Khám phá “thành phố nổi” Nimitz trên đại dương của Hải quân Mỹ (Tết)

USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay lớp Nimitz thứ tư của Hải quân Mỹ và được đặt theo tên của tổng thống thứ 26 của quốc gia này. Đây là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và nó được ví như một thành phố nổi trên biển. Ảnh: Commander. USS Theodore Roosevelt là siêu tàu sân bay được khởi đóng ngày 31/10/1981 và hạ thủy sau đó ba năm. Tàu được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ ngày 25/10/1986. Logo của tàu có hình bán thân của Tổng thống Roosevelt, bên dưới là chữ "TR" (viết tắt của Theodore Roosevelt) và dòng khẩu hiệu tiếng Latin "Qui Plantavit Curabit" (Người ươm mầm ta sẽ chăm sóc ta). Ảnh: Reddit. Để lắp ráp Theodore Roosevelt, Công ty Newport News Shipbuilding đã sử dụng một kỹ thuật mới vào thời điểm đó được gọi là xây dựng mô-đun. Để đóng một con tàu có cấu trúc mô-đun, các mô-đun lớn được xây dựng độc lập với nhau. Ảnh: Reddit. Sau khi các mô-đun được xây dựng độc lập, chúng được nâng lên vị trí và hàn lại với nhau. Việc xây dựng một con tàu với kết cấu mô-đun đòi hỏi cần cẩu giàn lớn, mỗi cần cẩu có khả năng nâng được 900 tấn. Ảnh: The National Interest. May mắn thay, tất cả các kết cấu mô-đun trên tàu Theodore Roosevelt khi hàn lại với nhau đều hoạt động trơn tru, rút ngắn khoảng 16 tháng so với tổng thời gian dự kiến xây dựng và sự tiến bộ này đã làm thay đổi cách đóng tàu sân bay. Những chiếc tàu sân bay ra đời sau Theodore Roosevelt đều được đóng bằng kết cấu mô-đun. Ảnh: Reddit. USS Theodore Roosevelt có chiều dài 333 m, rộng 77 m và lượng giãn nước đầy tải 106.000 tấn, là một trong những chiến hạm lớn nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ. Với thủy thủ đoàn khoảng 5.700 người, USS Theodore Roosevelt được ví như một "thành phố nổi" trên đại dương. Tàu có vận tốc khoảng 56 km/h. Năng lượng cung cấp cho Theodore Roosevelt là 2 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A4W và bốn tua bin hơi nước dẫn động bốn trục để đẩy các chân vịt khổng lồ của tàu. Vì sử dụng năng lượng hạt nhân, các tàu sân bay này có thể hoạt động trong vòng 20 năm mà không cần nạp nhiên liệu và có thời gian phục vụ là trên 50 năm. Năm 2002, USS Theodore Roosevelt từng hoạt động 159 ngày liên tiếp trên biển, phá vỡ kỷ lục về thời gian hoạt động trên biển lâu nhất của tàu chiến từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. USS Theodore Roosevelt có 4 đường băng và 4 máy phóng máy bay. Boong tàu rộng khoảng 18.000 m2 là không gian cất cánh của hàng chục máy bay chiến đấu như F/A-18E/F Super Hornet. Tàu sân bay này có thể chở theo 90 máy bay các loại. Kể từ khi được đưa vào biên chế, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tham gia nhiều sứ mệnh quan trọng của Quân đội Mỹ và được triển khai tới nhiều vùng biển trên khắp thế giới. USS Theodore Roosevelt hiện diện trong hầu hết các cuộc xung đột thời hậu Chiến tranh Lạnh. Năm 1991, tàu sân bay này đã tham gia không kích các mục tiêu tại Iraq trong chiến dịch "Bão táp sa mạc". Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, USS Theodore Roosevelt được triển khai tới Trung Đông và tham gia các cuộc tấn công đầu tiên vào mạng lưới khủng bố Al Qaeda và Taliban. Tàu Theodore Roosevelt cũng đã phải quay trở lại vùng biển nội địa, ngoài khơi bờ biển Bắc Carolina vào năm 1996 để sửa chữa, khi nó va chạm với tàu USS Leyte Gulf. Vụ va chạm là lỗi của Theodore Roosevelt. Đuôi tàu Theodore Roosevelt đã va chạm với mũi tàu Leyte, chi phí để tu sửa 2 tàu lên tới 9 triệu đô. Vào ngày 5/3/2020, Theodore Roosevelt cùng với tàu tuần dương USS Bunker Hill, đã đến Đà Nẵng, Việt Nam, trong chuyến thăm kỷ niệm 25 năm quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Và đến năm 2021, tàu Theodore Roosevelt đã được cải tạo để có thể chứa máy bay chiến đấu F-35.

USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay lớp Nimitz thứ tư của Hải quân Mỹ và được đặt theo tên của tổng thống thứ 26 của quốc gia này. Đây là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và nó được ví như một thành phố nổi trên biển. Ảnh: Commander. USS Theodore Roosevelt là siêu tàu sân bay được khởi đóng ngày 31/10/1981 và hạ thủy sau đó ba năm. Tàu được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ ngày 25/10/1986. Logo của tàu có hình bán thân của Tổng thống Roosevelt, bên dưới là chữ "TR" (viết tắt của Theodore Roosevelt) và dòng khẩu hiệu tiếng Latin "Qui Plantavit Curabit" (Người ươm mầm ta sẽ chăm sóc ta). Ảnh: Reddit. Để lắp ráp Theodore Roosevelt, Công ty Newport News Shipbuilding đã sử dụng một kỹ thuật mới vào thời điểm đó được gọi là xây dựng mô-đun. Để đóng một con tàu có cấu trúc mô-đun, các mô-đun lớn được xây dựng độc lập với nhau. Ảnh: Reddit. Sau khi các mô-đun được xây dựng độc lập, chúng được nâng lên vị trí và hàn lại với nhau. Việc xây dựng một con tàu với kết cấu mô-đun đòi hỏi cần cẩu giàn lớn, mỗi cần cẩu có khả năng nâng được 900 tấn. Ảnh: The National Interest. May mắn thay, tất cả các kết cấu mô-đun trên tàu Theodore Roosevelt khi hàn lại với nhau đều hoạt động trơn tru, rút ngắn khoảng 16 tháng so với tổng thời gian dự kiến xây dựng và sự tiến bộ này đã làm thay đổi cách đóng tàu sân bay. Những chiếc tàu sân bay ra đời sau Theodore Roosevelt đều được đóng bằng kết cấu mô-đun. Ảnh: Reddit. USS Theodore Roosevelt có chiều dài 333 m, rộng 77 m và lượng giãn nước đầy tải 106.000 tấn, là một trong những chiến hạm lớn nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ. Với thủy thủ đoàn khoảng 5.700 người, USS Theodore Roosevelt được ví như một "thành phố nổi" trên đại dương. Tàu có vận tốc khoảng 56 km/h. Năng lượng cung cấp cho Theodore Roosevelt là 2 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A4W và bốn tua bin hơi nước dẫn động bốn trục để đẩy các chân vịt khổng lồ của tàu. Vì sử dụng năng lượng hạt nhân, các tàu sân bay này có thể hoạt động trong vòng 20 năm mà không cần nạp nhiên liệu và có thời gian phục vụ là trên 50 năm. Năm 2002, USS Theodore Roosevelt từng hoạt động 159 ngày liên tiếp trên biển, phá vỡ kỷ lục về thời gian hoạt động trên biển lâu nhất của tàu chiến từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. USS Theodore Roosevelt có 4 đường băng và 4 máy phóng máy bay. Boong tàu rộng khoảng 18.000 m2 là không gian cất cánh của hàng chục máy bay chiến đấu như F/A-18E/F Super Hornet. Tàu sân bay này có thể chở theo 90 máy bay các loại. Kể từ khi được đưa vào biên chế, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tham gia nhiều sứ mệnh quan trọng của Quân đội Mỹ và được triển khai tới nhiều vùng biển trên khắp thế giới. USS Theodore Roosevelt hiện diện trong hầu hết các cuộc xung đột thời hậu Chiến tranh Lạnh. Năm 1991, tàu sân bay này đã tham gia không kích các mục tiêu tại Iraq trong chiến dịch "Bão táp sa mạc". Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, USS Theodore Roosevelt được triển khai tới Trung Đông và tham gia các cuộc tấn công đầu tiên vào mạng lưới khủng bố Al Qaeda và Taliban. Tàu Theodore Roosevelt cũng đã phải quay trở lại vùng biển nội địa, ngoài khơi bờ biển Bắc Carolina vào năm 1996 để sửa chữa, khi nó va chạm với tàu USS Leyte Gulf. Vụ va chạm là lỗi của Theodore Roosevelt. Đuôi tàu Theodore Roosevelt đã va chạm với mũi tàu Leyte, chi phí để tu sửa 2 tàu lên tới 9 triệu đô. Vào ngày 5/3/2020, Theodore Roosevelt cùng với tàu tuần dương USS Bunker Hill, đã đến Đà Nẵng, Việt Nam, trong chuyến thăm kỷ niệm 25 năm quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Và đến năm 2021, tàu Theodore Roosevelt đã được cải tạo để có thể chứa máy bay chiến đấu F-35.