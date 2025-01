Diện kiến "quái vật" SUV Ferrari Purosangue của hãng độ Venuum

Ferrari Purosangue hoàn toàn mới là một trong những chiếc SUV cao cấp ấn tương nhất được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5 lít mạnh mẽ và có giá cao hơn một số siêu xe động cơ đặt giữa. Giờ đây, một hãng độ xe châu Âu đã lấy một chiếc Purosangue và biến chiếc xe trở nên độc đáo, trang bị cho mẫu xe 5 cửa này một bộ bodykit ấn tượng và các nâng cấp khác giúp chiếc xe trở nên ấn tượng hơn, dữ dằn hơn đáng kể so với nguyên bản. Chiếc SUV được nâng cấp được đặt tên là Ferrari Purosangue Black Venuum Edition, được sơn màu đen bóng tất cả các chi tiết ngoại thất kết hợp với bộ mâm xe đúc nguyên khối tương ứng. Bộ kit của Venuum bao gồm cản trước được thiết kế lại với các khe hút gió mở rộng, lưới tản nhiệt được thiết kế lại và bộ chia gió góc cạnh nhằm đem lại một diện mạo mới ấn tượng hơn cho chiếc siêu SUV đến từ Ý. Xe được trang bị một nắp capo mới được chế tạo dành riêng với hai lỗ thông hơi hút gió trung tâm ở giữa và các trụ được chế tác tỉ mỉ ở hai bên. Xe cũng được trang bị phần logo màu đen cũng đã được lắp vào và đèn pha LED đã được phủ màu. Giống như rất nhiều bộ bodykit trên thị trường, gói độ của Venuum còn có bộ vòm bánh xe loe ra ở cả phía trước và phía sau, mang đến cho xe một diện mạo vững chắc hơn so với những đường nét mềm mại nguyên bản. Chiều cao xe cũng đã được hạ thấp, mang đến cho xe vẻ ngoài của một chiếc hot hatch độc đáo. Ở phần cản sau, xe được trang bị một bộ khuếch tán phía sau mới có tích hợp các cánh tản nhiệt chạy dưới ống xả. Một cánh gió sau mới cũng đã được lắp phía trên cửa sổ sau và một cánh gió môi nổi bật hơn gắn vào nắp khoang hành lý phía sau của xe. Bộ kit Venuum cho Ferrari Purosangue rất khác biệt so với bộ kit mà Mansory đã đưa ra cách đây vài tháng. Hiện hãng độ chưa công bố thông tin về giá bán cũng như kế hoạch tung gói độ này ra thị trường. Video: Xem chi tiết Ferrari Purosangue Black Venuum Edition.

