Á hậu Huyền My thăng hạng nhan sắc, ngày càng quyến rũ

Khi còn tuổi teen, Á hậu Nguyễn Trần Huyền My là người mẫu được yêu thích nhất và đắt show quảng cáo cho các hãng ô tô danh tiếng. Ảnh: Dân Việt Á hậu Huyền My được biết đến với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Ảnh: Dân Việt Năm 2014, Huyền My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm đó, cô cao 1m74, nặng 54 kg, số đo ba vòng 83- 62- 93 cm. Người đẹp giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi. Ảnh: Dân Việt Giữa năm 2015, Huyền My nhổ bỏ chiếc răng khểnh, kể từ đó đến nay nhan sắc người đẹp ngày càng thăng hạng. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Nàng hậu khéo giữ thân hình gợi cảm với 3 vòng hoàn hảo. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Nếu như trước đây, Huyền My sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, dễ thương thì hiện tại, người đẹp đã trở thành một quý cô sang trọng, quyến rũ. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Gương mặt của Huyền My ngày càng sắc nét, đôi mắt to tròn long lanh cùng với nụ cười tỏa nắng đã trở thành thương hiệu của cô. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Phong cách thời trang của Huyền My cũng có sự thay đổi rõ rệt. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Từ một cô gái yêu thích những bộ cánh trẻ trung, năng động, Huyền My ngày càng chuộng những thiết kế thanh lịch, sang trọng. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với những bộ cánh lộng lẫy, khoe trọn vẹn đường cong cơ thể. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Năm 2017, Huyền My lọt top 10 Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Cô từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020 do TC Candler bình chọn. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

