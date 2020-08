Xe ôtô điện rẻ nhất Mỹ, từ 10.000 USD đến từ Trung Quốc

Một trong những rào cản khiến xe điện chưa thể phổ biến hơn ở thời điểm hiện tại là giá cả. Một chiếc xe điện vẫn có giá trung bình đắt hơn đáng kể so với một chiếc xe động cơ đốt trong truyền thống. Những mẫu xe ôtô điện rẻ nhất hiện tại bao gồm Nissan Leaf và Mini Cooper SE sắp ra mắt, cả hai có giá khởi điểm khoảng 30.000 USD. Đó là lý do tại sao sự xuất hiện của nhà sản xuất xe điện Kandi America là rất quan trọng, và sản phẩm sàn của họ, Model K27, sẽ chỉ có giá 19.999 USD trước khi miễn trừ các khoản thuế đặc biệt. Nếu tính cả thuế, giá xe sẽ giảm xuống còn 12.499 USD, rẻ đến bất ngờ. Kandi là một thương hiệu vốn có nguồn gốc Trung Quốc, và đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc phát triển một mẫu xe điện có giá thấp hơn hẳn những thương hiệu danh tiếng. Kandi America có trụ sở tại Garland, Texas, và đã sản xuất xe điện tại nội địa Trung Quốc kể từ năm 2012. Cùng với Model K27, một mẫu xe điện lớn hơn nhưng lại mang cái tên dễ gây hiểu lầm Model K23 sẽ có giá khởi điểm 29.999 USD, hoặc chỉ 22.499 USD sau khi tính thuế liên bang. Đương nhiên, với cái giá khởi điểm thế này, cả hai chiếc xe chỉ mang các trang bị cơ bản nhất. K27 chỉ có 27 mã lực cực khiêm tốn và đạt tốc độ tối đa chỉ 101 km/h, vậy nên tốt nhất là người dùng không nên đưa nó vào làn tốc độ nhanh trên cao tốc. Cụm pin 17,69 kWh của xe mất 7 tiếng để sạc thông qua một nguồn 240 V và sẽ cung cấp cự li di chuyển khoảng 160 km. Ngoại trừ màn hình cảm ứng trung tâm cỡ 9 inch, cabin xe trông rất đơn giản. Ít nhất, người dùng cũng có một camera nhìn phía sau, hai túi khí phía trước, và kết nối Bluetooth. Ở chiều dài 3.460 mm, Kandi K27 ngắn hơn khoảng 378 mm so với một chiếc hatchback Mini Cooper 2 cửa, thế nhưng vẫn có thể nhét vừa 4 người lớn. Mẫu K23 lớn hơn có 28 mã lực và có thể đạt tốc độ 112,6 km/h, trong khi cụm pin lithium ba chất 41,4 kWh của nó cung cấp cự li di chuyển xa hơn đáng kể khoảng 302 km, cho dù thời gian sạc tăng lên 7,5 tiếng. Nội thất của nó trông cũng đơn giản tương đương nhưng có màn hình cảm ứng 10 inch lớn hơn một chút. Nhìn chung, cả hai mẫu xe điện Kandi tại Mỹ trông đều rất bình thường và không có gì đặc biệt lôi cuốn. Tuy nhiên, điểm quan trọng là chúng rất rẻ, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều người mà vẫn đảm bảo thân thiện môi trường. Video: Quảng cáo xe điện giá rẻ Kandi K23 của trung Quốc tại Mỹ.

Một trong những rào cản khiến xe điện chưa thể phổ biến hơn ở thời điểm hiện tại là giá cả. Một chiếc xe điện vẫn có giá trung bình đắt hơn đáng kể so với một chiếc xe động cơ đốt trong truyền thống. Những mẫu xe ôtô điện rẻ nhất hiện tại bao gồm Nissan Leaf và Mini Cooper SE sắp ra mắt, cả hai có giá khởi điểm khoảng 30.000 USD. Đó là lý do tại sao sự xuất hiện của nhà sản xuất xe điện Kandi America là rất quan trọng, và sản phẩm sàn của họ, Model K27, sẽ chỉ có giá 19.999 USD trước khi miễn trừ các khoản thuế đặc biệt. Nếu tính cả thuế, giá xe sẽ giảm xuống còn 12.499 USD, rẻ đến bất ngờ. Kandi là một thương hiệu vốn có nguồn gốc Trung Quốc, và đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc phát triển một mẫu xe điện có giá thấp hơn hẳn những thương hiệu danh tiếng. Kandi America có trụ sở tại Garland, Texas, và đã sản xuất xe điện tại nội địa Trung Quốc kể từ năm 2012. Cùng với Model K27, một mẫu xe điện lớn hơn nhưng lại mang cái tên dễ gây hiểu lầm Model K23 sẽ có giá khởi điểm 29.999 USD, hoặc chỉ 22.499 USD sau khi tính thuế liên bang. Đương nhiên, với cái giá khởi điểm thế này, cả hai chiếc xe chỉ mang các trang bị cơ bản nhất. K27 chỉ có 27 mã lực cực khiêm tốn và đạt tốc độ tối đa chỉ 101 km/h, vậy nên tốt nhất là người dùng không nên đưa nó vào làn tốc độ nhanh trên cao tốc. Cụm pin 17,69 kWh của xe mất 7 tiếng để sạc thông qua một nguồn 240 V và sẽ cung cấp cự li di chuyển khoảng 160 km. Ngoại trừ màn hình cảm ứng trung tâm cỡ 9 inch, cabin xe trông rất đơn giản. Ít nhất, người dùng cũng có một camera nhìn phía sau, hai túi khí phía trước, và kết nối Bluetooth. Ở chiều dài 3.460 mm, Kandi K27 ngắn hơn khoảng 378 mm so với một chiếc hatchback Mini Cooper 2 cửa, thế nhưng vẫn có thể nhét vừa 4 người lớn. Mẫu K23 lớn hơn có 28 mã lực và có thể đạt tốc độ 112,6 km/h, trong khi cụm pin lithium ba chất 41,4 kWh của nó cung cấp cự li di chuyển xa hơn đáng kể khoảng 302 km, cho dù thời gian sạc tăng lên 7,5 tiếng. Nội thất của nó trông cũng đơn giản tương đương nhưng có màn hình cảm ứng 10 inch lớn hơn một chút. Nhìn chung, cả hai mẫu xe điện Kandi tại Mỹ trông đều rất bình thường và không có gì đặc biệt lôi cuốn. Tuy nhiên, điểm quan trọng là chúng rất rẻ, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều người mà vẫn đảm bảo thân thiện môi trường. Video: Quảng cáo xe điện giá rẻ Kandi K23 của trung Quốc tại Mỹ.