Kandi K27 - ôtô điện Trung Quốc chỉ 140 triệu đồng tại Mỹ

Kandi Technologies Group là công ty chuyên sản xuất pin và ôtô điện đến từ Trung Quốc. Đặt trụ sở chính tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Kandi có cả chi nhánh tại Mỹ. Vào hồi tháng 8 năm nay, Kandi đã giới thiệu 2 mẫu ôtô điện có tên K27 và K23 tại thị trường Mỹ. Đến nay, 2 mẫu Kandi K27 2021 mới được Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) duyệt để bày bán tại thị trường này. Tại thị trường Mỹ, Kandi K27 và K23 có một lợi thế lớn về giá bán. Theo đó, giá bán lẻ đề xuất của Kandi K27 là 20.499 USD hoặc 17.499 USD cho 1.000 khách hàng đầu tiên mua xe. Sau khi trừ ưu đãi thuế liên bang, Kandi K27 có giá chỉ còn 9.999 USD. Tuy nhiên, tại một số bang như Colorado, mẫu ô tô điện này sẽ được trừ thêm ưu đãi thuế của bang nên giảm giá xuống chỉ còn 5.999 USD (khoảng 140 triệu đồng). Trong khi đó, giá xe điện Kandi K23 là 29.999 USD hoặc 27.499 USD cho 1.000 khách hàng đầu tiên mua xe. Giá của mẫu xe này sau khi trừ ưu đãi thuế liên bang là 19.999 USD. Tại bang Colorado, Kandi K23 sẽ có giá chỉ 15.999 USD (371,5 triệu đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Mỹ sẽ nhận về những chiếc ô tô điện khá nhỏ gọn. Theo đó, Kia K27 sở hữu chiều dài 3.460 mm, rộng 1.469 mm, cao 1.615 mm, chiều dài cơ sở 2.455 mm và trọng lượng 1.030 kg. Bên trong Kandi K27 là không gian nội thất 4 chỗ với màn hình thông tin giải trí 9 inch, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên dưới màn hình này là 2 cửa gió điều hòa trung tâm và cụm điều khiển trung tâm với cần số và núm xoay chỉnh điều hòa. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Kandi K27 là mô-tơ điện có công suất tối đa 61 mã lực. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và cụm pin 17,69 kWh, cho phép xe chạy hết quãng đường 95 km đồng thời đạt vận tốc tối đa 101 km/h. Thời gian sạc pin cho mẫu xe điện này là 7 tiếng đồng hồ. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như hệ thống chống trộm, khóa cửa cảm biến tốc độ, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảnh báo chạy quá tốc độ, cảnh báo thắt dây an toàn, camera lùi, kết nối Bluetooth rảnh tay và 2 túi khí trước. So với K27, Kandi K23 có kích thước lớn hơn đáng kể, bao gồm chiều dài 3.972 mm, rộng 1.638 mm, cao 1.623 mm, chiều dài cơ sở 2.649 mm và trọng lượng 1.340 kg. Không những thế, Kandi K23 còn được trang bị tốt hơn người anh em K27. Bên trong Kandi K23 cũng là không gian nội thất 4 chỗ nhưng rộng hơn và dùng màn hình cảm ứng 10 inch. "Trái tim" của Kandi K23 là mô-tơ điện có công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm. Động cơ này lấy năng lượng từ cụm pin 41,4 kWh và cũng kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Nhờ đó, Kandi K23 có phạm vi hoạt động 179 km và tốc độ tối đa 113 km/h. Thời gian sạc pin của mẫu xe này là 7,5 tiếng đồng hồ. Ông Johnny Tai, CEO của Kandi Mỹ, cho biết: "Đây là một dấu mốc đối với thương hiệu Kandi. Bằng việc nhận chứng chỉ cuối cùng này, chúng tôi có thể chính thức mang những mẫu ô tô điện giá rẻ nhất đến thị trường Mỹ. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện kế hoạch và mong chờ việc đưa những mẫu ô tô điện của mình ra đường phố Mỹ thật sớm". Video: Chi tiết Kandi K27 tại Mỹ.

