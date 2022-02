Kia Carens 2022 từ 271 triệu đồng tại Ấn Độ, sắp về Việt Nam

Kia Motors vừa chính thức công bố giá xe Kia Carens 2022 tại thị trường Ấn Độ, với 12 phiên bản khác nhau. Với mức giá quy đổi dao động trong khoảng 11.900 - 22.500 USD (~ 271 - 512 triệu đồng), Kia Carens 2022 trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc MPV khi có lợi thế khá tốt về giá bán. Tính đến thời điểm hiện tại, Kia Carens 2022 đã nhận được hơn 19.000 đơn đặt hàng chỉ sau một tháng nhận cọc. Tại Ấn Độ, Kia Carens 2022 mới có 5 phiên bản chính là Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury và Luxury Plus. Trong đó mỗi phiên bản có 3 tùy chọn cấu hình động cơ: máy xăng 1.5L mạnh 115 mã lực / 114 Nm, máy xăng tăng áp 1.4L mạnh 140 mã lực / 242 Nm và máy dầu 1.5L mạnh 115 mã lực / 250 Nm. Xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn, đi kèm tùy chọn nâng cấp lên hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp đối với máy xăng và tự động 6 cấp với máy dầu. Ở thế hệ thứ tư, Kia Carens 2022 chia sẻ chung nền tảng khung gầm với Seltos, được hãng xe Hàn Quốc gọi là Recreational Vehicle - một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến đi xa. Tổng thể kích thước DxRxC của Carens lần lượt là 4.540 x 1.800 x 1.700 mm, trục cơ sở 2.780mm. Kia Carens 2022 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United, nên có “ngoại hình” trông khá khoẻ khoắn, năng động và có phần hơi táo bạo, thể hiện rõ nhất ở phần đầu xe. Chiếc MPV được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn cùng hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên và đèn pha ở dưới. Nhìn ngang hông xe, chiếc MPV Kia Carens 7 chỗ tới từ Hàn Quốc có phần thân mang đậm phong cách SUV, trong khi phần mái được làm phẳng theo cách thiết kế thường thấy trên những chiếc minivan truyền thống. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn 2 màu thể thao, đèn hậu LED vắt ngang đuôi xe và cửa cốp có thiết kế thẳng đứng. Bước vào trong cabin, Kia Carens 2022 có không gian nội thất rộng rãi cùng những trang bị tiện nghi hiện đại. Mặt táp-lô của xe có thiết kế uốn cong mềm mại, thời thượng hơn so với mặt bằng chung phân khúc. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch hoặc 10,25 inch hỗ trợ cập nhật tự động qua Internet và cụm đồng hồ đo kỹ thuật số sắc nét. Chưa hết, Kia Carens 2022 còn sở hữu hệ thống âm thanh Bose 8 loa, đèn nội thất 64 màu, cửa sổ trời SkyLight, hệ thống lọc không khí, bộ chọn chế độ lái, khay đựng cốc có khả năng làm mát, cửa gió điều hòa cho cả ba hàng ghế, 5 cổng USB-C, rèm che nắng phía sau,... Theo dự kiến, Kia Carens 2022 sẽ cập bến nước ta vào khoảng cuối năm nay và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với một số cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7 và Toyota Veloz. Video: Giới thiệu Kia Carens 2022 thế hệ mới.

Kia Motors vừa chính thức công bố giá xe Kia Carens 2022 tại thị trường Ấn Độ, với 12 phiên bản khác nhau. Với mức giá quy đổi dao động trong khoảng 11.900 - 22.500 USD (~ 271 - 512 triệu đồng), Kia Carens 2022 trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc MPV khi có lợi thế khá tốt về giá bán. Tính đến thời điểm hiện tại, Kia Carens 2022 đã nhận được hơn 19.000 đơn đặt hàng chỉ sau một tháng nhận cọc. Tại Ấn Độ, Kia Carens 2022 mới có 5 phiên bản chính là Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury và Luxury Plus. Trong đó mỗi phiên bản có 3 tùy chọn cấu hình động cơ: máy xăng 1.5L mạnh 115 mã lực / 114 Nm, máy xăng tăng áp 1.4L mạnh 140 mã lực / 242 Nm và máy dầu 1.5L mạnh 115 mã lực / 250 Nm. Xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn, đi kèm tùy chọn nâng cấp lên hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp đối với máy xăng và tự động 6 cấp với máy dầu. Ở thế hệ thứ tư, Kia Carens 2022 chia sẻ chung nền tảng khung gầm với Seltos, được hãng xe Hàn Quốc gọi là Recreational Vehicle - một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến đi xa. Tổng thể kích thước DxRxC của Carens lần lượt là 4.540 x 1.800 x 1.700 mm, trục cơ sở 2.780mm. Kia Carens 2022 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United, nên có “ngoại hình” trông khá khoẻ khoắn, năng động và có phần hơi táo bạo, thể hiện rõ nhất ở phần đầu xe. Chiếc MPV được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn cùng hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên và đèn pha ở dưới. Nhìn ngang hông xe, chiếc MPV Kia Carens 7 chỗ tới từ Hàn Quốc có phần thân mang đậm phong cách SUV, trong khi phần mái được làm phẳng theo cách thiết kế thường thấy trên những chiếc minivan truyền thống. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn 2 màu thể thao, đèn hậu LED vắt ngang đuôi xe và cửa cốp có thiết kế thẳng đứng. Bước vào trong cabin, Kia Carens 2022 có không gian nội thất rộng rãi cùng những trang bị tiện nghi hiện đại. Mặt táp-lô của xe có thiết kế uốn cong mềm mại, thời thượng hơn so với mặt bằng chung phân khúc. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch hoặc 10,25 inch hỗ trợ cập nhật tự động qua Internet và cụm đồng hồ đo kỹ thuật số sắc nét. Chưa hết, Kia Carens 2022 còn sở hữu hệ thống âm thanh Bose 8 loa, đèn nội thất 64 màu, cửa sổ trời SkyLight, hệ thống lọc không khí, bộ chọn chế độ lái, khay đựng cốc có khả năng làm mát, cửa gió điều hòa cho cả ba hàng ghế, 5 cổng USB-C, rèm che nắng phía sau,... Theo dự kiến, Kia Carens 2022 sẽ cập bến nước ta vào khoảng cuối năm nay và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với một số cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7 và Toyota Veloz. Video: Giới thiệu Kia Carens 2022 thế hệ mới.