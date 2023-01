EV6 GT 2023 - chiếc xe điện mang đến nhiều cảm xúc nhất của Kia

Phân khúc crossover thuần điện đang nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của các hãng xe như Kia EV6 GT 2023 mới hay các mẫu xe của Ford, Hyundai, Chevrolet, Volkswagen, Audi, BMW, Jaguar và Tesla. Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của mẫu xe điện Kia EV6 2023, với phạm vi hoạt động tối đa gần 500 km và mức sạc 240 kilowatt, tuy nhiên, với việc là 1 chiếc xe crossover dành cho việc lái xe hàng ngày nên hệ thống treo được điều chỉnh cho đường phố đô thị nhiều hơn dù nhìn bên ngoài, EV6 hỗ trợ kiểu dáng mạnh mẽ. Ở phiên bản Kia EV6 GT nhận được một số bản cập nhật phù hợp với vị thế hàng đầu của nó, bao gồm động cơ điện phía trước và phía sau mạnh mẽ hơn với kết quả cuối cùng là tạo ra 576 mã lực và 739 Nm, tăng 256 mã lực và 134 Nm so với chiếc EV6 mạnh nhất tiếp theo. Ngoài sức mạnh, xe còn được trang bị thêm thanh giằng khung và kiểu dáng được sửa đổi sẽ được chúng tôi đánh giá dưới đây. Kia EV6 2023 có những thay đổi dành cho GT tương đối hạn chế, dù vậy, các mặt bên đã có sự khác biệt như hình nêm với mũi thấp, đường viền cong lên trên và một cánh lướt gió nhỏ nằm gọn gàng ở mui xe. Đèn pha và đèn hậu sọc có sức hấp dẫn hơn. Cản sau đã được định hình lại một chút với các thanh dọc được sơn màu trắng, nằm chính giữa khuếch tán gió. Sự thay đổi thuyết phục nhất lại nằm trong bánh xe 21 inch dành riêng cho GT được bọc trong lốp Goodyear Eagle F1, cao hơn 1 inch so với GT-Line, có vẻ như việc tăng công suất cho xe lên 576 mã lực đã khiến Kia phải tìm bộ lốp mới cho chiếc xe điện của mình, thay đổi tiếp là kẹp phanh cho bánh trước và bánh sau có màu xanh neo. Màu nổi này lại 1 lần nữa được nhìn thấy trên xe Kia EV6 GT 2023 nhưng là được mang vào nội thất trên bảng điều khiển trung tâm. Ghế xô bằng da lộn cũng có một số điểm nhấn màu xanh lá cây tươi sáng, giúp làm sinh động cabin nếu không có màu đen. Ngay từ thời điểm mông bạn chạm vào chiếc ghế thể thao được gia cố chắc chắn, ngay tầm mắt đã xuất hiện thêm 1 điểm nhấn đó là vô lăng xe có thêm nút “GT” màu neon. Giá xe Kia EV6 GT 2023 khởi điểm là 62.695 đô la bao gồm cả phí vận chuyển đến Mỹ là 1.295 đô la, xe đã nhận được sự điều chỉnh về giá hạ, để cạnh tranh cho cuộc đua tốt hơn với Ford Mustang Mach-E GT và Tesla Model Y Performance. Với giá từ 62.695 đô la, rõ ràng khách hàng muốn mua xe phải chú ý nhiều về động cơ và khả năng vận hành của chiếc xe crossover thuần điện này. Trong khi các chế độ còn lại là Eco, Normal và Sport sẽ hạn chế một chút công suất của động cơ điện, thì chế độ GT giải phóng toàn bộ công suất tối đa 576 mã lực của xe, từ đó, giúp chủ nhân sẽ trải nghiệm chiếc xe mạnh nhất và tăng tốc nhanh nhất mà Kia từng chế tạo. Kia bố trí nút GT trên vô lăng xe không để làm cho vui mà khi ấn vào, xe sẽ kích hoạt chế độ lái dành riêng cho phiên bản EV6 hàng đầu, đẳng cấp nhất. Kia EV6 GT chạy nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,4 giây, nhanh hơn bốn phần mười so với Ford Mustang Mach-E GT tiêu chuẩn và nhanh hơn một phần mười so với đối thủ Tesla Model Y Performance. Xe cũng đạt tốc độ tối đa 260 km/n. Chiếc Kia EV6 GT 2023 sẽ bứt phá với uy quyền nhờ hệ thống bám bốn bánh và mô-men xoắn tức thời. Ngay cả khi cụm công cụ kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị tốc độ ngày càng cao, chiếc xe điện thể thao nhất của Kia vẫn cho cảm giác ổn định và linh hoạt dù trọng lượng xe đến 2.175 kg, hệ thống treo có nhiều tùy chỉnh với mức cuối cùng giúp xe biến thành 1 chiếc xe thể thao với bộ giảm chấn cứng nhất có thể. Trên những đoạn đường góc