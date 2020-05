Jeep Wrangler "ngửa bụng" trong bài thử nghiệm va chạm mới

Video: IIHS thử nghiệm va chạm Jeep Wrangler 2019.

Jeep Wrangler là một mẫu xe có khả năng off-road cực tốt, nhưng nó lại có chút tai tiếng trên khía cạnh an toàn. Hồi năm 2019, mẫu Jeep Wrangler 2019 mới đã được trao tặng điểm số 1 sao an toàn bởi Euro NCAP vì thiếu các tính năng hỗ trợ an toàn tiêu chuẩn như phanh khẩn cấp tự động và giữ làn đường. Cơ sở ANCAP của Úc cũng cho Jeep Wrangler 1 sao an toàn và chê bai các vấn đề cấu trúc của nó.

Tuy nhiên ở Mỹ, các cơ quan National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) và Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) vẫn chưa hề tiến hành thử nghiệm va chạm đối với Jeep Wrangler, cho dù Bắc Mỹ đang là thị trường lớn nhất của mẫu xe off-road to lớn này. Tới hôm nay, điều đó cuối cùng đã thay đổi bởi IIHS đã tiến hành kiểm tra Jeep Wrangler 2019-2020 và kết quả không mấy tốt đẹp.

Mẫu Jeep Wrangler đã trải qua đến ba lần thử nghiệm va chạm trùng lấp góc nhỏ bên phía tài xế riêng biệt.

Mẫu Jeep Wrangler đã trải qua đến ba lần thử nghiệm va chạm trùng lấp góc nhỏ bên phía tài xế riêng biệt – một bởi Fiat Chrysler và hai tại trung tâm nghiên cứu của IIHS. Trong cả hai lần thử nghiệm của IIHS, chiếc Wrangler đã bị lật sang bên phía hành khách sau khi đâm vào tường thử nghiệm, qua đó mang lại cho nó điểm số an toàn Marginal.

Mẫu Jeep Wrangler đã trải qua đến ba lần thử nghiệm va chạm trùng lấp góc nhỏ bên phía tài xế riêng biệt – một bởi Fiat Chrysler và hai tại trung tâm nghiên cứu của IIHS. Trong cả hai lần thử nghiệm của IIHS, chiếc Wrangler đã bị lật sang bên phía hành khách sau khi đâm vào tường thử nghiệm, qua đó mang lại cho nó điểm số an toàn Marginal.

IIHS kết luận rằng “một chiếc xe bị lật sang một bên là hậu quả không thể chấp nhận đối với một vụ va chạm phía trước.”

Do vậy, IIHS kết luận rằng “một chiếc xe bị lật sang một bên là hậu quả không thể chấp nhận đối với một vụ va chạm phía trước.” Vì thế, điểm số an toàn tổng thể của Wrangler bị giảm xuống Marginal (tương đương mức trung bình).

Trong lần kiểm tra của Fiat Chrysler, chiếc Wrangler mới đã không bị lật. Sau khi Jeep Wrangler bị lật trong lần kiểm tra đầu tiên của IIHS, Fiat Chrysler đã đặt nghi vấn rằng liệu việc này xảy ra có phải vì cách các kỹ sư IIHS gắn chiếc SUV vào hệ thống đẩy hay không. Sau đó, IIHS đã đồng ý thực hiện lần thử nghiệm thứ hai bằng một phương thức khác được chấp thuận bởi Fiat Chrysler, nhưng kết quả vẫn thế.

Wrangler đã nhận điểm đánh giá kém cho hệ thống đèn pha halogen tiêu chuẩn và cả tùy chọn đèn LED của nó.

Đối với những bài kiểm tra va chạm khác, Wrangler đều đã đạt điểm số tốt, từ Good tới Superior. Tuy nhiên, Wrangler đã nhận điểm đánh giá kém cho hệ thống đèn pha halogen tiêu chuẩn và cả tùy chọn đèn LED của nó.