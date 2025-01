JMEV ra mắt EV3 Plus 2025 chỉ 205 triệu đồng "đấu" Wuling Bingo

Jiangling đã ra mắt phiên bản 2025 của JMEV Yizhi EV3 Plus được biết đến trên toàn thế giới với tên gọi JMEV EV3 Plus 2025 mới. Nó sẽ cạnh tranh với những chiếc xe như BYD Seagull và Wuling Bingo. Chỉ có hai phiên bản, giá xe JMEV EV3 Plus 2025 bản Comfort là 62.800 nhân dân tệ (8.550 USD - khoảng 205 triệu đồng) và Luxury có giá 66.800 nhân dân tệ (9.100 USD - khoảng 218 triệu đồng). Jiangling có lẽ được biết đến nhiều hơn với cái tên JMC. Mặc dù công ty này là nhà sản xuất xe tải, nhưng đây cũng là công ty đứng sau thương hiệu Landwind nổi tiếng, cùng với Yusheng, và có liên doanh với Ford. EV3 Plus đến từ bộ phận năng lượng mới của Jiangling, được gọi là JMEV. Mặc dù đã được bán từ năm 2019, chiếc xe này vẫn hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm. Chiếc xe điện đáng chú ý duy nhất đến từ JMC cho đến nay là Ford Territory, phiên bản điện khí hóa của Yusheng S330, Territory cũng có sẵn dưới dạng ICE. Cũng cần lưu ý rằng vào ngày 13/1/2025, cũng đã có thông báo rằng chiếc xe thể thao SC-01 do Xiaomi hậu thuẫn cũng sẽ trở thành một phần của thương hiệu JMEV. Chiếc xe này là một chiếc hatchback có vẻ ngoài khá hấp dẫn với kích thước 3720/1640/1535 mm và chiều dài cơ sở 2390 mm. Trọng lượng không tải là 1060 kg. Bên trong, xe điện JMEV EV3 Plus 2025 có vẻ khá cơ bản, với màn hình thông tin giải trí trung tâm gắn trên bảng điều khiển. Có lẽ màn hình này cũng đóng vai trò như màn hình hiển thị cụm đồng hồ, vì dường như không có màn hình riêng biệt. Hình ảnh cho thấy một chiếc xe màu hồng, cũng mở rộng chủ đề màu hồng vào bên trong. Công suất đến từ động cơ điện 50 kW cung cấp mô-men xoắn cực đại 125 Nm. Đây là sự gia tăng so với động cơ 40 kW và 36 kW có trong các phiên bản trước của xe. Phiên bản 2025 sử dụng pin 30,24 kWh cung cấp phạm vi CLTC lên tới 330 km. Tốc độ tối đa là 102 km/h. Video: Chi tiết JMEV EV3 Plus 2025 chạy điện hoàn toàn mới.

Jiangling đã ra mắt phiên bản 2025 của JMEV Yizhi EV3 Plus được biết đến trên toàn thế giới với tên gọi JMEV EV3 Plus 2025 mới. Nó sẽ cạnh tranh với những chiếc xe như BYD Seagull và Wuling Bingo. Chỉ có hai phiên bản, giá xe JMEV EV3 Plus 2025 bản Comfort là 62.800 nhân dân tệ (8.550 USD - khoảng 205 triệu đồng) và Luxury có giá 66.800 nhân dân tệ (9.100 USD - khoảng 218 triệu đồng). Jiangling có lẽ được biết đến nhiều hơn với cái tên JMC. Mặc dù công ty này là nhà sản xuất xe tải, nhưng đây cũng là công ty đứng sau thương hiệu Landwind nổi tiếng, cùng với Yusheng, và có liên doanh với Ford. EV3 Plus đến từ bộ phận năng lượng mới của Jiangling, được gọi là JMEV. Mặc dù đã được bán từ năm 2019, chiếc xe này vẫn hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm. Chiếc xe điện đáng chú ý duy nhất đến từ JMC cho đến nay là Ford Territory, phiên bản điện khí hóa của Yusheng S330, Territory cũng có sẵn dưới dạng ICE. Cũng cần lưu ý rằng vào ngày 13/1/2025, cũng đã có thông báo rằng chiếc xe thể thao SC-01 do Xiaomi hậu thuẫn cũng sẽ trở thành một phần của thương hiệu JMEV. Chiếc xe này là một chiếc hatchback có vẻ ngoài khá hấp dẫn với kích thước 3720/1640/1535 mm và chiều dài cơ sở 2390 mm. Trọng lượng không tải là 1060 kg. Bên trong, xe điện JMEV EV3 Plus 2025 có vẻ khá cơ bản, với màn hình thông tin giải trí trung tâm gắn trên bảng điều khiển. Có lẽ màn hình này cũng đóng vai trò như màn hình hiển thị cụm đồng hồ, vì dường như không có màn hình riêng biệt. Hình ảnh cho thấy một chiếc xe màu hồng, cũng mở rộng chủ đề màu hồng vào bên trong. Công suất đến từ động cơ điện 50 kW cung cấp mô-men xoắn cực đại 125 Nm. Đây là sự gia tăng so với động cơ 40 kW và 36 kW có trong các phiên bản trước của xe. Phiên bản 2025 sử dụng pin 30,24 kWh cung cấp phạm vi CLTC lên tới 330 km. Tốc độ tối đa là 102 km/h. Video: Chi tiết JMEV EV3 Plus 2025 chạy điện hoàn toàn mới.