Kia Carens 2022 chưa có giá bán đã “cháy hàng”, đe dọa Innova

Kia Carens 2022 mới đã chính thức tái xuất thị trường vào hồi giữa tháng 12 năm ngoái. Đến hôm 14/1/2022 vừa qua, hãng Kia đã bắt đầu nhận cọc của khách hàng muốn mua mẫu MPV cỡ nhỏ này. Theo Kia, trong ngày đầu tiên mở bán đã có 7.738 khách hàng Ấn Độ đặt mua Carens thế hệ mới. Trước Kia Carens 2022, chưa có mẫu MPV nào được đặt cọc nhiều như thế trong ngày đầu tiên mở bán tại Ấn Độ. Con số này càng ấn tượng hơn khi giá xe Kia Carens 2202 hiện vẫn chưa được công bố. Như thông tin đã đưa, Kia Carens 2022 là tân binh của phân khúc MPV 7 chỗ tại Ấn Độ, cạnh tranh với Suzuki Ertiga và XL6. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Kia Seltos, mẫu MPV này sở hữu chiều dài 4.540 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm và chiều cao gầm 195 mm. So với Suzuki Ertiga và thậm chí cả Toyota Innova, Kia Carens mới có chiều dài cơ sở lớn hơn. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United nên Kia Carens 2022 trông khá táo bạo. Xe được trang bị hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên, đèn pha ở dưới, lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn và nắp ca-pô bằng phẳng. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 16 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn 2 màu thể thao, nẹp màu đen bao quanh hốc bánh theo phong cách SUV, đèn hậu LED vắt ngang đuôi xe và cửa cốp có thiết kế thẳng đứng. Bên trong Carens 2022 là không gian nội thất rộng rãi và trang bị hiện đại. Xe được trang bị mặt táp-lô uốn cong mềm mại, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch hoặc 10,25 inch, vô lăng vát đáy thể thao, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, ghế trước làm mát, hệ thống lọc không khí và tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi. Khi mua mẫu xe MPV Kia Carens 2022, khách hàng Ấn Độ có thể chọn phiên bản 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Ở phiên bản 7 chỗ, hàng ghế thứ hai còn có tính năng gập 1 chạm để hành khách đi xuống dưới dễ dàng hơn. Trong khi đó, phiên bản 6 chỗ được trang bị 2 ghế thương gia ở giữa. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu MPV này có 3 tùy chọn động cơ, tương tự Seltos. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Tiếp đến là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Hai động cơ 1.5L sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn hoặc hộp số tự động 6 cấp tùy chọn. Trong khi đó, động cơ xăng 1.4L đi với hộp số sàn không chân côn iMT hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử, trợ lực phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến đỗ xe phía sau và cảnh báo áp suất lốp. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu MPV này có 5 bản trang bị là Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury và Luxury Plus. Theo kế hoạch, Kia Carens 2022 sẽ được sản xuất tại Ấn Độ để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu sang Indonesia hoặc châu Mỹ Latin. Video: Giới thiệu Kia Carens 2022 thế hệ mới.