Kandi Technologies Group là công ty chuyên sản xuất pin và ôtô điện đến từ Trung Quốc. Đặt trụ sở chính tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Kandi có cả chi nhánh tại Mỹ. Vào hồi tháng 8 năm nay, Kandi đã giới thiệu 2 mẫu ôtô điện có tên K27 và K23 tại thị trường Mỹ. Đến nay, 2 mẫu Kandi K27 2021 mới được Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) duyệt để bày bán tại thị trường này. Tại thị trường Mỹ, Kandi K27 và K23 có một lợi thế lớn về giá bán. Theo đó, giá bán lẻ đề xuất của Kandi K27 là 20.499 USD hoặc 17.499 USD cho 1.000 khách hàng đầu tiên mua xe. Sau khi trừ ưu đãi thuế liên bang, Kandi K27 có giá chỉ còn 9.999 USD. Tuy nhiên, tại một số bang như Colorado, mẫu ô tô điện này sẽ được trừ thêm ưu đãi thuế của bang nên giảm giá xuống chỉ còn 5.999 USD (khoảng 140 triệu đồng). Trong khi đó, giá xe điện Kandi K23 là 29.999 USD hoặc 27.499 USD cho 1.000 khách hàng đầu tiên mua xe. Giá của mẫu xe này sau khi trừ ưu đãi thuế liên bang là 19.999 USD. Tại bang Colorado, Kandi K23 sẽ có giá chỉ 15.999 USD (371,5 triệu đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Mỹ sẽ nhận về những chiếc ô tô điện khá nhỏ gọn. Theo đó, Kia K27 sở hữu chiều dài 3.460 mm, rộng 1.469 mm, cao 1.615 mm, chiều dài cơ sở 2.455 mm và trọng lượng 1.030 kg. Bên trong Kandi K27 là không gian nội thất 4 chỗ với màn hình thông tin giải trí 9 inch, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên dưới màn hình này là 2 cửa gió điều hòa trung tâm và cụm điều khiển trung tâm với cần số và núm xoay chỉnh điều hòa. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Kandi K27 là mô-tơ điện có công suất tối đa 61 mã lực. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và cụm pin 17,69 kWh, cho phép xe chạy hết quãng đường 95 km đồng thời đạt vận tốc tối đa 101 km/h. Thời gian sạc pin cho mẫu xe điện này là 7 tiếng đồng hồ. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như hệ thống chống trộm, khóa cửa cảm biến tốc độ, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảnh báo chạy quá tốc độ, cảnh báo thắt dây an toàn, camera lùi, kết nối Bluetooth rảnh tay và 2 túi khí trước. So với K27, Kandi K23 có kích thước lớn hơn đáng kể, bao gồm chiều dài 3.972 mm, rộng 1.638 mm, cao 1.623 mm, chiều dài cơ sở 2.649 mm và trọng lượng 1.340 kg. Không những thế, Kandi K23 còn được trang bị tốt hơn người anh em K27. Bên trong Kandi K23 cũng là không gian nội thất 4 chỗ nhưng rộng hơn và dùng màn hình cảm ứng 10 inch. "Trái tim" của Kandi K23 là mô-tơ điện có công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm. Động cơ này lấy năng lượng từ cụm pin 41,4 kWh và cũng kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Nhờ đó, Kandi K23 có phạm vi hoạt động 179 km và tốc độ tối đa 113 km/h. Thời gian sạc pin của mẫu xe này là 7,5 tiếng đồng hồ. Ông Johnny Tai, CEO của Kandi Mỹ, cho biết: "Đây là một dấu mốc đối với thương hiệu Kandi. Bằng việc nhận chứng chỉ cuối cùng này, chúng tôi có thể chính thức mang những mẫu ô tô điện giá rẻ nhất đến thị trường Mỹ. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện kế hoạch và mong chờ việc đưa những mẫu ô tô điện của mình ra đường phố Mỹ thật sớm". Video: Chi tiết Kandi K27 tại Mỹ.