cua, tốt nhất bạn nên giảm tốc độ từ mạnh sang nhanh, phanh sớm hơn một chút để vào cua và sau đó tăng tốc ra ngoài để giúp xe ổn định. Với khả năng phục hồi năng lượng đa chế độ được đặt ở “i-Pedal” tối đa, hệ thống phanh lớn hơn có cảm giác phù hợp hơn với nhiệm vụ kéo EV6 xuống khỏi tốc độ. Bạn thực sự muốn phiêu khi lái EV6 GT, Kia có trang bị một chế độ Drift giúp việc bốc khói cho bánh xe sau dễ dàng hơn, trượt vào cua ngọt ngào ngay cả khi bạn mới nhập môn đốt lốp. EV6 GT 2023 là 1 thứ gì đó rất hay ho của Kia khi bạn có thể vui vẻ trôi dạt xe trong đường đua, đặt bộ chọn ổ đĩa vào Eco hoặc Normal và bàn đạp ga trở nên ít phản hồi hơn, nhưng vẫn có nhiều mô-men xoắn để giúp Kia chuyển sang một làn sóng mô-men xoắn mượt mà, nhẹ nhàng. Các bộ giảm chấn thích ứng cũng mềm đi, làm giảm khả năng kiểm soát thân xe nhưng mang lại cảm giác thoải mái khi lái xe. Và cabin im lặng, thanh bình ở bất kỳ tốc độ nào, với tiếng ồn duy nhất là tiếng gió thổi qua các cột A và âm thanh đẩy có thể lựa chọn Các trang bị nội thất của EV6 tiêu chuẩn vẫn được chuyển sang GT một cách sao chép bao gồm sàn phẳng ở phía sau, chỗ để chân hàng ghế trước thoáng mát, bảng điều khiển trung tâm rộng rãi và ổ cắm V2L 120 volt ở hàng ghế sau. Cabin cũng được bố trí hợp lý, với cụm công cụ kỹ thuật số kết hợp với màn hình cảm ứng 12,3 inch phù hợp, dễ sử dụng, mặc dù không có CarPlay và Android Auto không dây. Có 691 lít không gian cho khoang hành lý, nếu muốn tăng lên, hàng ghế thứ hai phải gập lại và lúc này con số lên đến 1.423 lít, con số này vẫn thấp hơn một chút so với đối thủ Ford Mustang Mach-E GT nhưng chủ nhân của EV6 GT vẫn có thể mang theo một lượng đồ đạc kha khá cho một chuyến đi đường dài. Nói về một chiếc xe điện, người ta quan tâm không chỉ sức mạnh mà còn đến phạm vi hoạt động của xe và khả năng sạc nhanh ra sao. Và ở vế 2, quãng đường di chuyển là điểm yếu lớn nhất của Kia, từng được ghi nhận trên các mẫu xe khác. Mặc dù GT-Line dẫn động cầu sau có thể đi được 499 km và phiên bản dẫn động bốn bánh có thể đi được 406 km nhưng EV6 GT 2023 chỉ có thể di chuyển quãng đường dài 332 km theo tiêu chuẩn EPA với bộ pin 77,4 kilowatt giờ được sạc đầy. Nhìn thông số này có thể thấy Kia EV6 GT 2023 hơi kém so với Ford Mustang Mach-E GT đi được 435 km mỗi lần sạc và Tesla Model Y Performance là 488 km. Kia EV6 GT vẫn được hưởng lợi từ hệ thống sạc 800 volt giống như các xe điện, có nghĩa là nó có tốc độ sạc tối đa là 240 kilowatt và có thể sạc pin từ 10 đến 80 % chỉ trong 18 phút bằng cách sử dụng sạc nhanh 350 kW. Tính ổn định khi sạc cao của EV6 cũng rất ấn tượng ngay cả khi sử dụng bộ sạc 150 kW, nó có thể tăng từ 10 lên 80 % trong 21 phút. Ford Mustang Mach-E mất khoảng 45 phút để đạt được chỉ số tương tự do tốc độ sạc tối đa 150 kW. Động cơ có rồi, quãng đường di chuyển cũng đã xong và điều tiếp theo chính là giá bán, chà, nghe đến việc thanh toán hóa đơn ai mà không suy nghĩ, đắn đo khi mua xe, tin vui là giá xe Kia phiên bản EV6 GT 2023 đã giảm so với đời trước khi chỉ từ 62.855 đô la, rẻ hơn so với 2 đối thủ chính là Ford Mustang Mach-E GT có giá khởi điểm 71.195 đô la và Tesla đề xuất giá tối thiểu cho Model Y Performance từ 69.990 đô la. Mặc dù việc chênh lệch 7.000 đô la đến 8.000 đô la sẽ là một sự cân nhắc đáng kể đối với nhiều người mua, nhưng 2 đối thủ còn lại có một số giá trị gia tăng thông qua các ước tính EPA về quãng đường đi được, các tính năng bổ sung, hỗ trợ lái xe rảnh tay BlueCruise của Ford Mustang Mach-E có nhiều tính năng hơn một chút so với công nghệ thực hành Highway Drive Assist II được thừa nhận là xuất sắc của EV6 và tất nhiên, Autopilot trên Tesla đã rất ấn tượng. Video: Xem nhanh Kia EV6 GT 2023 ''Sức mạnh khủng 577 mã lực".

