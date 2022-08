Kia Carens 2022 sắp về Việt Nam, giá đắt hơn cả Mitsubishi Xpander?

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindon Indonesia (GIIAS) 2022, hãng xe Hàn Quốc đã mang mẫu MPV cỡ nhỏ Kia Carens thế hệ mới đến trưng bày và giới thiệu. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Kia Carens 2022 được trưng bày tại Indonesia. Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, mẫu MPV này từng xuất hiện trong sự kiện Jakarta Auto Week 2022. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, giá xe Kia Carens 2022 tại thị trường Indonesia chưa được công bố. Mãi đến nay, hãng Kia mới chốt giá cho mẫu MPV này, khởi điểm từ 389 triệu Rupiah (khoảng 611 triệu đồng) cho bản Premiere 1.5MPI và 449 triệu Rupiah (705 triệu đồng) cho bản Premiere 1.4T. Như vậy, Kia Carens 2022 giá khá cao tại Indonesia và đắt hơn các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander (249,93 - 299,77 triệu Rupiah), Hyundai Stargazer (243,3 - 307,1 triệu Rupiah), Honda BR-V (275,9 - 339,9 triệu Rupiah) và Suzuki Ertiga (270,3 - 281,3 triệu Rupiah). Với giá bán này, Kia Carens 2022 hứa hẹn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng tại đất nước vạn đảo. Tương tự xe ở Ấn Độ, Kia Carens 2022 tại Indonesia cũng sở hữu chiều dài 4.540 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm. Đây chính là là mẫu xe có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Indonesia hiện nay. Tuy nhiên, chiều cao gầm của xe chỉ đạt mức 195 mm, thấp hơn Mitsubishi Xpander. Không chỉ có kích thước lớn, Carens 2022 còn sở hữu thiết kế ngôn ngữ United Opposites mới của Kia. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt khá hẹp với ốp màu đen nằm vắt ngang đầu xe, nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế độc đáo và đèn pha LED. Bên cạnh đó là hốc gió trung tâm khá rộng, được bao quanh bằng nẹp mạ crôm và nẹp nhựa màu đen, tích hợp đèn sương mù trước. Tiếp đến là vành hợp kim 16 inch, sơn phối 2 màu thể thao, và nẹp thân xe màu đen theo phong cách SUV. Đằng sau, mẫu MPV cỡ nhỏ này được trang bị đèn hậu LED nối liền với nhau, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và nẹp mạ crôm bao quanh cản sau. Nhờ kích thước lớn nên Kia Carens 2022 đi kèm nội thất 3 hàng ghế rộng rãi. Ở thị trường Indonesia, mẫu xe này có cả phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ. Trong đó, phiên bản 6 chỗ được trang bị 2 ghế thương gia ở giữa. Những trang bị nội thất đáng chú ý như vô lăng vát đáy thể thao, màn hình màu LCD 4,2 inch trong bảng đồng hồ với 3 chế độ hiển thị (Sport, Normal, Eco), màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto không dây,... Ngoài ra xe còn có hệ thống đèn viền LED, tính năng làm mát ghế trước, ghế giữa gập 1 chạm, cửa sổ trời có thể lật hoặc trượt, sạc điện thoại thông minh không dây, ngăn đựng cốc hâm nóng/làm mát đồ uống, điều hòa tự động với cửa gió cho cả 3 hàng ghế và hệ thống âm thanh Bose 8 loa. Trong khi đó, trang bị an toàn của Kia Carens 2022 ở thị trường Indonesia bao gồm 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước/sau, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo. Khác với xe ở Ấn Độ, Kia Carens 2022 ở thị trường Indonesia chỉ có 2 loại động cơ xăng. Đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L dùng chung với Seltos. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này đồng hành với hộp số vô cấp thông minh iVT. Nhìn chung, Kia Carens 2022 ở Indonesia được trang bị kém hơn xe ở Ấn Độ khi không có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch, hệ thống lọc không khí và tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi. Đồng thời, mẫu xe này còn thiếu những trang bị an toàn như phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời hay công nghệ an toàn chủ động ADAS như một số đối thủ cùng phân khúc. Sau Indonesia, Kia Carens 2022 dự kiến cũng sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Vào hồi tháng 5 năm nay, lô xe Kia Carens mới được nhập khẩu từ Ấn Độ và đã được thông quan tại Việt Nam. Vieo: Chi tiết Kia Carens 2022, có gì nếu về Việt Nam?

