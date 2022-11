KIA Carens 2023 tại Việt Nam giá “chát”, doanh số có bết bát như Rondo?

Sự trở lại đắt tiền hơn KIA Carens tại Việt Nam từng là cái tên rất “hot” vào giai đoạn 2007-2010 khi đây là mẫu xe mở màn cho phân phúc MPV cỡ nhỏ giá rẻ dù đi sau Mazda Premacy, và sau này có thêm Nissan Grand Livina. Bằng chứng là Carens đã tồn tại ở Việt Nam đến năm 2015 và chuyển sang thế hệ mới với cái tên Rondo. Tuy nhiên, khác với Carens từng làm “mưa gió” khi là lựa chọn của nhiều tệp khách hàng, từ taxi dịch vụ cho đến xe ôtô gia đình bởi giá rẻ, động cơ tiết kiệm nhiên liệu. Bước sang giai đoạn mang tên Rondo là chuỗi những tháng ngày “ế ẩm” và thường được xướng tên trên Top xe bán “ế chổng vó” của VAMA. KIA Carens 2023 giá “chát”, liệu doanh số có bết bát như Rondo? Kết thúc vào năm 2016 và trở lại Việt Nam vào cuối năm 2022, KIA Carens 2023 mới không chỉ mang dáng vẻ hiện đại hơn mà giá bán cũng không còn như cũ. Ở thế hệ cũ, KIA Carens định giá từ 555 triệu đến 634 triệu đồng, nhưng nay để mua xe Carens thế hệ mới, khách Việt phải trả lên tới 619 triệu đồng cho bản số sàn và cao nhất 859 triệu đồng cho bản máy dầu cao cấp nhất. Đây là mức giá tương đương dòng SUV cỡ C hiện có Mazda CX-5, Mitsubishi Oulander hay thậm chí cả xe nhập khẩu như Subaru Forester. Trong khi đó, “người tiền nhiệm” KIA Rondo cũng chỉ có 2 mức giá 559 và 655 triệu đồng. Đi cùng giá xe KIA Carens 2023 đắt tiền hơn, ngoại hình của xe không còn dáng MPV cỡ nhỏ nữa mà trông giống SUV. Đi cùng giá xe KIA Carens 2023 đắt tiền hơn, ngoại hình của xe không còn dáng MPV cỡ nhỏ nữa mà trông giống SUV. Chính vì vậy, nhà phân phối Trường Hải đã không ngần ngại mà gắn tên gọi SUV cho KIA Carens. Với cách định giá và tên gọi dòng xe mới, Carens 2023 đang tự tách khỏi các đối thủ cùng phân khúc như Xpander, Veloz, Stargazer hay Ertiga… và đặt mình ở “chiếu trên”. Đắt liệu có sắt ra miếng? Với giá bán và định vị phân khúc leo thêm một bậc, KIA Carens 2023 có gì để tự tin để chinh phục khách hàng mới khi đã bỏ qua lứa khách cũ bởi khoảng cách tiền quá lớn? Đầu tiên, chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở của KIA Carens 2023 đều tăng so với thế hệ cũ, gồm dài 4.540 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.750 mm. Chiều dài cơ sở là 2.780 mm. Đồng thời, khoảng sáng gầm đạt 190 mm so với chỉ 156 mm trước đây. Thông số này nếu so với chiếc Mitsubishi Xpander thì rõ dàng vượt trội hơn (Xpander có kích thước 4.475 x 1.750 x 1.730 mm, trục cơ sở 2.775 mm). Khách hàng có thể chọn hai phiên bản: 6 hoặc 7 chỗ. Khách hàng có thể chọn hai phiên bản: 6 hoặc 7 chỗ. Bản ít ghế hơn có hàng ghế thứ hai với hai ghế độc lập, và bản 7 chỗ với 3 ghế liền, có thể gập 60/40 bằng nút bấm. Hàng ghế thứ ba chỉnh được góc ngả lưng. Về tiện nghi, KIA Carens 2023 có khởi động nút bấm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hai ghế trước có làm mát, sạc không dây chuẩn Qi, bệ tì tay trung tâm có ngăn chứa đồ và hệ thống tùy chỉnh đèn nội thất. Đồng hồ kỹ thuật số 12,5 inch thay đổi giao diện màu sắc theo chế độ lái. Màn hình trung tâm giải trí 10,25 inch kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, tích hợp định vị dẫn đường. Hệ thống âm thanh với 8 loa Bose. Điều hòa hai vùng độc lập, với hàng ghế thứ 2 và 3 có cửa gió âm trần. Cửa sổ trời điều khiển một chạm. Về tiện nghi, KIA Carens 2023 có khởi động nút bấm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hai ghế trước có làm mát, sạc không dây chuẩn Qi,... Hành khách có những tiện ích nhỏ như khay đựng nước ở khu vực táp-lô có chức năng làm mát, hay bàn đa năng cho hàng ghế thứ hai, các cổng USB, cổng sạc type-C và cổng nguồn 12 V ở các hàng ghế. Ngoài ra là một số tính năng hữu dụng như khởi động xe từ xa. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm trừ dễ nhận thấy như từ giá đắt nhưng KIA Carens 2023 mới vẫn dùng phanh tay dạng cơ kéo chưa phải nút bấm điện tử, máy lạnh không còn 2 vùng như thế hệ cũ mà chỉ có 1 vùng, bản động cơ 1.4L Turbo tương đương với Kia Seltos nhưng giá bán cao hơn từ 100 đến 150 triệu đồng. KIA Carens 2023 được định vị ở phân khúc cao hơn mà chưa thực sự quá nổi bật về trang bị cũng như công nghệ động cơ... Có thể nói, ở thế hệ mới KIA Carens 2023 đã mang một sắc thái mới mẻ nhưng việc bị định vị ở phân khúc cao hơn mà chưa thực sự quá nổi bật về trang bị cũng như công nghệ động cơ, khó khăn doanh số sẽ là áp lực hiện hữu với mẫu xe này.

