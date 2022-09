Khám phá MG Marvel R Electric - SUV 5 chỗ sắp ra mắt Việt Nam

Theo công bố của MG, hãng xe ra mắt 2 mẫu xe chưa từng xuất hiện tại Việt Nam, đó là MG4 và Marvel R Electric. Cả hai mẫu xe này đều thuộc phân khúc xe điện. Nếu như MG4 là xe hatchback hạng C thì MG Marvel R Electric lại được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Theo công bố của MG, hãng xe ra mắt 2 mẫu xe chưa từng xuất hiện tại Việt Nam, đó là MG4 và Marvel R Electric. Cả hai mẫu xe này đều thuộc phân khúc xe điện. Nếu như MG4 là xe hatchback hạng C thì MG Marvel R Electric 2023 mới lại được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Đây là mẫu xe đã từng chính thức ra mắt thị trường châu Âu vào hồi tháng 10 năm ngoái. MG Marvel R Electric sở hữu kích thước khá lớn so với những mẫu SUV hạng C thông thường. Cụ thể, xe có chiều dài 4.674 mm, rộng 1.919 mm, cao 1.618 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Như vậy, mẫu xe này dài hơn 100 mm, rộng hơn 43 mm, thấp hơn 67 mm và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 80 mm so với MG HS. Không chỉ có kích thước lớn, MG Marvel R Electric còn mang trên mình thiết kế ngoại thất khá bắt mắt. Cụ thể, xe được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" nằm ở phía trên và vắt ngang đầu xe. Cụm đèn pha LED được đặt sâu trong hốc bên dưới. Vì là ô tô điện nên MG Marvel R Electric không có lưới tản nhiệt. Thay vào đó, xe chỉ có hốc gió trung tâm hình thang rộng trên cản trước. Chưa hết, mẫu SUV thuần điện hạng C này còn có đường dập gân nổi bật, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu, và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe. Bên dưới là khe gió nhỏ sau chắn bùn trước và bộ vành hợp kim với thiết kế 5 chấu kép phối 2 màu thể thao. Trong khi đó, phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe khiến khu vực này trông như rộng hơn. Trên cản sau còn có khe gió hình tam giác khá lớn ở hai góc và nẹp mạ crôm trang trí. Nhờ kích thước lớn, MG Marvel R Electric đi kèm nội thất 5 chỗ ngồi rộng rãi với khoang hành lý có thể tích 357 lít ngay cả khi ghế sau không gập xuống. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự của nội thất lại nằm ở những trang bị khá hào nhoáng mà mẫu xe này có được. Tại thị trường châu Âu, MG Marvel R Electric có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 19,4 inch nằm dọc, phục vụ hệ thống thông tin giải trí MG iSmart đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và các dịch vụ của Amazon. Ngay bên dưới màn hình trung tâm là núm xoay chuyển số khá lớn. Thêm vào đó là ghế bọc da pha nỉ, vô lăng vát đáy thể thao, bộ bàn đạp bằng kim loại, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, 4 cổng USB, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và ngăn chứa đồ khá lớn dưới bệ tì tay trung tâm, tích hợp sạc điện thoại thông minh không dây. Ở bản cao cấp, xe sẽ có thêm camera 360 độ, hệ thống đèn viền nội thất, tính năng sưởi ghế và hệ thống âm thanh Bose.Giá xe MG Marvel R Electric 2023 ở thị trường châu Âu hiện dao động từ 39.990 - 47.990 Euro (khoảng 942 triệu đến 1,13 tỷ đồng). Chưa rõ MG có kế hoạch phân phối mẫu xe điện này ở thị trường Việt Nam hay không. Rất có thể MG chỉ trưng bày Marvel R Electric tại triển lãm VMS 2022 như một động thái thăm dò thị trường. Video: MG Marvel R Electric 2023 cập bến châu Âu.

