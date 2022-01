Jetour T-X của Trung Quốc “nhái” Ford Bronco và Land Rover Defender

Về ngoại hình, có thể thấy J etour T-X của Trung Quốc vay mượn các yếu tố thiết kế từ những mẫu xe địa hình phổ biến như Ford Bronco (đầu xe) và Land Rover Defender (khung kính và đuôi xe).

Một số điểm nhấn ở ngoại thất của bản concept Jetour T-X 2022 mới này bao gồm dòng chữ Jetour được chiếu sáng trên lưới tản nhiệt, đèn pha LED, vòm bánh hình hộp cứng cáp, các trụ sơn đen, lốp A/T, móc kéo màu vàng tích hợp trên cản va trước và thanh giá nóc tích hợp đèn LED. Toàn bộ phần cửa kính Jetour X-T đều được hoàn thiện bằng màu đen, do đó có thể dự đoán đây là nguyên mẫu được tạo ra cho mục đích trưng bày và không có nội thất cũng như hệ truyền động. Tuy nhiên, theo đại diện thương hiệu xe Trung Quốc này cho biết - mẫu xe SUV Jetour T-X địa hình mới này sẽ sử dụng nền tảng gầm bệ Kunlun hoàn toàn mới do Chery phát triển, đi kèm hệ truyền động plug-in hybrid “Kunpeng”. Thiết lập hệ truyền động này cho phép chiếc xe di chuyển tối đa 1.000 km mỗi lần đầy bình cùng mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1.0L/100km đường hỗn hợp. Bản concept cũng được trang bị hệ thống treo thích ứng, hệ dẫn động 4 bánh cùng khóa vi sai. Nếu được phát triển thành phiên bản sản xuất thì X-T sẽ nằm trong dòng sản phẩm T-Series của Jetour, với mức giá xe Jetour T-X 2022 dao động trong khoảng 150.000 - 300.000 Nhân dân tệ (tương đương 537 triệu - 1,07 tỷ đồng). Jetour là một thương hiệu con của tập đoàn Chery Holding được thành lập vào năm 2018 và hiện đang bán được hơn 150.000 chiếc mỗi năm. Thương hiệu ôtô này cũng có đại diện ở các thị trường khác bên ngoài Trung Quốc, sẽ tung ra một hoặc hai mẫu xe mới mỗi năm trong phân khúc SUV, bán tải và MPV. Video: Ra mắt Jetour T-X của Trung Quốc “nhái” Ford Bronco.

