Đầu năm Ất Tỵ 2024, nên mua gì để may mắn?

Người Việt xưa quan niệm, muối là vật chống tà ma, mang may măn và tài lộc cho gia đình trong năm mới. Do đó, đầu năm mới mua muối sẽ lấy may cho cả năm. Ảnh: Internet Nhiều năm nay, bán muối trở thành trào lưu kiếm tiền của một số người dân sau thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Mỗi gói muối lộc nặng chưa đầy 1 lạng được người bán bọc trong chiếc túi vải đỏ, giá từ 10.000 - 20.000 đồng. Ảnh: Internet Bên cạnh muối, lửa cũng là vật được nhiều người chọn mua trong ngày đầu năm mới. Lửa tượng trưng cho sự ấm áp, tài lộc không bao giờ tắt. Ảnh: Internet Ngày đầu năm, nhiều người chọn mua bật lửa hoặc bao diêm với niềm tin vào những điều đỏ tươi, an vui, tài lộc. Ảnh: Internet Những ngày đầu năm mới, người Việt có phong tục xin chữ, mua chữ. Người ta quan niệm rằng, xin được chữ của thầy đồ viết càng đẹp thì càng mang nhiều ý ngĩa. Ảnh: Bachhoaxanh Việc trang trí chữ trong nhà cũng mang nhiều may mắn, thể hiện truyền thống hiếu học của gia đình. Ảnh: Daidoanket Người xưa quan niệm, mua vàng đầu năm sẽ mang đến một năm giàu sang, phú quý, tài lộc. Ảnh: Internet Mua vàng với ý nghĩa cầu may, không cần mua quá nhiều, chỉ cần tượng trưng là đủ. Ảnh: Internet Đồ gốm có tác dụng cân bằng ngũ hành, giúp tăng cường sinh khí và hút tài lộc đến với gia chủ. Ảnh: Dimo Ngoài những vật phẩm quen thuộc như Tỳ Hưu, Kỳ Lân...trong những ngày năm mới, nhiều người chọn mua thêm những vật phẩm phong thủy khác như cá chép, tượng phật, cóc 3 chân... để bài trí trong nhà rước tài lộc về. Ảnh: Golden Gift

