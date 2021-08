ORA Punk Cat của Trung Quốc “nhái” Volkswagen Beetle như xe xịn

Tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021 diễn ra vào tháng 4 năm nay, thương hiệu con ORA của hãng Great Wall đã gây bất ngờ khi trưng bày mẫu xe concept mới mang tên Punk Cat. Đến nay, thương hiệu Trung Quốc này tiếp tục tung ra hình ảnh của Punk Cat phiên bản thương mại. Tương tự phiên bản concept, ORA Punk Cat 2021 mới có thiết kế ngoại thất gợi liên tưởng đến mẫu xe huyền thoại Volkswagen Beetle. Tuy nhiên, so với Beetle, mẫu ôtô Trung Quốc này có nhiều hơn 2 cửa. Bên ngoài, ORA Punk Cat nhái Beetle có thiết kế khá trung thành với phiên bản concept đồng thời trông như "con lai" giữa Volkswagen Beetle đời cũ và đời mới. Để phù hợp với xe thương mại, hãng ORA đã bổ sung cản trước, cản sau, ốp gương ngoại thất và tay nắm cửa, bộ vành hợp kim mới cho Punk Cat. Cổng sạc của xe nằm trên chắn bùn trước trong khi khu vực lắp biển số được chuyển từ cản trước lên trên. Đặc biệt, ORA Punk Cat còn có phiên bản dành riêng cho nữ giới mang tên Ballet Cat. So với Punk Cat, ORA Ballet Cat sở hữu màu sắc nữ tính hơn và ốp la-zăng theo phong cách cổ điển. Riêng vỏ gương ngoại thất lại được mạ crôm thay vì sơn giống màu thân xe. Đằng sau, ORA Ballet Cat cũng được thiết kế theo phong cách hoài cổ với ốp mạ crôm ở cản va và cánh gió nhỏ nằm giữa cửa. Hiện hãng ORA chưa công bố thông số kỹ thuật cũng như trang bị của Punk Cat và Ballet Cat. Dự đoán, xe sẽ dùng chung mô-tơ điện mạnh 163 mã lực và 280 Nm với người anh em ORA iQ. Mô-tơ điện này đồng hành với cụm pin 54 kW, cho phép ORA iQ chạy được 400 km sau một lần sạc đầy pin. Được biết, hãng ORA đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp dành cho Punk Cat tại thị trường châu Âu. Đơn đăng ký này hiện đã được Văn phòng quyền sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu thông qua. Bằng sáng chế của ORA Punk Cat có thời hạn trong 5 năm nhưng có thể gia hạn trong thời gian tối đa 25 năm. Hiện tập đoàn Volkswagen vẫn chưa có động thái nào về việc "con bọ" Beetle bị ORA Punk Cat "nhái" kiểu dáng. Dự kiến, mức giá xe ORA Punk Cat và Ballet Cat sẽ không quá đắt so với Volkswagen Beetle hàng xịn, hai mẫu xe này sẽ cùng nhau chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Thành Đô 2021 sắp diễn ra tại Trung Quốc vào cuối tháng này. Video: Giới thiệu ORA Punk Cat 2021 là phiên bản thương mại.