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindon Indonesia (GIIAS) 2022, hãng xe Hàn Quốc đã mang mẫu MPV cỡ nhỏ Kia Carens thế hệ mới đến trưng bày và giới thiệu. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Kia Carens 2022 được trưng bày tại Indonesia. Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, mẫu MPV này từng xuất hiện trong sự kiện Jakarta Auto Week 2022. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, giá xe Kia Carens 2022 tại thị trường Indonesia chưa được công bố. Mãi đến nay, hãng Kia mới chốt giá cho mẫu MPV này, khởi điểm từ 389 triệu Rupiah (khoảng 611 triệu đồng) cho bản Premiere 1.5MPI và 449 triệu Rupiah (705 triệu đồng) cho bản Premiere 1.4T. Như vậy, Kia Carens 2022 giá khá cao tại Indonesia và đắt hơn các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander (249,93 - 299,77 triệu Rupiah), Hyundai Stargazer (243,3 - 307,1 triệu Rupiah), Honda BR-V (275,9 - 339,9 triệu Rupiah) và Suzuki Ertiga (270,3 - 281,3 triệu Rupiah). Với giá bán này, Kia Carens 2022 hứa hẹn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng tại đất nước vạn đảo. Tương tự xe ở Ấn Độ, Kia Carens 2022 tại Indonesia cũng sở hữu chiều dài 4.540 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm. Đây chính là là mẫu xe có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Indonesia hiện nay. Tuy nhiên, chiều cao gầm của xe chỉ đạt mức 195 mm, thấp hơn Mitsubishi Xpander. Không chỉ có kích thước lớn, Carens 2022 còn sở hữu thiết kế ngôn ngữ United Opposites mới của Kia. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt khá hẹp với ốp màu đen nằm vắt ngang đầu xe, nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế độc đáo và đèn pha LED. Bên cạnh đó là hốc gió trung tâm khá rộng, được bao quanh bằng nẹp mạ crôm và nẹp nhựa màu đen, tích hợp đèn sương mù trước. Tiếp đến là vành hợp kim 16 inch, sơn phối 2 màu thể thao, và nẹp thân xe màu đen theo phong cách SUV. Đằng sau, mẫu MPV cỡ nhỏ này được trang bị đèn hậu LED nối liền với nhau, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và nẹp mạ crôm bao quanh cản sau. Nhờ kích thước lớn nên Kia Carens 2022 đi kèm nội thất 3 hàng ghế rộng rãi. Ở thị trường Indonesia, mẫu xe này có cả phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ. Trong đó, phiên bản 6 chỗ được trang bị 2 ghế thương gia ở giữa. Những trang bị nội thất đáng chú ý như vô lăng vát đáy thể thao, màn hình màu LCD 4,2 inch trong bảng đồng hồ với 3 chế độ hiển thị (Sport, Normal, Eco), màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto không dây,... Ngoài ra xe còn có hệ thống đèn viền LED, tính năng làm mát ghế trước, ghế giữa gập 1 chạm, cửa sổ trời có thể lật hoặc trượt, sạc điện thoại thông minh không dây, ngăn đựng cốc hâm nóng/làm mát đồ uống, điều hòa tự động với cửa gió cho cả 3 hàng ghế và hệ thống âm thanh Bose 8 loa. Trong khi đó, trang bị an toàn của Kia Carens 2022 ở thị trường Indonesia bao gồm 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước/sau, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo. Khác với xe ở Ấn Độ, Kia Carens 2022 ở thị trường Indonesia chỉ có 2 loại động cơ xăng. Đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L dùng chung với Seltos. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này đồng hành với hộp số vô cấp thông minh iVT. Nhìn chung, Kia Carens 2022 ở Indonesia được trang bị kém hơn xe ở Ấn Độ khi không có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch, hệ thống lọc không khí và tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi. Đồng thời, mẫu xe này còn thiếu những trang bị an toàn như phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời hay công nghệ an toàn chủ động ADAS như một số đối thủ cùng phân khúc. Sau Indonesia, Kia Carens 2022 dự kiến cũng sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Vào hồi tháng 5 năm nay, lô xe Kia Carens mới được nhập khẩu từ Ấn Độ và đã được thông quan tại Việt Nam. Vieo: Chi tiết Kia Carens 2022, có gì nếu về Việt Nam?