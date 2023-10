Kia EV6 Light Long Range từ 1,1 tỷ đồng, chạy 500km/lần sạc

Phiên bản Kia EV6 Light Long Range 2024 mới có giá bán khởi điểm từ 45.950 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng), rẻ hơn 2.750 USD (67 triệu đồng) so với EV6 Wind (giá khởi điểm 48.700 USD – tương đương gần 1,2 tỷ đồng) nhưng cao hơn 3.350 USD (82 triệu đồng) so với phiên bản EV6 Light tiêu chuẩn, có giá từ 42.600 USD (khoảng 1,04 tỷ đồng). Kia EV6 Light Long Range chạy điện được trang bị cụm pin 77,4 kWh giống như phiên bản Wind, kết hợp với tùy hệ dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh. Trong khi đó, Kia EV6 Light chỉ được trang bị gói pin 58 kWh nhỏ hơn. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe điện Kia EV6 Light 2024 có quãng đường di chuyển tối đa ước tính khoảng 374 km trong khi cấu hình EV6 Wind RWD được đánh giá ở mức 500 km. Về lý thuyết, phiên bản EV6 Light Long Range RWD mới cũng sẽ có quãng đường di chuyển ngang ngửa bản Wind, mặc dù Kia chưa xác nhận thông tin này. Với tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh, Kia EV6 Light Long Range có giá bán niêm yết là 49.850 USD (1,22 tỷ VNĐ), đắt hơn 3.900 USD (95 triệu VNĐ) so với phiên bản dẫn động cầu sau. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn có giá bán phải chăng hơn rất nhiều nếu so với EV6 Wind e-AWD có giá lên tới 52.600 USD (1,29 tỷ VNĐ). Mức giá xe Kia EV6 Light Long Range cũng cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc. Phiên bản này rẻ hơn 40 USD (980.000 đồng) so với Tesla Model 3 Long Range (giá 45.990 USD – tương đương 1,13 tỷ đồng) và đắt hơn 250 USD (6 triệu đồng) so với Hyundai Ioniq 5 SE 2024 (45.700 USD – khoảng 1,12 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe điện Kia EV6 GT 2024.

