấp. Bé Mohammed el-Fateh Osman, 3 tuổi, là người duy nhất sống sót. 115 người thiệt mạng trong thảm họa. Ảnh: AN.





Một trong những tai nạn hàng không thảm khốc nhất là vụ rơi máy bay Boeing 747 SR-46 của hãng hàng không Japan Airlines vào ngày 12/8/1985, xảy ra gần dãy núi Takamagahara cách Tokyo, Nhật Bản, khoảng 100 km. Trong số 520 người có mặt trên máy bay chỉ có 4 người sống sót và tất cả đều là nữ. Ảnh: Satety.net. Năm 1981, nữ sinh viên Larisa Savitskaya là người duy nhất sống sót sau khi rơi tự do từ độ cao 5.000m, sau vụ va chạm giữa máy bay quân sự và máy bay dân sự trên bầu trời Viễn Đông (Liên Xô, nay là Nga). Trong ảnh là một chiếc máy bay An-24RV. Ảnh: RBTH. >>> Mời độc giả xem thêm video về vụ tai nạn máy bay ở Hàn Quốc sáng 29/12/2024 (Nguồn video: VTV)